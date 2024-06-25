حماية حواسيب macOS

مُحدَّث في 25 June 2024

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إذا كنتم تستخدمون حواسيب macOS فربما تكونوا قد سمعتم أنّه آمَن من غيره، لكن هذا ليس صحيحًا على إطلاقه. فالأمان يتوقّف على توليفة من كيفية استخدامنا النظام و تصميم النظام و إتقان تطبيقاته العديدة، و هي التي يمكننا أن نجد فيها ثغرات أمنية في أي وقت. الإرشادات في هذا الدليل تساعد على زيادة تأمين نظامكم، فاحرصوا على مراجعة التضبيطات المذكورة فيها من حين لآخر.

استعمال أحدث إصدارة من نظام التشغيل

عند تحديث البرمجيات ينبغي عمل ذلك من موضع آمن، مثل المنزل أو مقرّ العمل، لا من مقهى إنترنت أو مكان عمومي.

تحديث نظام التشغيل قد يجري على مراحل، مما يتطلّب تنزيل برمجيات و إعادة تشغيل النبيطة عدّة مرات، لذا فقد يستلزم تخصيص وقت كافٍ له لا تحتاجون أثناءه لاستخدام النبيطة نفسها.

بعد إتمام التحديث، التمسوا مجدّدا وجود تحديثات، و طبّقوها إنْ لزِم، ثم أعيدوا الكرّة.

إذا وجدتم أن أحدث إصدارة من نظام التشغيل macOS لن تعمل على حاسوبكم، فمن الأفضل الحصول على حاسوب أحدث. اعرفوا أحدث إصدارة من نظام التشغيل. - كما يمكنكم التحقّق من كون إصدارتكم العاملة لا تزال مدعومة من صفحة نظام التشغيل macOS في موقع [endoflife.date](https://endoflife.date/macOS). ثم قارنوها بالإصدارة العاملة على حاسوبكم. ثمّ حدّثوا نظام التشغيل. و اضبطوا النظام على التحديث التلقائي.

للتيقن من أن التحديث قد تمّ تنصيبه تُستحسن إعادة تشغيل النبيطة متى نُوِّهتم إلى ذلك.

ملاحظات

المزيد عن توصيتنا هذه تُكتشف كُلّ يوم نقاط ضعف في الأكواد البرمجية التي تشغِّل النبائط و نظم التشغيل و التطبيقات، لأنّه لا يوجد إجراء يمكنه التنبوء بكّل العيوب و نقاط الضعف المحتملة بسبب التعقيد البالغ لتلك البرمجيات و تعدُّد طبقاتها. المهاجمون يستغلّون تلك الثغرات للنفاذ إلى النظم. لذا من الضروري تنصيب التحديثات و استعمال أحدث الإصدارات من نظام التشغيل لكل العتاد الذي تستخدمونه، و نوصي دومًا بتفعيل وظيفة التحديث التلقائي لتقليل هذا العبء عنكم.

تفعيل الطور الحصين

كما نحثّكم بشدّة على تفعيل الطور الحصين. لن تلاحظوا اختلافًا في أسلوب عمل النبيطة لكنها ستكون محمية أفضل بكثير.

المزيد عن توصيتنا هذه الطور الحصين يقلّص سطح التعرّض الذي تستغله البرمجيات الخبيثة المتقدّمة مثل پگَسُس (Pegasus). لذا ننصح الكافة بتفعيل الطور الحصين و نرى أنّه يجب أن يكون الطور الطبيعي لعمل النظام.

التطبيقات من مصادر موثوقة

المزيد عن توصيتنا هذه متجر Apple App Store هو المستودع الرسمي لتطبيقات نظام التشغيل macOS. وجود فهرس مركزي للتطبيقات يُسهِّل على المستخدمين إيجاد ما يحتاجون منها، و وجود التطبيقات في مستودع واحد يسهّل على شركة أپِل مراقبتها و إزالة الضار منها، و كذلك فرض سياساتها. يُفضّل في العموم تنزيل التطبيقات منه وحده. إذا كنتم واثقين فيما تفعلون فيمكنكم تنصيب تطبيقات من موقع مشروع التطبيق نفسه. أما المواقع التي تجمع جزم التطبيقات لإعادة توزيعها قد تكون مؤذية، إلا أن كنتم تثقون في سمعة من يديرونها. إذا وجدتم أن فائدة تطبيق ما لكم تفوق المخاطر، فاحتاطوا لبياناتكم الشخصية. لمعرفة كيفية تقرير ما إذا كان ينبغي لكم استخدام تطبيق ما طالعوا المنهجية التي تُزكّي عُدَّة الأمان على أساسها التطبيقات.

