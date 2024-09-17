تجهيل الاتّصالات و المراسلات
مُحدَّث في 17 September 2024
الفهرس…يجري تحميل الفهرس…
“ Encryption and anonymity, today’s leading vehicles for online security, provide individuals with a means to protect their privacy, empowering them to browse, read, develop and share opinions and information without interference and enabling journalists, civil society organizations, members of ethnic or religious groups, those persecuted because of their sexual orientation or gender identity, activists, scholars, artists and others to exercise the rights to freedom of opinion and expression.” (Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye, to the U.N. General Assembly, 22 May 2015)
يتناول هذا الدليل كيفية تجهيل الاتّصالات. هذه الاستراتيجية مفيدة في حال وجود مخاطر من جرّاء ربط هويّتك بنشاطك على الإنترنت، أو كون ذلك الربط يُشكّل عبئًا نفسيًا، أو ينتقص من حرّيتك أو حقّك في التعبير عن الرأي أو استقاء المعلومات.
إذا كنت بحاجة إلى هويّة مُستعارة لأمد طويل (مثلا لفصل اسمك القانوني عن نشاطك كمدافعة عن حقوق الإنسان) فطالعي توصياتنا بشأن إدارة عدّة هويّات على الإنترنت..
إذا نويمت استعمال أدوات المجهولية فضعوا في الحسبان أن استخدام بعضها قد يكون مُجرّمًا حيث تقيمون، أو قد تُفسّره السلطات على أنّكم تخفون ممارسات ممنوعة فيلفت نظرها إليكم. في تلك الحالة قد يكون من المفيد التفكير في سبل أخرى لتحقيق الأهداف، مثل إيجاد وسائل لا تتطلّب الاتّصال بالإنترنت.
تقييم الاحتياج إلى أدوات المجهوليّة
نوصي بشدّة استخدام أدوات المجهوليّة المبنية على تور باتّباع الإرشادات المبينّة في الأقسام اللاحقة، و ذلك في الحالات التالية:
- عند الرغبة في تصعيب الربط بعض بين أنشطتكم و هوياتكم القانونية أو المعروفة؛
- إنْ كانت أدوات تجاوز الحجب، مثل الوسطاء و VPN، محجوبة حيث تقيمون.
أما في الحالات الأخرى قد توجد وسائل أخرى أبسط لتلبية احتياجاتكم، مثل:
- إنْ أردتم منع مدير شبكتكم المحليّة أو مُقدِّم خدمة الاتّصال بالإنترنت من الاطلاع على البيانات التي تدخلونها في المواقع التي تزورون فينبغي الحرص على كون الاتّصال بمواقع الوِب يجري ببروتوكول HTTPS.
- إذا أردتم حماية أنفسكم من التتبّع و الاقتفاء التجاريين فيكفي ضبط المتصفح على رفض الكوكيز من الأطراف الخارجية و تنصيب الملحقات الحُرّة المفتوحة المصدر الحافظة للخصوصية.
- يمكنكم استعمال VPN إذا رغبتم في:
- النفاذ إلى مواقع الوِب أو الخدمات المحجوبة في البلد التي تقيمون فيها أو في الشبكة المحليّة التي تتّصلون عبرها بالإنترنت، مثل المكتبة أو محلّ العمل أو الفندق، إلخ،
- منع مديري المواقع و الخدمات من معرفة محلّ وجود الجغرافي، أو
- تفادي المراقبة التي يفرضها مُقدِّم خدمة الاتّصال بالإنترنت أو مدير الشبكة المحليّة.
- في كلّ تلك الحالات نحثّكم على مطالعة دليلنا لتجاوز الحجب في الإنترنت.
