إنشاء و حماية عدّة هويات على الإنترنت

مُحدَّث في 9 September 2024

الفهرس …يجري تحميل الفهرس…

نتعرّض في هذا القسم إلى ما قد يرغّبكم في إنشاء هويّات أخرى على الإنترنت و نقترح وسائل لتأمينها بغرض تصعيب الربط فيما بينها و حياتكم الخاصة أو هويّاتكم الأخرى.

تطوير استراتيجية

تتراوح استراتيجيات استعمال هويّات عديدة ما بين الشفافية التامّة و المجهوليّة التامّة.

بناء على تحليل المخاطر التي تتعرّض لها و وضعك و احتياجاتك و أهدافك، يمكنك الاختيار ما بين استخدام اسمك القانوني بشفافية و إنشاء هويّة حركية باسمها و تاريخها و السعي إلى إخفاء هويّتك.

في الأقسام التالية يوجد وصف لكل من هذه الاستراتيجيات لمساعدتكم في التفكير في الأصلح لكم.

الهوية الحقيقية

نشر المحتوى على الإنترنت بهويّتك الحقيقية و التفاعل مع الآخرين بها قد يكون مفيدًا في حال كون هويّتك ذات سمعة جيّدة مما يزيد من مصداقيتك و ثقة الناس فيك و في المنشور باسمك.

إن قرّرت سلوك مسلك الشفافية فيما يتعلّق يهويّتك فهذا لا يعني كشف كل جوانب حياتك الخاصّة على الإنترنت. فلك على سبيل المثال استخدام اسمك القانوني في حساباتك و لتوقيع مساهماتك من منشورات و تعليقات في المنتديات السبرانية، و في نفس الوقت استخدام هويّات مُجهَّلة في الشبكات الاجتماعية و مجموعات الحوار للتواصل مع أسرتك و معارفك.

المهم في هذه الحالة اتّباع تكتيكات الفصل ما بين هويّاتك المختلفة.

شبه المجهوليّة الدائمة

باستعمالك اسمًا مستعارًا للقيام بأنشطة بعينها على مرّ فترة زمنية طويلة فاختيارك في هذه الحالة ينحو إلى شبه المجهولية الدائمة. هذه الاستراتيجية تفيد في تقليل أثر الانتقام السياسي أو الاقتصادي جرّاء نشاطك على الإنترنت، و تتيح بناء سمعة على الإنترنت مرتبطة بالاسم المستعار. هذا بدوره يترك للآخرين المجال للحكم فيما إن كانوا سيثقون بك أم لا، و هو مُحدِّد هام في المجتمعات السبرانية.

يمكنك أيضًا استعمال عِدَّة هويّات مُجهَّلة، لكل منها سمعتها، لأغراض مختلفة. فعلى سبيل المثال قد ترغب في الفصل بين هويّتك كناشط و هويّتك كمحبّ للفوتوغرافيا تنشر أعمالك في المحافل المناسبة لذلك.

يوجد كذلك خيار الاستخدام الجمعي لهويّة حركيّة، و هو الذي قد يناسب المجموعات، لكن يلزم لذلك تطوير ممارسة تضمن الأمان لتجنّب انكشاف أحد أو بعض أو كل أفراد المجموعة.

في الأقسام التالية تجدون إرشادات إلى كيفية إنشاء و حماية هويّات حركيّة شبه مُجهَّلة.

المجهوليّة

المجهوليّة التامَة على الإنترنت يصعب تحقيقها، لكن الأدوات المساعدة على المجهوليّة و الاستراتيجيات تفيد في حالات الخطر البالغ التي تهدّد سلامتك أو حُريّتك أو المحيطين بك.

على عكس حال شبه المجهوليّة الدائمة تكون المجهوليّة التامّة باستخدام هويّات مؤقّتة لفترات قصيرة لتحقيق أهداف بعينها بغير تخليف أثر. على سبيل المثال يمكن لنافخ صفّارة إنذار يريد إرسال وثائق إلى منصّة إعلامية استخدام أدوات المجهوليّة للتواصل مع الصحفيين قبل حذف الحسابات التي كان قد أنشأها لذلك الغرض.