أزيلوا التطبيقات التي لا تحتاجونها و لا تستخدمونها.

تعلّموا كيفية إزالة التطبيقات من نظام macOS.

ملاحظة: العديد التطبيقات المنصّبة ابتداءً مع نظام التشغيل، مثل متصفّح الوِب سفاري و iTunes، تصعب إزالتها.

المزيد عن توصيتنا هذه تُكتشف كُلّ يوم نقاط ضعف في الأكواد البرمجية التي تشغِّل النبائط و نظم التشغيل و التطبيقات، لأنّه لا يوجد إجراء يمكنه التنبوء بكّل العيوب و نقاط الضعف المحتملة بسبب التعقيد البالغ لتلك البرمجيات و تعدُّد طبقاتها. المهاجمون يستغلّون تلك الثغرات للنفاذ إلى النظم. لذا من الضروري تنصيب التحديثات و استعمال أحدث الإصدارات من نظام التشغيل لكل العتاد الذي تستخدمونه، و نوصي دومًا بتفعيل وظيفة التحديث التلقائي لتقليل هذا العبء عنكم.

تطبيقات تحترم الخصوصية

المزيد عن توصيتنا هذه نظام التشغيل macOS يكون مُحمّلا بتطبيقات مُنصّبة ابتداءً، منها على سبيل المثال متصفح الوِب سفاري و iTunes، التي لها سوابق متعلّقة بالخصوصية و بالأمن. لذا فعوضًا عنها يمكنكم استخدام تطبيقات أكثر حفظًا للخصوصية لتصفّح الوِب و التراسل بالبريد و غيرها من وظائف.

مراجعة أذون التطبيقات

راجعوا كلّ الأذون الممنوحة للتطبيقات للتحقّق من كون التطبيقات التي تستعملونها وحدها تحوز الأذون اللازمة لعملها لا أكثر. الأذون التالية بالذات مريبة لأنّها أكثر ما تستغله البرمجيات الخبيثة: الموضع الجغرافي، و الصور، و دفتر العناوين، و الرزنامة، و الكاميرا، و سجلّات الاستعمال.

طالعوا صفحة "التحكم في بياناتك الشخصية التي تشاركها بالتطبيقات"mac#mchlpa3b92d9) من دليل استخدام النظام macOS.

المزيد عن توصيتنا هذه التطبيقات التي تنفذ إلى بيانات أو خدمات حسّاسة، مثل الموضع الجغرافي أو الميكروفون أو الكاميرا أو إعدادات النبيطة نفسها يمكنها تسريب تلك البيانات كما يمكن للمهاجِمين استغلالها إنا تمكّنوا من النفاذ إلى النظام. لذا ينبغي نقض هذه الأذون من التطبيقات التي لا تستخدمون.

تعطيل وظيفة تحديد المواقع و محو سجلّاتها

المزيد عن توصيتنا هذه تحفظ نبائط كثيرة تاريخ تحرّكا مستخدميها باستخدام نظام GPS أو أبراج شبكة الهاتف أو شبكات WiFi التي تتصلّ بها النبائط. إذا حفظت النبيطة سجّل تحرّكاتكم فمن الممكن أن يستخرجه شخص بغير إذنكم لتتبعّكم، أو لإثبات وجودكم في مواضع بعينها في أوقات بعينها أو بصحبة أشخاص بعينهم.

إنشاء حسابات مختلفة في النبيطة

يُستحسن إنشاء أكثر من حسابِ مستخدمٍ في النبيطة، بحيث يكون لأحدها صلاحيات الإدارة بينما الباقون حسابات عادية. ينيغي ألّا يكون لغيركم نفاذ إلى الحساب الإداري. الحساب العادي يجب ألّا تكون له صلاحية النفاذ إلى كل التطبيقات و الملفات و التضبيطات في النظام.

ينبغي استخدام الحساب العادي في العمل اليومي: و اقصروا استخدام الحساب الإداري على إجراء تعديلات تؤثّر على الأمان، مثل تنصيب التطبيقات. استخدام الحساب العادي يوميًّا قد يقلِّل تعرّض النظام إلى المخاطر من البرمجيات الخبيثة. عند عبور الحدود قد يفيد وجود حساب مُخصّص لمثل هذه الظروف والجًا في النظام. أعملوا حُكمَكم في إن كان من المُرجّح أن تصادر السلطات النبيطة لفحصها مليَّا، أم الأرجح أن يجبروك على الولوج إلى حسابك لإلقاء نظرة سريعة. إذا كانت الثانية فاستخدام حساب عادي لإجراء المهام غير الحسّاسة قد يكون غطاء مقبولا.

