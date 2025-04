Política de uso de datos

¿Por qué no se llama "Política de Privacidad"?

Muchos sitios web enlazan sus "políticas de privacidad" desde sus páginas de inicio, pero en realidad te dicen cómo planean utilizar tus datos. Creemos que es importante ser transparentes y que esta política es una promesa sobre cómo utilizaremos los datos que dejas cuando visitas este sitio, pero ni esta promesa ni la promesa de ningún otro sitio te garantiza una privacidad completa.

La política de privacidad es una divulgación legal obligatoria sobre cómo el operador del sitio web recopila, retiene y comparte información personal identificable. En otras palabras, a menudo es una lista de las formas en que tus datos personales no son privados y están bajo su control. Hay razones legítimas por las que las personas y las organizaciones que administran sitios web necesitan mantener datos sobre tus visitas. Limitamos los datos que conservamos solo a los datos que necesitamos para mantener el sitio y cumplir con los requisitos legales y de informes relacionados con la financiación.

Visitando Security-in-a-Box

Securityinabox.org es operado por Front Line Defenders, una organización sin fines de lucro con sede en Dublín, Irlanda, y está sujeto a la legislación de protección de datos de la Unión Europea (UE).

Cuando visitas este sitio, recopilamos información sobre tu visita, del tipo de información que los navegadores web y servidores suelen poner a disposición. Si no tienes habilitada la función "No rastrear" (Do not Track), aún podríamos recopilar la siguiente información anónima o anonimizada cuando visitas nuestro sitio web:

la fecha y hora en que visitaste el sitio

la primera página que visitas

cuántas veces haces clic en enlaces

cuánto tiempo permaneces en el sitio

la última página que visitas antes de irte

what site brought you to the page (if you followed a link from another page, like on a search engine or social media)

qué sitios visitaste a través de enlaces en nuestro sitio

qué descargaste de nuestro sitio

qué palabra clave o palabras clave usaste si encontraste el sitio a través de un motor de búsqueda

qué navegador utilizas

qué sistema operativo utilizas

qué tipo de dispositivo utilizas (computadora, smartphone, tablet)

qué marca de dispositivo utilizas

qué modelo de dispositivo utilizas

tu país

tu dirección IP. (Anonimizamos las direcciones IP de quienes nos visitan en nuestras estadísticas: utilizamos esta información para proteger nuestros servidores del uso indebido. No utilizamos esta información para identificar a quienes visitan Security-in-a-Box.)

la resolución de tu pantalla

el lenguaje de tu navegador

el número de veces que has visitado el sitio

los días transcurridos desde tu última visita al sitio

Hacemos esto para comprender mejor cómo las personas utilizan el sitio y poder solucionar problemas con el sitio cuando surgen. De vez en cuando, también publicamos informes que incluyen información muy general sobre quiénes visitan este sitio, como el número total de visitantes o qué países u otros sitios web conforman la mayoría de las visitas.

Podemos recopilar estadísticas sobre el comportamiento de los visitantes de Security-in-a-Box. Por ejemplo, Security-in-a-Box puede mostrar cuántos visitantes navegan de una página a otra dentro del kit de herramientas. Hacemos esto para poder entender cómo podemos mejorar el kit de herramientas y desarrollar contenido que se adapte mejor a tus necesidades.

We collect this information using open-source analytics software that we host ourselves. This means that even the people who wrote the software do not see any of your information. This is done through a combination of server logs, javascript, and cookies. We need the server logs to protect this site and our servers, but you can block javascript using NoScript and turn off or delete cookies and the site will continue to work correctly. We do not partner with third parties to collect this information, nor do we share information with third parties, with the exception of the release of non-personally-identifying information in formats described above.

Estoy usando una VPN

El uso de una VPN puede ocultar tu dirección IP y la ubicación de tu país, pero aún es posible que algunos datos sean visibles. Si utilizas una VPN al visitar nuestro sitio web y no has habilitado la función "No rastrear" (DNT), veríamos toda la información mencionada anteriormente, excepto tu dirección IP y la ubicación de tu país. En su lugar, veríamos la dirección IP y la ubicación del punto de salida de tu VPN.

En realidad, estoy usando TOR

Igual que cuando usas una VPN, aún podemos acceder a la información anterior, aunque los cambios en las direcciones IP de los nodos de salida añaden una complicación. Además, si quisiéramos, podríamos retroceder a través de las direcciones IP de los nodos de salida, que son publicadas regularmente por Tor, y determinar si estás utilizando Tor. Sin embargo, esto es algo que nunca hemos hecho y no haríamos. También veríamos información similar si visitas este sitio a través de nuestro servicio Onion.

Usando el kit de herramientas y servicios relacionados

De vez en cuando, es posible que enlacemos a proyectos de Front Line Defenders, Tactical Tech u otros socios desde este sitio.

En el caso de otros proyectos alojados por Front Line Defenders, es posible que ofrezcamos la oportunidad de participar de una manera que requiera recopilar información de identificación personal, como proporcionar una dirección de correo electrónico para que podamos enviarle actualizaciones que has decidido que deseas recibir. En ese caso, Front Line Defenders recopila dicha información solo en la medida en que sea necesaria o apropiada para cumplir el propósito de la interacción quien nos visite. Siempre puedes negarte a proporcionar tu información única o retirar tu consentimiento en cualquier momento. Esto puede evitar que participes plenamente en ciertas actividades, pero hacemos todo lo posible para que la mayor parte de nuestro contenido esté disponible sin ningún tipo de barrera. Cualquier forma que elijas para interactuar con un sitio de Front Line Defenders es voluntaria y no afectará tu uso de Security-in-a-Box. A través de tu uso de Security-in-a-Box en sí, no se te pedirá que proporciones información de identificación personal.

Los proyectos y sitios alojados por Front Line Defenders y otras colaboraciones tienen sus propias políticas de uso de datos y debes consultar las políticas aplicables si tienes preguntas sobre tus datos en esos sitios.

Cambios en esta Política

Aunque la mayoría de los cambios probablemente sean menores, es posible que modifiquemos la Política de privacidad de Security-in-a-Box de vez en cuando, en respuesta a cambios legales y técnicos y a nuestra discreción. Animamos a quienes nos visitan a revisar con frecuencia esta página para ver si hay cambios en esta Política de uso de datos. El uso continuado de este sitio después de cualquier cambio en esta Política de uso de datos constituye tu aceptación de dichos cambios.

Todas las preguntas relacionadas con las políticas de uso de datos de Security-in-a-Box deben dirigirse por escrito a Front Line Defenders.

El uso de esta Política de Uso de Datos

Puedes reutilizar y tomar inspiración de esta Política de Uso de Datos siempre y cuando te asegures de que cumple con la forma en que tu sitio web realiza un seguimiento, utiliza y divulga la información de las personas usuarias.

Este documento se actualizó por última vez el 13 de octubre de 2020.