إن أردت تجهيل أنشطتك السبرانية فينبغي الأخذ في الحسبان أنّ السلطات في بعض البلاد قد تفسّر ذلك على أنّه انخراط في نشاط مخالف للقانون أو معارض أو إرهابي. في مثل تلك الحالات قد نرغب في التفكير في وسيلة أخرى، ربما لا تتضمّن استعمال الإنترنت.

يوجد المزيد عن الأدوات و الممارسات الممكن استعمالها بغرض تجهيل الاتصالات و الرسائل و التشارك في الملفّات.

مقارنة الاستراتيجيات

محاسن و مساوئ استراتيجيات الهويّة:

المخاطر حفظ السمعة الجهد اللازم الهوية الحقيقية + ++ - شبه المجهوليّة الدائمة - + + المجهولية -- - ++

الهوية الحقيقية الخطر: استخدام هويتك الحقيقية على الإنترنت يؤدّي إلى سهولة تعرّف أفراد أسرتك عليك، و كذلك زملاء العمل و غيرهم، و عزو نشاطك على الإنترنت إليك. السمعة: يثق الناس فيك بتعرّفّهم على اسمك و استدعائهم سيرتك و تاريخ مواقفك السابقة. أو بالعكس، قد يصدرون أحكامًا مسبقة على آرائك لنفس السبب. الجهد اللازم: لا تتطلب هذه الاستراتيجية جهدًا لأنّها لا تتطلب ممارسة خاصة بالمجهوليّة.

شبه المجهولية الدائمة المخاطر: قد يمكن الربط ما بين هويّتك الحقيقية و هويتك الحركيّة إنْ قصّرت في ممارسات حفظ المجهوليّة. السمعة: تنشأ للهوية الحركيّة سمعتها الخاصة، و يمكن تتبّعها عبر المنتديات و الشبكات الاجتماعية. الجهد: يتطلّب استعمال هوية حركيّة شبه مجهّلة جهدًا إضافيّا، خصوصًا إن أردت استخدام هويّتك الحقيقية بالتوازي.

المجهوليّة الخطر: تفيد المجهولية في تحرير الشخص من القيود المفروضة عليه في السياق الاجتماعي أو السياسي أو القانوني الذي ينشط فيه، لكن الحفاظ على المجهوليّة صعب.، لذا يلزم التفكير و الاستعداد الجيّدين و معرفة كيفية استخدام أدوات المجهوليّة كما ينبغي. السمعة: للمجهولية بتعريفها أثر ضعيف على السمعة كما تصعّب إنشاء صلات مع الآخرين. الجهد: تحقيق المجهوليّة صعب، و تتطلب جهدًا كبيرًا لتلافي تسريب المعلومات التي يمكن بمعرفتها التعرّف على هويتك الحقيقية.



استطلاع المعلومات المتاحة سلفًا عنك

قبل الشروع في إنشاء هويّات أخرى لنشاطك السبراني، فمن الأفضل البحث في الوِب لمعرفة ما الذي يمكن للآخرين معرفته عنك.

المزيد عن توصيتنا هذه يُقصد بممارسة doxing في الأصل جمع البيانات عن شخص ما من كل المصادر المتاحة ثم نشرها في العلم بغرض التشهير به أو فضح هوية أخرى يستعملها على الإنترنت. لذا يمكن بتطبيق هذا الأسلوب على الذات، أي self-doxing، معرفة المعولمات المتاحة عنك، و محاولة حذفها إن لزم الأمر، لمنع الآخرين من استغلالها.

إزالة المعلومات الشخصية غير المرغوب فيها و الهويات القديمة

إن وجدت صورًا أو فيديوات أو معلومات أخرى يمكن استخدامها لربط هويّاتك ببعضها البعض فيمكنك التواصل مع المواقع و المنصات التي تنشرها و طلب إزالتها.

المزيد عن توصيتنا هذه استخدام هويّة لمدّة طويلة — للعمل و للحياة الخاصة و الأنشطة الأخرى — يترك أثرًا معلوماتيًا يمكن استعماله لتتبّعك أو شنّ هجمات عليك. من المفيد اعتبار كلّ هويّاتك السبرانية، بما فيها التي تحمل اسمك القانوني، مؤقّتة يمكن زبلها، و الحرص على التخلّص من المعلومات و الصور و الفيديوات و الهويّات بعد انتفاء الحاجة إليها.

