تجهيل الاتّصالات و المراسلات

مُحدَّث في 17 September 2024

“ Encryption and anonymity, today’s leading vehicles for online security, provide individuals with a means to protect their privacy, empowering them to browse, read, develop and share opinions and information without interference and enabling journalists, civil society organizations, members of ethnic or religious groups, those persecuted because of their sexual orientation or gender identity, activists, scholars, artists and others to exercise the rights to freedom of opinion and expression.” (Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye, to the U.N. General Assembly, 22 May 2015)

يتناول هذا الدليل كيفية تجهيل الاتّصالات. هذه الاستراتيجية مفيدة في حال وجود مخاطر من جرّاء ربط هويّتك بنشاطك على الإنترنت، أو كون ذلك الربط يُشكّل عبئًا نفسيًا، أو ينتقص من حرّيتك أو حقّك في التعبير عن الرأي أو استقاء المعلومات.

إذا كنت بحاجة إلى هويّة مُستعارة لأمد طويل (مثلا لفصل اسمك القانوني عن نشاطك كمدافعة عن حقوق الإنسان) فطالعي توصياتنا بشأن إدارة عدّة هويّات على الإنترنت..

إذا نويمت استعمال أدوات المجهولية فضعوا في الحسبان أن استخدام بعضها قد يكون مُجرّمًا حيث تقيمون، أو قد تُفسّره السلطات على أنّكم تخفون ممارسات ممنوعة فيلفت نظرها إليكم. في تلك الحالة قد يكون من المفيد التفكير في سبل أخرى لتحقيق الأهداف، مثل إيجاد وسائل لا تتطلّب الاتّصال بالإنترنت.

تقييم الاحتياج إلى أدوات المجهوليّة

نوصي بشدّة استخدام أدوات المجهوليّة المبنية على تور باتّباع الإرشادات المبينّة في الأقسام اللاحقة، و ذلك في الحالات التالية:

عند الرغبة في تصعيب الربط بعض بين أنشطتكم و هوياتكم القانونية أو المعروفة؛

إنْ كانت أدوات تجاوز الحجب، مثل الوسطاء و VPN، محجوبة حيث تقيمون.

أما في الحالات الأخرى قد توجد وسائل أخرى أبسط لتلبية احتياجاتكم، مثل:

إنْ أردتم منع مدير شبكتكم المحليّة أو مُقدِّم خدمة الاتّصال بالإنترنت من الاطلاع على البيانات التي تدخلونها في المواقع التي تزورون فينبغي الحرص على كون الاتّصال بمواقع الوِب يجري ببروتوكول HTTPS.

إذا أردتم حماية أنفسكم من التتبّع و الاقتفاء التجاريين فيكفي ضبط المتصفح على رفض الكوكيز من الأطراف الخارجية و تنصيب الملحقات الحُرّة المفتوحة المصدر الحافظة للخصوصية.

يمكنكم استعمال VPN إذا رغبتم في: النفاذ إلى مواقع الوِب أو الخدمات المحجوبة في البلد التي تقيمون فيها أو في الشبكة المحليّة التي تتّصلون عبرها بالإنترنت، مثل المكتبة أو محلّ العمل أو الفندق، إلخ، منع مديري المواقع و الخدمات من معرفة محلّ وجود الجغرافي، أو تفادي المراقبة التي يفرضها مُقدِّم خدمة الاتّصال بالإنترنت أو مدير الشبكة المحليّة. في كلّ تلك الحالات نحثّكم على مطالعة دليلنا لتجاوز الحجب في الإنترنت.



المزيد عن توصيتنا هذه استعمال تور يجعل من غير الممكن عمليَّا على مراقب خارجي ربط نشاطك على الإنترنت و ربطه بهويتك، و ذلك لأنّه يُعمّي فحوى الاتّصال و بياناته الوصفية (في مراحل معيّنة) مُجهِّلا. يوجد في قسم تصفّح الوِب بمجهولية شرح لكيفية ذلك. لكنكم إنْ أردتم حماية أنفسكم من التنصّت على مستوى الشبكة المحليّة و تفادي مراقبتكم من قِبَل مُقدِّم خدمة الاتّصال بالإنترنت إليكم و الأطراف التجارية الخارجية على الإنترنت فتوجد وسائل أخرى. في أغلب الحالات توجد في المتصفّح تضبيطات للخصوصيّة لتلبية احتياجات الخصوصية الأساسيّة، و يمكن تنصيب مُلحقات للمتصفح إضافية لمنع التقفّي. إذا أردتم النفاذ إلى مواقع الوِب المحجوبة أو إخفاء عنوان آي‌پي الذي تتصلون منه عن مديري المواقع و الخدمات أو تفادي المراقبة من قِبَل مُقدِّم الاتّصال بالإنترنت فإنَّ استعمال VPN سيوفي بالغرض.