المزيد عن توصيتنا هذه
استعمال تور يجعل من غير الممكن عمليَّا على مراقب خارجي ربط نشاطك على الإنترنت و ربطه بهويتك، و ذلك لأنّه يُعمّي فحوى الاتّصال و بياناته الوصفية (في مراحل معيّنة) مُجهِّلا. يوجد في قسم تصفّح الوِب بمجهولية شرح لكيفية ذلك. لكنكم إنْ أردتم حماية أنفسكم من التنصّت على مستوى الشبكة المحليّة و تفادي مراقبتكم من قِبَل مُقدِّم خدمة الاتّصال بالإنترنت إليكم و الأطراف التجارية الخارجية على الإنترنت فتوجد وسائل أخرى. في أغلب الحالات توجد في المتصفّح تضبيطات للخصوصيّة لتلبية احتياجات الخصوصية الأساسيّة، و يمكن تنصيب مُلحقات للمتصفح إضافية لمنع التقفّي.
إذا أردتم النفاذ إلى مواقع الوِب المحجوبة أو إخفاء عنوان آيپي الذي تتصلون منه عن مديري المواقع و الخدمات أو تفادي المراقبة من قِبَل مُقدِّم الاتّصال بالإنترنت فإنَّ استعمال VPN سيوفي بالغرض.
الاستعداد
- أنشئي هويّة بديلة مع الحرص على عدم ربطها
بشخصك باتّباع
الإرشادات التالية التي تُبرز بعض النقاط الهامة:
- احصل على رقم تلفون مختلف عن رقمك المعروف. إذا توجّب عليك تسجيل الرقم عبر خدمة على الإنترنت فيجب استعمال متصفّح تور لفعل ذلك.
- Create a new email account using the Tor Browser and the separate phone number you have obtained for your anonymous identity. Even better, try to find an email provider that doesn't require a phone number for opening an account.
- باعد ما بين هويّتك المعروفة و هويّتك المُجهّلة باستخدامها حصرًا مع نبيطة مختلفة أو بيئة تشغيل افتراضيّة.
- فكّروا في الخدمات على الإنترنت و وسائل التواصل التي ستحتاجونها لتحقيق أهدافكم، و افتحوا حساباتكم فيها دومًا عبر تور، و برقم الهاتف المُجهَّل الذي حصلتم عليه، و تذكّروا ألا تستخدموها أبدا إلا عبر تور.
- تعلّموا كيفية الفصل ما بين الهويّات المختلفة التي تستعملون على الإنترنت.
- احرصوا على تأمين النبائط التي تستخدمون في أنشطتكم المجهولة و على تحديثها و حمايتها من البرمجيات الخبيثة.
- اعرفوا كيفية حماية البيانات الحسّاسة و تعلّموا تعمية النبائط.
المزيد عن توصيتنا هذه
تصعيب اقتفاء أثر أنشطتك على الإنترنت و ربطها بشخصك يتطلّب تخطيطًا وافيًا. فإلى جانب استعمال اسم حركي و عمل هويّة بديلة (حتّى و لو لفترة مؤقتّة) ستلزمكم كذلك حسابات منفصلة، و هي يلزم لفتحها حسابات بريد و أرقام هاتف منفصلة غير مرتبطة بهويّتكم. كما ستلزمكم نبائط مؤمّنة و محميّة من البرمجيات الخبيثة، كما سينبغي عليكم معرفة كيفية حماية بياناتكم و الاستراتيجيات التي يمكنكم بها عزل هويّتكم المُجهّلة عن غيرها.
تصفّح الوِب بمجهوليّة
- نصّبوا متصفّح تور (لوِندوز و macOS و لينُكس و أندرويد).
- نصّبوا المتصفح أُنيُن (للنظام iOS).
- شاهدوا الفلم الذي يوضّح كيف يعمل متصفّح تور لحماية الخصوصية على الإنترنت.
- شاهدوا الفلم الذي يوضّح كيفية استعمال المتصفّح تور بأمان.
- طالعوا استعراض مشروع تور لمعرفة كيف يعمل.