تعلّموا كيفية إنشاء حسابات المستخدمين في النظام macOS.

المزيد عن توصيتنا هذه نحثّكم بشدّة على ألا تتشاركوا النبائط التي تستخدمونها في الأعمال الحسّاسة مع غيركم، لكن إذا اضطررتم إلى فعل ذلك فتمكنكم حماية المعلومات الحسّاسة بإنشاء حسابات مختلفة للمستخدمين و ذلك لحجب الصلاحيات الإدارية عن المستخدمين الآخرين.

إزالة الحسابات غير المستخدمة

كما تنبغي إزالة الحسابات غير المستعملة.

المزيد عن توصيتنا هذه ما لم تقصدوا منح آخرين نفاذًا إلى النظام و ما فيه من معلومات فالأحسن عدم ترك ذلك الباب مفتوحًا (و هو ما يُعرف بتقليص سطح التعرّض). كما أنّ الفحوصات المزكّاة في هذا القسم قد تكشف لكم عن مواطن نفاذ إلى النبيطة أو الحساب أو البيانات لم تعلموا بوجودها.

تأمين الحسابات المربوطة بالنبيطة

المزيد عن توصيتنا هذه نبائط أپِل، مثل iPad و Apple Watch و حواسيب macOS و تلفازات Apple TV، ترتبط بحسابات Apple ID، و قد يكون الحساب مرتبطًا بأكثر من نبيطة أو خدمة في ذات الوقت، مثلا الهاتف و التلفزيون و الحاسوب. إن تمكّن غيرك من النفاذ إلى حسابك فينبغي عليك التصرف وفق الإرشادات في هذا القسم لمنعه من التحكم في النبائط و استخراج بيانات منها أو استخدامها في مراقبتكم.

حماية حسابات المستخدمين و الحاسوب بكلمة سرّ قويّة

المزيد عن توصيتنا هذه للوهلة الأولى قد تبدو الهجمات التقنية التهديد الأخطر للأمان، لكن في الواقع من الأرجح أن يُصادر الحاسوب أو تُسرق، من ثم قد يتمكن أحدهم من النفاذ إليه، لذا ينبغي وضع كلمة سرّ على قفل الشاشة لكي لا يتمكّن غيركم من النفاذ بمجرّد تشغيل الحاسوب و تخمين كلمة سرّ قصيرة. ننصح بتجنُّب أقفال الشاشة غير كلمة السرّ، لأنّك إذا قُبِض عليك أو اعتُقِلت أو فُتِّشت فقد يسهل إرغامك على فتح قفل الشاشة بملامح وجهك أو ببصمة صوتك أو عينك أو أصبعك. فمن يحوز النبيطة بين يديه يمكنه استخدام برمجية لكسر كلمة السرّ القصيرة أو أرقام التعريف الشخصية PIN. كما أنّ من لديه طبعة من بصماتك يمكنه عمل نسخة منها و استخدامها لفتح القفل. كما سبق واستُخدمت أساليب مشابهة لخداع الأقفال بصورة الوجه. لهذه الأسباب فإنّ آمَن قفل هو كلمة السرّ الطويلة.

قفل الشاشات

ما يظهر عند قفل الشاشة

امنعوا التنويهات من الظهور على الشاشة في أثناء قفلها. توجد عدّة طرق لإحداث هذا:

المزيد عن توصيتنا هذه قفل الشاشة القوي يوفّر بعض الحماية إذا سُرِقَت النبيطة أو صودِرَت، لكن إذا لم تمنعوا التنويهات من الظهور على شاشة القفل، فإنّ من يحوز النبيطة ستمكنه رؤية معلومات متسرّبة عن معارفكم و من يتراسل معكم و الرسائل التي تصلكم.