الاستعداد

المزيد عن توصيتنا هذه تصعيب اقتفاء أثر أنشطتك على الإنترنت و ربطها بشخصك يتطلّب تخطيطًا وافيًا. فإلى جانب استعمال اسم حركي و عمل هويّة بديلة (حتّى و لو لفترة مؤقتّة) ستلزمكم كذلك حسابات منفصلة، و هي يلزم لفتحها حسابات بريد و أرقام هاتف منفصلة غير مرتبطة بهويّتكم. كما ستلزمكم نبائط مؤمّنة و محميّة من البرمجيات الخبيثة، كما سينبغي عليكم معرفة كيفية حماية بياناتكم و الاستراتيجيات التي يمكنكم بها عزل هويّتكم المُجهّلة عن غيرها.

تصفّح الوِب بمجهوليّة

المزيد عن توصيتنا هذه تور شبكة تحمي اتّصالاتكم و تجهّلها بتعمية التدفقات الشبكية المارّة عبرها و تمريرها على ما لا يقلّ عن ثلاث عُقَدٍ فيها. العقدة الأخيرة تُعرَف باسم ("عُقدة المخرج") و هي التي تُمرِّر التدفقات الشبكية إلى شبكة الإنترنت العمومية. تتألف شبكة تور من آلاف العُقَد التي يُشغّلها متطوّعون في أنحاء العالم. أغلب الناس يستعملون تور بطريق المتصفح تور، و هو مبني على المتصفح فَيَرْفُكْس مع إعدادات لحماية الخصوصية. المتصفّح تور برمجية حُرَة مفتوحة المصدر. The Tor network does not keep logs about your connections or IP address. When you use Tor, your ISP can only see your connections to the first node in the Tor network and the websites or online services you visit only see that you are connecting from Tor and don't know who you are unless you reveal your identity, for example by logging in to a platform with your usual account. Read the following section of this guide to learn how to avoid common mistakes that could reveal your identity to the websites and services you access.

استعمال تور بأمان بتجنّب الأخطاء الشائعة

تجهيل كلّ الاتّصالات

المزيد عن توصيتنا هذه المتصفحّ تور لا يُجهّل غير الاتّصالات التي تُجرى من خلاله، مثل زيارة مواقع الوِب أو استخدام الخدمات الممكن استخدامها عبر الوِب. لكنكّم إذا أردتم تجهيل الاتّصالات من أدوات مختلفة، مثل تطبيقات التواصل أو عميل البريد فمن الأفضل و الآمن تجهيل كلّ الاتّصالات الصادرة من النبيطة، و ذلك باستعمال إحدى الأدوات المذكورة في هذا القسم. Tails نظام تشغيل حُرٍّ مفتوح المصدر يشتغل من ذاكرة USB و يُمَرِّر كلّ الاتّصالات الصادرة من التطبيقات المشتغلة فيه عبر شبكة تور، و لا يترك بعد إطفائه أثرا في الحاسوب الذي اشتغل عليه. Whonix نظام تشغيل مُجهِّل يشتغل كتطبيق في الأنظمة وِندوز أو macOS أو لينُكس أو Qubes OS و يُمرِّر كُلَّ تدفقات الإنترنت الصادرة منه عبر شبكة تور. Orbot تطبيق حُرٌّ مفتوح المصدر للنبائط المحمولة يُمَرِّر تدفقات الإنترنت عبر شبكة تور. يمكن باستخدام Orbot إما تجهيل كل الاتّصالات الصادرة من النظّام، أو من تطبيقات بعينها.

المحادثات الفورية المُجهَّلة

التراسل البريدي بمجهوليّة

إرسال و تلقّي الملفات بمجهوليّة

استخدام الجسور عند تعذّر الاتّصال العادي بتور

[مُتقدِّمة] إعداد منصّة لنافخي الصفارات لتلقّي الملفات بمجهوليّة

فكّروا في استعمال SecureDrop.

فكّروا في استعمال GlobaLeaks.