مسح نطاقك الاجتماعي

من المهم قبل إنشاء هويّات أخرى مسح نطاقك الاجتماعي لمعرفة مساحات التقاطع المحتملة للهويّات الممكن أن تشكّل مدخلًا للهجوم.

فكّروا في أنشطتكم المختلفة و شبكات تواصلكم في الإنترنت و خارجها و تفكّروا في درجة حساسية كلٍّ منها. بعد التعرّف على أكثر النطاقات حساسية فكّروا في كيفية فصل كلٍّ منها عن النطاقات الأخرى في حياتكم. بناء على هذا التحليل ضعوا استراتيجية لهوياتكم السبرانية المطلوب إنشاؤها لإحداث ذلك الفصل.

المزيد عن توصيتنا هذه كُلُّ فردٍ منّا يقع في تقاطع عِدَّة نطاقات، في العمل و في ناشطيّتنا و في العائلة و بين الأصدقاء و مع فرق الرياضة أو نوادي الهوايات، و كذلك في الحيّ السكني، و في مجموعات لاعبي الفيديو. بعض تلك النطاقات يلزم تأمينها أكثر من غيرها. فعلى سبيل المثال عادة نحتاج إلى تأمين شبكاتنا المتعلّقة بالعمل أو الناشطية أكثر من شبكاتنا الاجتماعية و محيط الأصدقاء. لكن التقاطع بين تلك النطاقات قد يكون مصدر تهديد. مثلا، إذا تحدّثت ناشطة عن هوايتها في شبكة اجتماعية فإنّ من قد يرغب في التنصّت عليها قد يسعى إلى تحقيق ذلك بطريق إرسال ملف PDF إليها يتناول موضوع هوايتها مزروعة فيه برمجية خبيثة. هذا يكون أكبر احتمالا إنْ استخدم الشخص هويّته ذاتها لكلّ أنشطته عبر الإنترنت. لذا ففصل النطاقات الاجتماعية عن بعضها البعض يفيد في تأمين الجوانب الحسّاسة منها.

إنشاء و تأمين هويات حركية

اختيار اسم

قد يكون هويّتك الجديدة اسم و لقب أو اسم عائلة تقبله منصات التواصل و الخدمات المختلفة التي ستفتحين فيها حسابات. يمكنك كذلك اختيار اسم غير شائع أو ابتكار اسم مُميَّز، لكن ينبغي أن تأخذي في اعتبارك أن بعض منصات التواصل الاجتماعي، بخاصة فيسبوك، تشترط في اتفاقية استخدامها على المستخدمين أن يسجّلوا "بالاسم الذي يستخدمونه في حياتهم اليومية"، لذا فمن المفيد اختيار اسم مقبول عند إنشاء هويّة سبرانية حركيّة. و على أيِّ حال، فضعوا في الحسبان إمكانية قفل الحساب و فكّروا في أساليب بديلة للتواصل عند فقدان الحسابات.

بعد الاستقرار على اسم و لقب للهوية المستحدثة، فمن المستحسن [إجراء بحث متمعّن لمعرفة ما إنْ كان شخص غيرك يستخدمه، و على أي نحو]](#check-what-information-exists-already-on-you-online).

الحصول على رقم هاتف آخر

توجد أساليب عديدة للحصول على رقم هاتف، تتفاوت حسب محلّ إقامتك، و قد يكون من الممكن حتّى تسجيها دونما حاجة إلى ربطها بهويتك القانونيّة.

في بعض البلاد يمكن شراء شرائح SIM رخيصة مسبقة الدفع مسبقة التسجيل دونما حاجة إلى تقديم أي مستندات إثبات.

كما قد يمكنك الحصول على رقك هاتف من واحدة من جهات تقديم خدمات الاتّصال عبر الإنترنت مثل Hushed أو Google Voice أو Twilio.

ينبغي الانتباه إلى أهمية الحفاظ على رقمك البديل: فإن توقّفت عن سداد رسوم استغلاله فإنّه قد يُعاد تخصيصه لزبون غيرك و قد يصبح من المحال استرجاع حساباتك المرتبطة به إن فقدت التحكم فيها.

