销毁可识别身份信息

更新 20 March 2024

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从照片等文件中移除可识别身份信息

照片和视频可能会暴露很多你和你同伴的个人信息。比如说，一张照片可能会拍下参加集会的人们的脸；如果不小心拍下了街道路标，一张自拍可能会暴露出你某一时间所在地点的具体地址。

但如果你上传了照片、视频等文件，这还不是它们能暴露出的你的全部个人信息。照片、视频，PDF等很多文件都默认包含了元数据（metadata），元数据就是数据本身自带的信息。元数据包括文件的具体创建时间、创建地点、创建者，以及所使用的设备等。这些信息可以用来寻找或归档文件夹中的某一文件，同时，如果有人想要挖出文件创建者的更多信息，他们也可以通过元数据来获得线索。例如，元数据可能包含GPS数据和日期时间，如果有人想要知晓你身在何处，即使你有意隐瞒，他们也可以通过元数据找到你拍照片时的时间地点。

这个教程会指导你如何从你的照片、视频、PDF，和其他文件中移除可识别身份信息。

从照片中移除可识别身份信息

如果你想要在上传手机照片前将面部和其他可识别身份信息进行模糊或像素化处理，可以用专门的工具。

社交媒体平台，如Instagram、脸书，Snapchat有内置功能可供你编辑上传的照片，但这意味着你需要将原始文件上传到平台。也就是说，平台还是会掌握你原始文件的信息，并且他们可以按规定将这些信息共享给第三方。所以，从图片中移除可识别身份信息最好的方法是使用手机内置的工具，而不是网上的应用生序。

注意，你的原始图片可能会被自动备份。如果你不想保留原始图片，请确保关闭自动备份图片的功能，并将已备份的原始图片删除。

安卓和iOS设备

Signal是一个免费的开源消息应用程序，它非常保护隐私，你可以使用Signal拍照片并对面部进行模糊处理。具体操作详见Signal的模糊工具。 Signal还可以用来拍照传给你自己，你可以将照片保存在设备上，然后再上传到网络平台，或发送到其他消息工具上。

安卓设备

使用免费的开源软件Obscuracam来模糊面部、移除照相机和地点等元数据。

或者，你也可以使用设备内置的相册应用程序编辑照片。如果你不希望你编辑后的图片被逆向工程出原始信息，请使用钢笔工具对可识别身份信息涂抹两次以上，不要使用马克笔工具。

iOS设备

Linux、Windows，和macOS设备

了解我们推荐这样做的理由 模糊或遮盖照片上的面部等敏感细节可以帮助你保护个人可识别信息，如身份或拍摄地点。但是，如果操作不当，他人还是有办法从图片中提炼出他们想要的细节。安卓版Obscuracam可以保证你的操作万无一失。 一些模糊图像的技术比较容易被反向操作识别出原始信息。为什么你永远也不要通过像素化来掩盖敏感文字内容一文对此有详细介绍。编辑图片的实用指南推荐了一些比较完善的模糊处理技术。

从视频中移除可识别身份信息

安卓设备

使用Putmask模糊视频中的面部。它的面部追踪教程提供了有关如何自动模糊面部的具体指导。

你可以在电脑上通过YouTube工作室来模糊视频中的部分内容。详情参见Youtube对视频进行模糊处理的说明。

iOS设备

Linux、Windows，和macOS设备

使用免费的开源视频编辑软件Shotcut对视频中的可识别身份细节进行模糊处理。详情参见Youtube的视频教程如何使用Shotcut模糊视频内容。

禁用设备的地理位置服务

在有些操作系统中，移除图片以外的文件自带的元数据可能比较困难，所以最好还是提前禁用设备的地理位置服务，这样以来，不管你是要照相、拍视频，还是录制音频，都省去了移除地理位置信息的麻烦。

安卓设备

如需禁用安卓设备的地理位置服务，参考官方教程：管理安卓设备的位置信息设置。

你还可以参考本教程中如何保护安卓设备的章节来禁用地理位置服务，以及清空地理位置历史。

iOS设备

macOS设备

Windows设备

Linux设备

你还可以检查应用程序的权限，有条件的话，禁止每一个应用程序访问地理位置服务。详细操作请参见本教程中如何保护你的设备章节：

从图片、视频等文件中移除元数据

如果你需要从图片、视频、音频，PDF等文件中移除元数据，你可以使用本部分中列出的工具。请注意，在一些操作系统中，移除或编辑元数据仅适用于视频和图片。

安卓设备

使用Scrambled Exif从照片的元数据中移除可识别身份信息。

使用安卓版ExifTool浏览、编辑或删除图片和视频中的元数据。

iOS设备

Linux、Windows和macOS设备

使用Exifcleaner从图片、视频，和PDF等文件中清除元数据。