تعطيل التحكم بالصوت

المزيد عن توصيتنا هذه إن ضبطتم نبيطة على تلقّي الأوامر الصوتية فقد يتمكن شخص من زرع برمجية خبيثة فيها بغرض التنصت على كلّ ما يمكن للنبيطة سماعه من أصوات. خذوا في اعتباركم كذلك احتمالات انتحال الأصوات، أيْ أن يُسجّل مهاجم ما صوتكم ثم يستخدمه في التحكم في حاسوبكم (و هو من تطبيقات ما يُعرف باسم "هجوم الإعادة" replay attack). إن كانت لديكم إعاقة تصعّب عليكم الطباعة على لوحة المفاتيح أو استخدام التحكّمات اليدوية فإن التحكم بالصوت يكون مفيدًا، بل ضروريًا. في هذه الحالة اتّبعوا الإرشادات المُعطاة في هذا القسم لتأمين تلك التجهيزات. لكن إذا كنتم لا تستفيدون من التحكم الصوتي على هذا النحو، فمن المُستحسن تعطيله.

وضع شاشة للخصوصية

للمزيد عن ذلك طالعوا دليل Security Planner إلى شاشات الخصوصية.

المزيد عن توصيتنا هذه عادة ما نظن أنّ الهجمات على نظم المعلومات عالية التقنية دومًا، لكن الواقع أن مدافعين عن حقوق الإنسان تعرّضوا لسرقة بياناتهم أو اختراق حساباتهم بواسطة شخص استرق النظر إلى شاشاتهم من وراء ظهرهم أو استخدم كاميرا مراقبة لذلك الغرض. شاشات الخصوصية تصعّب على الخصوم فعل ذلك، و هي تُباع في دكاكين بيع كماليات الهواتف و الحواسيب.

تغطية الكاميرا

عليكم ابتداءً تبيُّن ما إذا كانت توجد كاميرا في النبيطة. أغلب الحواسيب المحمولة تحوي كاميرات، و كذلك بعض شاشات سطح المكتب، و قد توجد أكثر من كاميرا إذا كنتم تصلون كاميرا خارجية إلى جانب المُضمّنة في النبيطة.

أغطية الكاميرا خفيضة التقنية: ضعوا ضمادة لاصقة على الكاميرا بحيث يكون الجزء المبطّن على العدسة و اللاصق حولها، و عندما تريدون استخدام الكاميرا تمكن إزالة الغطاء بسهولة و دون تلطيخ العدسة بالصمغ.

أو عوض ذلك ابحثوا في المتاجر عن غطاء منزلق للكاميرا مناسب.

فكّروا كذلك في منع تطبيقات بعينها من النفاذ إلى الكاميرا.

في حواسي macOS يمكن تعطيل الكاميرا كليّةً: في Settings > Screen Time > Content & Privacy فعّلوا الخيار Content and Privacy ثم اضغطوا app Restrictions ثمّ عطّلوا الكاميرا ثم اضغطوا Done. المزيد عن هذا في دليل أپِل لتغيير إعدادات قيود التطبيقات والميزات في مدة استخدام الجهاز على Mac.

المزيد عن توصيتنا هذه بعض البرمجيات الخبيثة تستخدم الكاميرا المُضمَّنة في النبيطة دون أن تلاحظوا بغرض مراقبتكم أو التقاط صور لكم أو لمن حولكم، أو لمحيطكم.

فصل الاتصالات غير المستخدمة

المزيد عن توصيتنا هذه كل الاتصالات اللاسلكية مثل الوايفاي أو NFC أو بلوتوث يمكن استغلالها من قِبَل المهاجمين المتواجدين في محيطنا بغرض النفاذ إلى النبائط و المعلومات الحسّاسة المحفوظة فيها باستهداف العورات فيها. عندما تفعّلون وظيفة الاتّصال بشبكات الوايفاي أو بلوتوث في نبيطة فإنّها تبحث عن أي شبكة وايفاي أو بلوتوث من بين التي سبق لها الشبك بها، و ذلك بطريق النداء على كل شبكة في قائمتها لترى إن كانت ستجيب النداء. لذا فمن يُراقب الطيف التردُّدي في الجوار يمكنه تمييز النبيطة بسبب تفرُّد قائمة الشبكات التي تحفظها، و لأنها على الأغلب تحوي اسم شبكة المنزل و شبكة المكتب، بالإضافة إلى شبكات بيوت المعارف و الأماكن العامة التي ترتادونها. لذا فهذه البصمة تتيح للمُراقب تمييز الشخص المستهدف و معرفة الأماكن التي يتردّد عليها. لذا فمن المفيد تعطيل وسائل الاتّصال التي لا نحتاج إليه، بالذات الوايفاي و البلوتوث، لتقليل الوقت المتاح للمهاجم في محاولته لاختراقها دون أن يلفت نظر مستخدم النبيطة إلى وجود أمر مريب..

