Descargo de responsabilidad

El software y documentación en esta colección de Security in a Box son provistos tal como están y por lo tanto excluimos explícitamente nuestro descargo de responsabilidad frente a garantías expresas y derivadas o condiciones de cualquier tipo, incluyendo, pero no limitado a, las garantías derivadas de la compra y usos particulares hasta donde se permite un descargo de responsabilidad. En ningún caso Front Line Defenders, Tactical Technology Collective o cualquier persona o representante de estas organizaciones serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, incidental, ejemplar o significante (incluyendo, pero no limitado a la adquisición de bienes o servicios sustituidos, perdida del uso, datos o beneficios: o interrupción comercial), aún causado bajo cualquier teoría de responsabilidad, surgiendo por el uso o la incapacidad de utilizar este software, aún avisado sobre la posibilidad de esos daños. Nada en este descargo de responsabilidad afectará sus derechos legales.