المزيد عن توصيتنا هذه عند فتح حساب بريد إلكتروني أو حساب في إحدى منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التواصل و ما إلى ذلك، فقد يُطلب منك الإفصاح عن رقم هاتف، و في أغلب الأحيان يكون رقم الهاتف مربوطًا بهويتك القانونية، لذا فإنّ رقم الهاتف يصبح الحلقة الضعيفة في سلسلة مجهوليّتك التي تُمكِّن من تتبّع هوياتك الحركية وصولا إليك. لذا فأولى خطوات إنشاء هويّات أخرى الحصول على رقم هاتف مستقلٍّ مستقرٍّ لكل ٍّ منها.

إخفاء عنوان IP

قد ترغب في استخدام خدمة VPN من مُقدِّم خدمة موثوق فيه، لكن ينبغي تذكُّر أن مُقدِّم الخدمة سيكون بوسعه مراقبة نشاطك على الإنترنت، لذا فمن المهم الوثوق فيهم. فإنْ أردت ضمان عدم قدرة الآخرين على ربط هويّتك الحقيقية بالحركيّة فمن المستحسن استخدام تور.

المزيد عن توصيتنا هذه للتيقُّن من أنّ مُقدِّم خدمة البريد الإلكتروني و الشبكات الاجتماعية و الخدمات الأخرى على الإنترنت لا يمكنها ربط هويّتك الحركية بالحقيقية يُستحسن إخفاء عنوان IP الذي تتصّل منه بتلك الجهات، و ذلك عند إنشاء حسابات لديهم و كذلك عند كُلِّ استخدام لتلك الخدمات أو إدارتها أو الاتّصال بها على أي نحو.

إنشاء حساب بريد آخر

يمكنك إنشاء حساب بريد إلكتروني آخر، أو إنشاء كُنية (alias) في حساب بريد في حوزتك حاليا، و في حال عدم احتياجك إلى عنوان بريد دائم فيمكن استخدام إحدى خدمات عناوين البريد المُهملة. يوجد المزيد عن كُل تلك الخيارات في دليلنا إلى تأمين البريد الإلكتروني.

المزيد عن توصيتنا هذه من الخطوات الهامة أيضًا في إنشاء هويّة سبرانية حركية إنشاء حساب بريد إلكتروني لاستخدامه في إنشاء حسابات في منصات التواصل الاجتماعي و الخدمات غيرها في الإنترنت. لضمان عدم قُدرة مُقدِّم خدمة البريد الإلكتروني في اقتفاء أثر هويتك الحركية و ربطها بهويتك الحقيقية يجب استخدام إحدى أدوات إخفاء عناوين آي‌پي أثناء إنشاء الحساب و كذلك في كلّ مرة تلج فيها إلى حسابك لقراءة أو إرسال الرسائل بأي وسيلة.

الفصل بين الهويّات

ممارسات أساسيّة للفصل بين الهويّات

أيًّا كانت التكتيكات المختارة لإنشاء هويّات حركية، فمن المهم الالتزام دومًا بممارسات أساسيّة تقلّل خطر الكشف عن معلومات أكثر من اللازم عن هوياتك أثناء استخدام منصات و شبكات التواصل الاجتماعي، و تطبيقات المحادثة، و غيرها.

ينبغي استخدام بروفيلات خصوصية، أي غير علنيّة، عند مشاركة معلومات عن حياتك الخاصة لا تكون متاحة إلا للمختارين من المعارف. عند استخدام بروفيلات خصوصية في منصات التواصل الاجتماعي التجارية ينبغي الانتباه إلى التغيّرات المتواصلة في سياسات الخصوصية التي تعلنها تلك المنصّات، لأن هذا يحدّد درجة خصوصية بياناتكم التي تفصحون عنها لهم و تحفظونها في بروفيلاتكم، و ما تعتبره تلك المنصات خاصّا جديرًا بالحماية قد يتغيّر من حين إلى آخر. حدث و أن تغيّرت تضبيطات الخصوصية المعيّنة لأنواع من البيانات الشخصية المحفوظة في تلك المنصّات، كاشفة أحيانًا عن صورا و محتوى و محادثات و انتماءات إلى مجموعات كانت تُعدّ في وقت ما خصوصية.

