Lindungi komputer Mac-mu

Jika kamu Mac, mungkin kamu pernah mendengar mitos bahwa komputer Mac lebih aman. Hal ni belum tentu benar. Keamanan tergantung pada kombinasi dari bagaimana kita menggunakan perangkat kita, dań perangkat lunaknya sendiri, yang bisa saja memiliki kerentanan kapan pun. Ikuti langkah-langkah dalam panduan berikut untuk membuat perangkatmu lebih aman. Biasakan untuk memeriksa pengaturan ini secara berkala, untuk memastikan tidak ada yang berubah.

Catatan

Kami sangat menyarankan untuk mengaktifkan Mode Lockdown pada komputer Mac-mu. Kemungkinan besar kamu tidak akan merasakan sedikit atau banyak perubahan dalam cara kerja perangkatmu, namun kamu akan terlindungi dengan lebih baik.

Apple's App Store is the official app store for macOS. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Jika kamu yakin mengenai apa yang kamu lakukan, kamu bisa memasang aplikasi tertentu dari situsweb developernya. Situs unduhan "cermin" mungkin tidak dapat dipercaya, kecuali kamu mengenal dan mempercayai orang-orang yang menyediakan layanan tersebut. Jika kamu memutuskan bahwa manfaat aplikasi tertentu lebih besar daripada risikonya, lakukan langkah-langkah tambahan untuk melindungi dirimu, seperti merencanakan untuk menyimpan informasi sensitif atau pribadi di luar perangkat tersebut.

Untuk mempelajari bagaimana memutuskan apakah kamu harus menggunakan aplikasi tertentu, lihat bagaimana Security in a Box memilih peralatan dan layanan yang disarankan.