المزيد عن توصيتنا هذه
تور شبكة تحمي اتّصالاتكم و تجهّلها بتعمية التدفقات الشبكية المارّة عبرها و تمريرها على ما لا يقلّ عن ثلاث عُقَدٍ فيها. العقدة الأخيرة تُعرَف باسم ("عُقدة المخرج") و هي التي تُمرِّر التدفقات الشبكية إلى شبكة الإنترنت العمومية. تتألف شبكة تور من آلاف العُقَد التي يُشغّلها متطوّعون في أنحاء العالم.
أغلب الناس يستعملون تور بطريق المتصفح تور، و هو مبني على المتصفح فَيَرْفُكْس مع إعدادات لحماية الخصوصية. المتصفّح تور برمجية حُرَة مفتوحة المصدر.
The Tor network does not keep logs about your connections or IP address. When you use Tor, your ISP can only see your connections to the first node in the Tor network and the websites or online services you visit only see that you are connecting from Tor and don't know who you are unless you reveal your identity, for example by logging in to a platform with your usual account. Read the following section of this guide to learn how to avoid common mistakes that could reveal your identity to the websites and services you access.
استعمال تور بأمان بتجنّب الأخطاء الشائعة
- Control what information you provide online, such as logging in to personal accounts or providing personal information.
- احرصوا على خلوّ الملفات التي تنشرونها و تتشاركونها مع غيركم لا تحوي بيانات وصفيّة مُضمّنة فيها، مثل إحداثيات الموقع الجغرافي أو طراز النبيطة التي أنشأتها. كيفية إزالة تلك البيانات مشروحة في دليلنا لكيفية تدمير البيانات المُعرِّفة.
- ينبغي تجنّب استعمال مسار تور نفسه مع أكثر من هويّة في الوقت ذاته. تجدون المزيد عن إدارة الهويّات في وثائق تور.
- تجنّبوا استخدام نبائط غير موثوق بها مما قد تكون مصابة ببرمجيات خبيثة و احرصوا على تأمين و حماية نبائطك. المزيد عن تجنّب العدوى في دليلنا عن البرمجيّات الخبيثة.
- تجنّبوا استعمال تطبيقات البروتوكول بِتْتُرِنت (التورِنت) لأنّها قد تكشف عن عنوان آيپي الفعلي الذي تتّصلون منه. يوجد المزيد عن هذه النقطة في تدوينة مشروع تور بعنوان Why Bittorrent over Tor isn't a god idea.
- تجنّبوا تنصيب و تفعيل مُلحقات المتصفّح في المتصفّح تور، فهو بأتي مجهّزًا بمُلحقة وحيدة هي NoScript، و تفعيل غيرها قد يُؤدّي إلى تعريفكم (عكس التجهيل).
- احرصوا على الاتّصال بالبروتوكول HTTPS دومًا أثناء تصفّحكم مواقع الوِب و الحرص عند زيارة مواقع غي رمعلومة لكم سلفًا لأنّها قد تكون خبيثة.
- ينبغي توخّي الحذر عند فتح الوثائق المُنزّلة من الإنترنت على وجه العموم و أثناء استعمال متصفّح تور على وجه الخصوص لأنّها قد تحوي سكريتات يمكنها كشف هويّاتكم بعكس التجهيل. يمكنكم تطهير تلك الملفّات باستخدام DangerZone أو ما يماثلها.
- انتبهوا إلى الأمان المادي، مثل الناظرين من وراء ظهوركم أو وجود كمرات مراقبة تصوّر ما يظهر في الشاشة أو لوحات المفاتيح. احرصوا كذلك على عدم مشاركة المعلومات عن أنشطتكم المُجهّلة إلا في أضيق الحدود مع الموثوق فيهم، و فكّروا في كيفية فصل حياتكم اليومية عن نشاطكم الجسدية بهويّاتكم المُجهّلة، مثلا عند حضور فعاليات.