عند نشر نصوص أو صور عن فعاليات فكّروا دومًا في إن كانت تلك الصور أو المعلومات الواردة في منشوراتكم يمكن استخدامها للإضرار بأحد المذكورين فيها أو المشاركين أو الظاهرين في الصور، بطريق التشهير أو التجريم أو غير ذلك. من الواجب دومًا استئذان الأشخاص قبل مشاركة أي شيء متعلّق بهم. و إذا قررتم النشر عن فعالية فيُستحسن كون ذلك بعد انتهائها.

ينبغي الحرص على وضع كلمات سرّ قوية فريدة و تفعيل الاستيثاق بعدِّة معاملات لكل حساباتك.

تعلّموا كيفية تقليل خطر تتبّعكم أثناء تصفّحكم الوِب.

إزالة البيانات المُعرِّفة شخصيًّا من الصور و الملفات غيرها

قبل رفع الصور أو الفيديو أو غيرها من ملفات إلى الإنترنت احرصوا على حذف البيانات الوصفيّة المضمّنة فيها التي قد تكشف هويّتكم و موضعكم و غيرها من معلومات خاصة.

استخدام حسابات مختلفة أو خدمات مختلفة، حسب أهدافكم

كلٌّ من هويّاتكم ينبغي أن تكون لها حساباتها الخاصة بها في الشبكات الاجتماعية و تطبيقات التواصل و يجب الحرص عند إنشاء تلك الحسابات عبر عناوين آي‌پي مختلفة و برقم هاتف و عنوان بريد إلكتروني تختلف عمّا تستخدمه لهويّتك الأساسية.

كما قد يكون من المفيد عدم استعمال منصات التواصل الاجتماعي ذاتها و تطبيقات التواصل، و ذلك حسب نوع النشاط المُزمع ممارسته و الشخصيات المطلوب إضفائها على الهويات، و المخاطبين بالتواصل، جمهورا عامًا كان أو خاصًّا. مثلا قد ترغبون في اللجوء إلى فيسبوك لترويج الفعاليات و تِكتُك لمخاطبة جمهور عمومي شابٍّ.

الفصل الفعلي بين الحسابات

إن كنتم تستخدمون عِدَّة حسابات في منصة واحدة للتواصل الاحتماعي فابتبّاع الإرشادات التالية يمكنكم تقليل خطر الربط فيما بينها:

عند إنشاء حساب لهويّة جديدة في منصة تواصل اجتماعي ينبغي الحرص على استخدام النَبِيطَة المخصّصة لها أو المتصفّح أو التطبيق المُعَدِّ لتلك الهويّة.

احرصوا على مراجعة تضبيطات الخصوصية في الحسابات بحيث تقفون على ما تشاركون علنًا و من لهم مطالعة منشوراتكم أو التواصل معكم و من له إيجاد حساباتكم بطريق البحث. تعلّموا كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية بأمان.

ينبغي التحوّط عند الإفصاح عن بيانات شخصية في بروفيلات الهويّات المنفصلة و كذلك الصور و صور الأغلفة، و كلّ ما يظهر علنا بغض النظر عن تضبيطات الخصوصية.

يجب تجنّب الإفصاح عن فاصيل أسلوب حياتكم الخاص. و إذا أردت الحديث عن شخصية هويّتك الحركية فيُستحسن إنشاء شخصية متكاملة لها قصّة حياة و سلوك مختلف عما لك في الحقيقة. يوجد المزيد عن كيفية إنشاء هويّة مقبولة في قسم الأمان الجندري في دليل تاكتِكَل تِك إلى الهويّات المتعدّدة.

احرصوا على ألا تتواصل هويّاتكم الحركية وألا تتابع بعضها البعض في المنصات الاجتماعية لتجنّب أن يتابعها كُلّها نفس الناس الذين يتابعون هويّاتكم العديدة. إن سعى أحد إلى الكشف عن إحدى الهويّات فأوّل ما سيفعله النظر في قائمة متابعي حساب تلك الهوية و من يتابعه حسابها. و للسبب ذاته ينبغي تجنّب إعادة نشر ما تنشره هوياتك الأخرى أو الربط إلى محتوى نشرته هويّات أخرى.

