Protege la seguridad de tu comunicación en línea

Cada método de comunicación, ya sea digital o de otro tipo, tiene ventajas y desventajas en términos de conveniencia, popularidad, costos y seguridad, entre otras consideraciones. Depende de cada persona evaluar los beneficios y riesgos de los métodos que utilizamos para comunicarnos. Cuando nuestros riesgos son mayores, es recomendable elegir nuestras herramientas de comunicación de manera más deliberada.

Establece y ensaya un plan de comunicación para ti y tu comunidad, de modo que puedan mantener la comunicación y cuidarse mutuamente en momentos de estrés o crisis.

Using the Tor Browser, a VPN, or Tails allows you to visit websites without disclosing to the website who you are or where you are from. If you log in to a website or service while doing so, you will still be sharing your account information (and potentially personal information) with the website.

Tails es un sistema operativo que utilizas en lugar del sistema operativo habitual de tu computadora (Windows, Mac o Linux). Protege todas tus conexiones a Internet utilizando Tor en todo momento. Se ejecuta desde una unidad USB conectada a tu equipo. Tails borra tu historial cuando lo apagas, lo que reduce la probabilidad de que tu computadora pueda ser 'identificada' por los sitios que has visitado, las redes Wi-Fi que has utilizado y las aplicaciones que has instalado.