تجهيل كلّ الاتّصالات
- نصّبوا نظام التشغيل Tails
(يتطلّب حاسوبًا).
- افهموا كيف يعمل Tails.
- اقرأوا وثائق النظام Tails.
- إذا كان غرضكم تجهيل بعض اتّصالاتكم، لا كلّها، فاستعملوا Whonix.
- إذا كنتم تستعملون نبيطة محمولة فبوسعكم تجهيل اتّصالاتكم منها باستعمال
Orbot.
- طالعوا دليل Hudsonwillis لإعداد Orbot.
المزيد عن توصيتنا هذه
المتصفحّ تور لا يُجهّل غير الاتّصالات التي تُجرى من خلاله، مثل زيارة مواقع الوِب أو استخدام الخدمات الممكن استخدامها عبر الوِب. لكنكّم إذا أردتم تجهيل الاتّصالات من أدوات مختلفة، مثل تطبيقات التواصل أو عميل البريد فمن الأفضل و الآمن تجهيل كلّ الاتّصالات الصادرة من النبيطة، و ذلك باستعمال إحدى الأدوات المذكورة في هذا القسم.
Tails نظام تشغيل حُرٍّ مفتوح المصدر يشتغل من ذاكرة USB و يُمَرِّر كلّ الاتّصالات الصادرة من التطبيقات المشتغلة فيه عبر شبكة تور، و لا يترك بعد إطفائه أثرا في الحاسوب الذي اشتغل عليه.
Whonix نظام تشغيل مُجهِّل يشتغل كتطبيق في الأنظمة وِندوز أو macOS أو لينُكس أو Qubes OS و يُمرِّر كُلَّ تدفقات الإنترنت الصادرة منه عبر شبكة تور.
Orbot تطبيق حُرٌّ مفتوح المصدر للنبائط المحمولة يُمَرِّر تدفقات الإنترنت عبر شبكة تور. يمكن باستخدام Orbot إما تجهيل كل الاتّصالات الصادرة من النظّام، أو من تطبيقات بعينها.
المحادثات الفورية المُجهَّلة
- طالعوا دليلنا إلى كيفية التحادث فوريًّا بأمان لاختيار خدمة محادثة فورية. ينبغي اختيار خدمة تطبّق التعمية بين الأطراف و تتيح استخدام اسم مستخدم أو كُنية عوض رقم الهاتف.
- إنْ كانت خدمة المحادثة الفورية تتطلّب رقم هاتف لفتح حساب لديها فينبغي الحصول على رقم هاتف مختلف لربطه بهويتّك المجهولة. إذا كان عليكم الحصول على الرقم الجديد بطريق خدمة على الإنترنت فاستخدموا المتصفّح تور لذلك الغرض.
- If the chat service requires an email address to register, get a new email account over Tor. Read our guide on safe email to choose a secure email provider.
- لا تَتّصل بخدمة المحادثة الفورية أبدا إلا بطريق تور، سواء باستخدام واجهة الوِب إن وُجدت، أي بطريق المتصفّح تور أو باستعمال تطبيق المحادثات من نبيطة مُعَدَّة لتجهيل كُلِّ الاتّصالات منها.
التراسل البريدي بمجهوليّة
- طالعوا دليلنا للتراسل البريدي الآمن
لاختيار مُقدِّم خدمة بريد إلكتروني. أنشئوا حساب بريد لدى مُقدِّم الخدمة
المرغوب عبر مُتصفِّح تور أو أداة أخرى لتجهيل
الاتّصال.
- If you only want to send one or few emails and don't need to keep the same email address for a longer period of time, consider using a disposable email service like anonbox or Guerrilla Mail.
- لا تتّصل أبدا بخدمة البريد الإلكتروني إلا عبر شبكة تور، سواء كان الاتّصال بطريق الوِب عبر المتصفّح تور أو بطريق تطبيق للبريد الإلكتروني مثل ثَنْدَرْبِرْد من نبيطة يمكن تجهيل كلّ الاتّصالات منها.