أغلب منصات التواصل الاجتماعي تعرض مكان وجودكم إن استطاعت استنتاجه، و ذلك سهل في حال استخدام الخدمة من نَبِيطَة مفعّلة بها وظيفة GPS إلا أنه ممكن كذلك حتّى عند استخدام نبائط ليست بها تلك الوظيفة. إذ يمكن استنتاج الموقع بدرجة معقولة من الدقة بطريق معرفة الشبكة التي تتصل النَبِيطَة عبرها بالإنترنت، لذا فمن الضروري مراجعة تضبيطات الخصوصية، بالذات في مواقع مشاركة الصور و الفيديو.

ملفات الصور و الفيديو قد تفصح عن معلومات أكثر من المتوقّع. فأكثر الكاميرات تضمّن في ملف الصورة بيانات وصفية تتضمن تاريخ التقاطها و موضعه، و نوع الكاميرا و بيانات تقنية فوتوغرافية. مواقع نشر و مشاركة الصور تستخرج تلك المعلومات و قد تنشرها إلى جوار الصور أو تحفظها في قواعد بياناتها لاستخدامها عند البحث. من المهم معرفة كيفية إزالة البيانات الوصفية من ملفات الصور و الفيديو قبل نشرها.

من المحبّ النشر عبر حسايات الهويّات المختلفة في أوقات مختلفة من اليوم لتجنّب الربط بينها بطريق معرفة أوقات النشاط. بعض منصّات التواصل الاجتماعي تتيح وظيفة جدولة المنشورات سلفًا. طالعوا المزيد عن جدولة المنشورات في فيسبوك. و كذلك عن جدولة النشر في إنستَگرام. و عن جدولة نشر الفيديوات في يوتيوب. توجد أيضًا إرشادات إلى كيفية جدولة النشر في تِكتُك.



الفصل ما بين الهويّات باستخدام نبائط مخصّصة لكل منها و بروفيلات و بيئات عمل افتراضيّة

توجد أدوات تساعد على الفصل بين الهويّات. في هذا القسم توجد إرشادات إلى كيفية عمل ذلك في الحاسوب و في الهاتف.

الحواسيب

استخدام نبائط مختلفة

قد يمكنك تخصيص حاسوب منفصل لكلٍّ هويّة من هوياتك، مع وجوب القدرة على تحديث نظام التشغيل في كلٍّ منها. انظروا في ما إذا كان الحاسوب الذي تعتزون تخصيصه لإحدى هوياتكم لا يزال من الممكن تحديث نظام التشغيل العامل فيه كما هو مشروح في أدلتنا إلى تأمين استعمال وِندوز و لينُكس أو ماك.



تشغيل الحاسوب من ذاكرة USB

إن أردت تجهيل كل الاتصالات عبر الإنترنت لهويّة حركيّة فيُستحسن استعمال أداة مثل Tails و هو نظام تشغيل حُرٍّ مفتوح المصدر يشتغل من شريحة ذاكرة USB و يُمرِّر كلَّ اتصالات النظام و التطبيقات المشتغلة فيه عبر تور، كما أنه بعد إطفائه لا يترك أثرا على الحاسوب الذي اشتغل عليه. يمكنك استخدام شريحة ذاكرة عليها نظام Tails لكل من هويّاتك. يمكنك حفظ كلِّ بيانات كلٍّ من هوياتك في شريحة Tails المخصّصة لها بطريق إنشاء مخزن بيانات دائم مُعمّى فيها. تفاصيل كيفية عمل ذلك مشروحة في وثائق Tails.

كما يمكن إنشاء شريحة USB عليها إصدارة أوبونتو حيّة مع ذاكرة دائمة و استخدامها في شؤون هويتك المنفصلة، مع ملاحظة أن مخزن البيانات الدائم فيها ليس مُعمّى، لذا ينبغي حفظها في مأمن، و الحرص على ألا يستخدمها غيرك بغير إذنك.