إخلاء قائمة شبكات الوايفاي

يُستحسن حفظ أسماء شبكات الوايفاي و كلمات سرّها في تطبيق إدارة كلمات السرّ عوضا عن قائمة النظام.

إذا حفظت أسماء الشبكات اللاسلكية و كلمات سرّها في إعدادات الشبكة في النظام فينبغي الحرص على: الإحجام عن الاتصال التلقائي بالشبكات التي سبق الاتصال بها، و ذلك بالنقر باليمين على الشبكة المحفوظة في إعدادات الوايفاي و تعديل وظيفة "الاتّصال التلقائي بها. يُستحسن الإخلاء الدوري لقائمة الشبكات اللاسلكية بحذف بيانات الشبكات اللاسلكية. التي صار من المستبعد معاودة الاتّصال بها.



المزيد عن توصيتنا هذه عندما تفعّلون وظيفة الاتّصال بشبكات الوايفاي في نبيطة فإنّها تبحث عن أي شبكة وايفاي من تلك التي سبق الشبك بها، و ذلك بطريق النداء على كل شبكة في قائمتها لترى إن كانت ستجيب النداء. لذا فمن يُراقب الطيف التردُّدي في الجوار يمكنه تمييز النبيطة بسبب تفرُّد قائمة الشبكات التي تحفظها، و لأنها على الأغلب تحوي اسم شبكة المنزل و شبكة المكتب، بالإضافة إلى شبكات بيوت المعارف و الأماكن العامة التي ترتادونها. لذا فهذه البصمة تتيح للمُراقب تمييز الشخص المستهدف و معرفة الأماكن التي يتردّد عليها. لحماية أنفسكم من هذا النوع من الاستهداف احذفوا أسماء شبكات الوايفاي من نبيطتكم أوّلا بأوّل و اضبطوها على ألّا تتذكر أي شبكة تشبك بها. هذا سيبطئ سرعة الاتّصالات التالية لكنه حفظ هذه البيانات في مدير كلمات السرّ يحفظها لكم عند الحاجة، و هو أدعى للأمان.

تعطيل التشاركات

كما ينبغي تعطيل AirDrop. إن أردتم استخدام AirDrop مع بعض معارفكم فانقروا السهم إلى جوار أيقونة AirDop ثم عيّنوا خيار Contact Only، و احرصوا على إزالة أسماء الأشخاص الذين لا ترغبون في التشارك معهم بالبيانات من دفتر العناوين.

في خيارات التشارك ضمن تضبيطات النظام عطّلوا خدمات التشارك التي لا تستخدمون، و راجعوا ما تستخدمون منها. ربما كنتم تستخدمون التشارك في الطابعات في العمل، أو الوسائط لأجل سماع الموسيقا.

المزيد عن توصيتنا هذه في بعض النبائط وظيفة التشارك في الملفات أو الخدمات مع مَنْ حولنا، و هي مفيدة، إلّا أنّ تركها عاملة دون حاجة إليها قد يتيح استغلالها من قبل مهاجمين بغرض النفاذ إلى الملفات في النبيطة.

استخدام جدار نار

المزيد عن توصيتنا هذه جدران النار من وسائل التأمين، و هي تمنع الاتّصالات غير المرغوب فيها من أو إلى النظام. و مثل البوّاب الواقف عند المدخل ليحدّد من المسموح لهم بالدخول و من المسموح لهم بالخروج، فجدار النار يفحص الاتّصالات المارة عليه خروجًا من النظام و دخولًا إليه. نحثّكم على تفعيل جدار النار لمنع البرمجيات الخبيثة من النفاذ إلى النظام. في أغلب الحالات تكون الإعدادات الابتدائية كافية.

توصيات إضافيّة للحماية

في System Preferences > Spotlight > Search Results عطّلوا وظيفة الاقتراحات في كلِّ من دفتر العناوين، و الأحداث و التنبيهات، و البريد و الرسائل، و اقتراحات Siri.

في System Preferences > Spotlight > Privacy أضيفوا المجلدات الحسّاسة التي لا تريدون Spotlight نقل معلومات عنها إلى خدمات أپل.

ثمّة المزيد من التوصيات لزيادة أمن نظام macOS و الحفاظ على خصوصية مستخدميه (بالإنگليزية).

نصيحة متقدّمة: التّحقّق من إن كان أحدهم استطاع النفاذ إلى نبيطة بلا إذن (أساسيات الفحص الجنائي)