إرسال و تلقّي الملفات بمجهوليّة
- إذا رغبتم في إرسال ملفّات بأمان و مجهوليّة، أو في تلقّي ملفات من
آخرين مع الحفاظ على مجهوليّة هويتهم أو هويتكم أو كليهما، فيمكنكم استعمال
OnionShare، و هو تطبيق حُرٌّ مفتوح المصدر
يتيح تبادل الملفات بأمان و مجهوليّة عبر شبكة تور، كما يتيح نشر مواقع
الوِب و المحادثة الفورية.
- نصّبوا OnionShare (للينُكس و وِندوز و macOS و أندرويد و iOS).
- إرسال الملفات بمجهوليّة باستخدام OnionShare.
- استخدام OnionShare لتلقّي الملفات و الرسائل من آخرين.
- يمكن كذلك باستخدام OnionShare إنشاء فضاء للمحادثة الفورية مُجهّل بل و حتّى نشر موقع وِب.
- لمشاركة الملفات باستخدام OnionShare يتعيّن عليكم تبادل بيانات مثل المسار و المفتاح السرّي، لذا ينبغي الحرص على تبادل تلك البيانات بالمحادثة عبر تور للحفاظ على مجهوليّتكم.
- إذا أردتم إرسال أو تلقي ملف على وجه السرعة فيمكنكم استعمال إحدى خدمات
تبادل الملفات العمومية على أنْ يكون ذلك بطريق المتصفّح تور.
- If the file you want to share is not heavier then 2GB you can use the Disroot file uploader based on free and open source software called Lufi.
- أوا إذا كان الملف المطلوب تداوله لا يزيد حجمه عن 50گيگابايت فيمكنكم استخدام خدمة share.riseup.net: اضغطوا زرّ الرّفع و انتظروا حتّى تمام رفع الملف و أرسلوا إلى المتلقّي المسار المُعطى. تذكّروا أن الملف يُحذف تلقائيًّا بعد مرور 12 ساعة.
- You can also send and receive files anonymously through an anonymous end-to-end encrypted chat app or by sending an email encrypted with OpenPGP. Make sure to use a secure email or chat account that you have set up anonymously to begin with.
استخدام الجسور عند تعذّر الاتّصال العادي بتور
- قد تكون شبكة تور محجوبًا في البلد التي تتصّل منها أو حتّى استخدامها
مُجرّمًا في حدِّ ذاته. في تلك الحالة يمكن استخدام ما يُعرف باسم جسور
تور.
- تعلّموا كيفية الاتّصال بشبكة تور من الصين.
- تعلّموا كيفية الاتّصال بشبكة تور من روسيا.
[مُتقدِّمة] إعداد منصّة لنافخي الصفارات لتلقّي الملفات بمجهوليّة
- فكّروا في استعمال SecureDrop.
- فكّروا في استعمال GlobaLeaks.
المزيد عن توصيتنا هذه
إذا أردتم إنشاء منصّة لنافخي الصفارات لتلقّي البلاغات و الوثائق المُجهّلة منهم، مثلا لبحث صحفي استقصائي فيمكنكم استعمال أداة حُرَّة مفتوحة المصدر مثل SecureDrop أو GlobaLeaks.
SecureDrop نظام حُرّ مفتوح المصدر لإيداعات نافخي الصفارات يُركّز على الأمان. خطوات تنصيبها قد تكون مُعقّدة بعض الشيء إلا أن فريق SecureDrop يقدِّمون الدعم التقني للمنظمات المهتمّة باستعمالها.
GlobaLeaks نظام حُرٌّ مفتوح المصدر، و هو أيسر في التنصيب و الاستعمال إلا أنه يُركّز على سهولة الاستخدام أكثر من تركيزه على الأمان، لذا فهو مُحبّذ للمنظمّات التي ليست لديها القدرات التقنية.