استخدام تطبيق محاكاة حاسوب افتراضي أو أدوات الحاويات المعزولة

إن كان حاسوبك يُلبّي متطلبات نظام التشغيل Qubes OS فجرّبوا تنصيبه، و هو نظام تشغيل حُرٍّ مفتوح المصدر يُركّز على الأمان يُشغّل التطبيقات في أقسام معزولة عزلا تاما بحيث لا يمكن لأي منها الوصول إلى بيانات غيره، و بهذا يمكن الفصل بين استخدامات و متطلّبات هويّات متعدّدة. توجد أمثلة على استخدام نظام qubes لتساعدك على فهم كيفية استعماله لأجل هوياتك.

أسلوب آمن آخر في إدارة الهويّات و تجهيل كُلِّ اتّصالاتها بالإنترنت Whonix و هو نظام يشتغل في محاكي حاسوب افتراضي يعمل كتطبيق في نظام التشغيل المُضيف و يُمرّر كلّ الاتصالات عبر تور.

كما يمكنك الفصل بين هويّاتك باستخدام حاسوب افتراضي منفصل لكلٍّ منها. يمكن إنشاء الحواسيب الافتراضية بتطبيقات مثل VirtualBox و VMware و KVM، مع ملاحظة تطلّب هذا الأسلوب الكثير من الموارد الحاسوبية، و أنّه لا يغيّر عنوان آي‌پي الذي يتّصل عبرَه و تطبيقاتُه بالإنترنت، لذا فمن الأفضل عدم تشغيل أكثر من حاسوب افتراضي واحد في الوقت ذاته، و كذلك تشغيل VPN أو تور قبل تشغيل الحاسوب الافتراضي.

في وِندوز توجد وسيلة مشابهة تتطلب قدرا أقل من الموارد الحاسوبية مع كونها أيضًا لا تغيّر عنوان آي‌پي الذي يتّصل منه النظام بالإنترنت و هي Sandboxie و هو أداة لعزل التطبيقات في نطاقات منفصلة.

إنشاء حسابات منفصلة لهوياتك

إن كان لا يتعيّن عليك التحسُّب من الهجمات المُتقدِّمة و لا من احتمال فحص حاسوبك، فقد يكفي إنشاء حسابات مختلفة في نظام التشغيل العامل على الحاسوب لكل من هوياتك. تعلّموا كيفية إنشاء حسابات مختلف في النظام، في وِندوز و macOS و لينُكس.



استخدام متصفّحات مختلفة أو بروفيلات مختلفة أو ملحقات

الهواتف

استخدام نبائط مختلفة

قد يكون من المناسب تخصيص هاتف منفصل لكلِّ هويّة، مع التحقّق من كون كُلٍّ منها يمكن تحديث نظامه و تطبيقاته. يمكنك التحقُّق من كون النَبِيطَة المعتزم تخصيصها لإحدى هويّاتك يمكن تحديث نظامها و تطبيقاتها في القسمين المعنيين بالهواتف لكلٍّ من أندرويد و iOS.



إنشاء حسابات منفصلة في أندرويد

إن كان لا يتعيّن عليك التحسُّب من الهجمات المُتقدِّمة و لا من احتمال فحص هاتفك، فقد يكفي إنشاء حسابات مختلفة في نظام التشغيل العامل على الهاتف لكل من هوياتك. تعلّموا كيفية [إنشاء حسابات في نظام أندرويد.



عزل تطبيقات أندرويد

إن كان من الأنسب لك عدم تبديل الحسابات أثناء استخدام الهاتف مع عدَّة هويّات فقد يناسبك استخدام تطبيق Shelter (و هو متاح و حسب في مستودع F-Droid الحُرّ)، و هو من أدوات عزل التطبيقات التي تساعد على تشغيل تطبيقات في نظام تشغيل واحد لكن بمعزل عن بعضها البعض، مع ملاحظة أنّ هذا الأسلوب لا يُغيّر عنوان آي‌پي و لا يحمي من الهجمات المُتقدّمة و لا ممن يفحص النَبِيطَة ماديًّا.

