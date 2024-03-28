إدارة كلمات السرّ بأمان

مُحدَّث في 28 March 2024

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العقل البشري غير مؤهّل لتأليف كلمات سرٍّ طويلة عشوائية فريدة و لا لحفظها لأجل استخدامها مع الحسابات و النبائط. مُدير كلمات السرِّ يولِّد كلمات السرِّ لأجلكم و يحفظها محمية بالتعمية.

تحفظ تطبيقات إدارة كلماتِ السرِّ كلماتِ السرَّ في الحاسوب أو في خادوم عبر الإنترنت. و بالرغم من كون أغلب خدمات إدارة كلمات السرّ تطبّق التعمية إلى الأطراف فإّنها عُرضة لمحاولات الاختراق دون انتباهك. لذا نحبّذ بشدّة استخدام مدير كلمات سرّ غير متصّل بالإنترنت مُنصّب على حاسوبك من قبيل المذكورة في هذا الدليل في القسم عن مديري كلمات السر. لكن إذا رأيتم أن خدمة مدير كلمات سرٍّ هي أنسب خيار لكم فطالعوا توصياتنا في آخر هذا الدليل لتقليل المخاطر المحتملة.

بعض متصفحّات الوِب و تطبيقات البريد الإلكتروني و التطبيقات المضمّنة في نظم التشغيل مثل iCloud Keychain تعرض عليكم حفظ مسوّغات الولوج إلى الحسابات، إلّا أن هذا في أغلب الأحوال أقل أمنا من استخدام تطبيق متخصّص لإدارة كلمات السرّ. لكن إنْ رأيتم أنّه من العملي حفظ كلمات السرّ في المتصفّح أو تطبيق البريد الإلكتروني فاتّبعوا إرشاداتنا إلى كيفية حفظ كلمات السرّ بأمان في فَيَرْفُكْس و كرومميوم\كروم و ثَنْدَرْبِرْد. كل التطبيقات التي تُستخدم فيها كلمة السر نفسها للولوج إلى الحساب و كذلك فتح خزانة كلمات السر (مثلما هو حال iCloud) تُعدُّ غير آمنة و يُستحسن الاستعاضة عنها بمدير كلمات متخصّص.

فيما يلي بيان كيفية استعمال تطبيق إدارة كلمات السرّ لتوليد كلمات سر قويّة و حفظها.

استخدام تطبيق لإدارة كلمات سرّ مُنصّب في النظام

المزيد عن توصيتنا هذه نوصي باستخدام KeePassXC أو KeePassDX أو Strongbox. كلّها تطبيقات حُرّة يمكن استخدامها بلا مقابل، كما أنّها قد راجعها خبراء في الأمان الرقمي، كما أن تحديثها يتواصل. و هي تحفظ كلمات السرّ في ملف محفوظ في الحاسوب أو النبيطة، ما يعني تحكّمكم الكامل في البيانات و كيفية إدارتها.

حفظ نسخة احتياطية من خزانة كلمات السرّ

اتّبعوا هذه الإرشادات لحفظ نسخة احتياطية من خزانة كلمات السرّ:

المزيد عن توصيتنا هذه فَقْدُ كلمة سرٍّ قد تكون له تَبِعات مزعجة أو حتّى كارثيّة، منها انقطاع تواصلكم مع معارفكم أو ضياع بياناتكم أو أموالكم، لذا من المهم المواظبة على حفظ نسخة احتياطية من محفظة كلمات السرّ دوريًّا.

كلمات السرِّ و أكواد الولوج الاحتياطية الواجب حفظها خارج محفظة كلمات السرِّ

إذا تعيّنت عليكم كتابة كلمات السرِّ على ورقة فيجب حفظها في مكان آمن موصد، مثل خزانة أو أدراج. ينبغي ألا تكون كلمات السرّ ظاهرة للكافة وألّا يسهل العثور عليها أو نسخها. لا تحفظوا نسخًا من كلمات السرّ في محفظتكم.

أتلفوا الأوراق التي تحوي كلمات سرٍّ أو أكواد الولوج الاحتياطية فور انتفاء حاجتكم إليها.

يُستسحن حفظ نسخة من كلمات السرِّ في نبيطة ثانية.

قد يمكنم إخفاء كلمات السرّ بين طيّات ملفات و ملاحظات أخرى بلا تفسير و لا شرح.

المزيد عن توصيتنا هذه كلمات السرِّ الطويلة قد يصعب تذكُّرها. الكلمات التي لا يمكن حفظها في محفظة مدير كلمات السر (مثل كلمة سرّ الولوج إلى النبيطة) قد تضطرون إلى كتابتها و حفظها بقفل ماديٍّ.

استعمال مدير لكلمات السّر على الإنترنت

تجنّبوا حفظ بيانات حسّاسة (مثل البيانات المالية أو أمارات استرجاع الحسابات) في مخزن بيانات على الإنترنت.

تنبغي حماية محفظة كلمات السرّ على الإنترنت بأسلوب الاستيثاق بعدة عوامل.

نزّكي لكم Bitwarden مديرًا لكلمات السِّر على الإنترنت.

المزيد عن توصيتنا هذه خدمات إدارة كلمات السرّ التي تزامن كلمات السرّ تلقائيا بين النبائط قد تكون أيسر استخدامًا، فهي تخفظ كلمات السر مُعمّاة في الخادوم، إلا أنّ ذلك يضيف مخاطر إضافية تتمثل في احتمال اختراق الخدمة استخراج كلمات السرّ منها ثم استخدامها دون علمكم. نوصي باستخدام KeePassXC أو KeePassDX أو Strongbox لأنّها لا تحفظ كلمات السرّ في أي موضع على الإنترنت. أمّا إذا اخترتم استخدام خدمة على الإنترنت لحفظ كلمات السرّ فننصحكم باتّباع الخطوات التالية الإضافية.

حفظ كلمات سرٍّ في متصفّح الوِب أو تطبيق البريد الإلكتروني

إذا كان من العملي لكم حفظ كلمات سرٍّ في المتصفّح أو تطبيق البريد الإلكتروني فمن المحبّذ ألا يكون ذلك في غير المتصفّح فَيَرْفُكْس و تطبيق البريد الإلكتروني ثَنْدَرْبِرْد.