استخدام متصفّحات مختلفة

إن كنت لا تحتاج إلى غير المتصفّح لإنجاز الأعمال المتعلّقة بالهويّات العديدة فقد يكون بوسعك استخدام متصفّحات غير الذي تستخدمه عادة لهويّتك الأساسيّة. اعرفوا المزيد عن المتصفّحات المُزكّى استعمالها. من المحبّذ استخدام المتصفّح تور في أندرويد أو المتصفح Onion في iOS لإدارة هويّة بديلة بعنوان آي‌پي مختلف أثناء استخدام نفس النَبِيطَة.



المزيد عن توصيتنا هذه الفصل ما بين هوياتك بإدارة كُلٍّ منها من نَبِيطَة منفصلة مخصّصة لها أو باستخدام البروفيلات أو وسائل العزل ما بين التطبيقات يساعد على تلافي الأخطاء البشرية التي قد تكشف العلاقة ما بين هويّاتك، مثل عن الرَّد على رسالة من الحساب الخاطئ، كما يُصعّب على المهاجمين الرّبط بين الهويّات بطريق استبصام النبائط أو المتصفّحات. بعض الأدوات مثل Whonix و متصفّح تور و نظام التشغيل Qubes يمكنّك كذلك من إدارة الهويّات من عناوين آي‌پي منفصلة. في بعض الحالات قد ترغبون في إدارة كُلِّ نَبِيطَة من متصفّح منفصل أو تطبيق تواصل منفصل للتيقُّن من عدم التواصل بإحدى الهويّات بدل المعنيّة بطريق الخطأ.

استخدام وسائل دفعٍ لا تكشف عن الهويّة القانونيّة

إنْ أردت الشراء باسم هويّة حركية شبه مُجهَّلة فمن المحبّذ استخدام وسيلة دفع غير مربوطة بحسابك البنكي و لا بطاقاتك المالية.

إلى جانب العملات المُشفَّرة صعبة الإدارة، فقد يمكنك شراء بطاقات الدفع مُسبقة الدفع في بعض المحال التجارية في بعض البلاد، أو النظر في إن كان بنكك يتيح بطاقات بنكية افتراضيّة يُمكن الشراء بها مع عدم الإفصاح عن هويّتك للبائع.

التفكّر في إدارة عِدَّة هويّات في الفضاءات المادية

إنْ كانت أنشطتك بالهويّات الحركية لا تقتصر على الفضاءات السبرانية فقد يكون عليك التفكير في كيفية التصرّف في الفضاءات الماديّة بالهويّات الحركية شبه المُجهّلة.

ينبغي التفكير في الفصل ما بين حياتك اليومية و الأنشطة الماديّة لهويّاتك الأخرى، مثلا عند إلقاء محاضرة أو حضور فعالية. قد يمكن اللجوء أحيانًا إلى تغيير شكلك العام بتغيير قصة الشعر أو تسريحته أو لونه، و بإكسسوارات و مستحضرات التجميل، أو عد إظهار وجهك إلا في الفضاءات الموثوق فيها أو التي لا يُسمح فيها بالتقاط الصور و الڤيديو، مع أخذ احتمال وجود المراقبة في الاعتبار، مثلا بالكاميرات.

يمكن في بعض الأحيان إنشاء هويّة مُهمَلة لاستخدامها في التواصل مع الأفراد و الجهات لأوّل مرّة، مما يمنحك مجالا للتحليل و تقدير ما إنْ كانت الثقة في هؤلاء الأشخاص أو الجهات في محلّها، قبل التواصل معهم عبر قنوات أكثر خصوصيّة و أمانًا.

[نصائح مُتقدّمة] إنشاء موقع على الوِب لا يمكن ربطه بهويّتك

تحقّقوا من كون مُسجِّل أسماء النطاقات الذي تستعملونه يتيح حجب البيانات الخاصّة. كثير من جهات تسجيل أسماء النطاقات تُقدِّم هذه الوظيفة مجّانًا.

و للتيقُّن من أنّ جهة تسجيل أسماء النطاقات نفسها لا تعرف هويّتك يمكنك تسجيل اسم النطاق بطريق Njalla و هي جهة تسجيل تقبل طلبات التسجيل المُعمّاة و الدفع بالعملات المُشفّرة.