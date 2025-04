Navega por Internet con más seguridad

Actualizado 12 September 2024

Un navegador web es una de las herramientas digitales que la mayoría utilizamos a diario. Es la principal forma que tiene mucha gente de acceder a Internet. Mucha gente está familiarizada con Edge, Safari y Chrome, navegadores que vienen instalados con nuestros dispositivos.

Como dependemos tanto de los navegadores, a menudo son el objetivo de personas que quieren comprometer su privacidad o seguridad. Sigue estos pasos para elegir un navegador más seguro y reforzar su protección.

Elige un navegador... ¡o dos!

Cambiar el navegador predeterminado de tu dispositivo

Aprende por qué lo recomendamos No todos los navegadores son iguales. Algunos protegen tu privacidad y seguridad con más eficacia que otros. Si configuras un navegador centrado en la privacidad y la seguridad como navegador predeterminado, los enlaces que pulses en otras aplicaciones se abrirán directamente en un navegador más seguro. En cualquier caso, piénsatelo siempre dos veces antes de abrir un enlace que recibas a través de mensajes o correos electrónicos. Lee más sobre por qué debes hacer una pausa antes de hacer clic cuando recibas un enlace en nuestra guía sobre malware.

Asegúrate de que tu navegador está actualizado

Introducir direcciones web en la barra de direcciones

Si conoces la dirección completa de un sitio web (por ejemplo, securityinabox.org ), escríbela en la barra de direcciones para evitar pasar por un motor de búsqueda para acceder al sitio.

Si sólo escribe el nombre del sitio web (Security in a Box) sin su extensión ( .org ), el navegador abrirá su motor de búsqueda predeterminado con varios resultados, algunos de los cuales pueden ser maliciosos.

If you use the address bar to search the web, consider replacing Google with a more privacy-friendly option as your default search engine.

Aprende por qué lo recomendamos La barra de direcciones es el familiar campo de texto situado en la parte superior de la interfaz de un navegador web. Cuando navegas por Internet, la barra de direcciones muestra la dirección de la página web que estás visitando (en nuestro caso actual, es https://securityinabox.org/en/internet-connection/safer-browsing ). Al escribir una dirección web en la barra de direcciones, solicitarás un sitio web o una página concreta de un sitio web. Las barras de direcciones también ofrecen funcionalidades adicionales, como realizar búsquedas web o proporcionar sugerencias de sitios web.

Configura tu motor de búsqueda predeterminado

Aprende por qué lo recomendamos Los motores de búsqueda como Google y Bing crean perfiles de las personas que los utilizan, rastrean específicamente tu dispositivo y comparten la información personal de sus usuarios con terceros. Su navegador utiliza un motor de búsqueda de forma predeterminada cuando utilizas la barra de direcciones para realizar una búsqueda web o cuando haces clic con el botón derecho en una cadena de texto seleccionada y haces clic en Buscar.

Revisar la cámara, el micrófono y otros permisos del sitio

Aprende por qué lo recomendamos Los permisos pueden ser como una puerta o ventana que dejas abierta en tu casa: si un sitio web puede entrar, es posible que otros también puedan. Asegúrate de que sólo los sitios web que utilizas y en los que confías tienen permiso para utilizar funciones sensibles como la cámara o el micrófono. El malware podría utilizar esos permisos para permitir que alguien vea u oiga dónde estás.

Protege tus conexiones

Aprende por qué lo recomendamos La S de HTTPS significa «seguro». Este es el protocolo que debes utilizar para acceder a las páginas web en tu navegador. HTTPS cifra y protege lo que estás viendo mientras viaja entre tu dispositivo y el sitio web, lo que dificulta que las personas que intentan espiarte puedan ver, por ejemplo, los datos confidenciales que introduces o qué páginas visitas en ese sitio.

Activar la protección contra el rastreo

Aprende por qué lo recomendamos Cuando navegas por Internet, las cookies y los rastreadores recopilan información sobre quién eres, dónde estás y qué has mirado. Piensa en lo que podría ocurrir si cayeran en manos de tu adversario y toma estas medidas para limitar el rastreo.

Desactivar el gestor de contraseñas integrado en el navegador

Aprende por qué lo recomendamos La mayoría de los navegadores pueden generar, guardar y cifrar contraseñas por ti. Sin embargo, te recomendamos que desactives esta función y utilices un gestor de contraseñas independiente como KeePassXC en su lugar. Los gestores de contraseñas basados en navegador te exponen a un mayor riesgo de un engaño a tu navegador para que facilite tus contraseñas. Si decides utilizar un gestor de contraseñas basado en navegador, evita usarlo para almacenar contraseñas de cuentas muy sensibles y lee nuestras recomendaciones sobre cómo proteger las contraseñas que almacenas en tu navegador.

Utilizar complementos/extensiones de protección del navegador

Puedes elegir qué complementos/extensiones instalar y decidir cómo configurarlos, en función de tus circunstancias.

Si utilizas un dispositivo gestionado por otra persona (por ejemplo, en una biblioteca pública o en tu lugar de trabajo), es posible que tengas que realizar estos ajustes repetidamente.

Instalar y configurar: Privacy Badger (para Firefox, Chrome/Chromium y Firefox en Android) ¿Por qué? Impide el rastreo y la recopilación de metadatos a través de tu navegador. uBlock Origin (para Firefox y Firefox en Android) y uBlock Origin Lite para Chrome/Chromium ¿Por qué? Bloquea la publicidad y los rastreadores, algunos de los cuales pueden ser maliciosos. Facebook Container, si utilizas Facebook o Instagram (sólo para Firefox, sólo para computadoras) ¿Por qué? Impide que Facebook recopile datos sobre dónde has estado en Internet y los asocie a tu perfil. Zoom Redirector para Firefox y Xoom Redirector para Chrome/Chromium (sólo para computadoras) ¿Por qué? Al hacer que los enlaces de Zoom se abran en tu navegador, este complemento mantiene la llamada dentro de las protecciones de tu navegador. NoScript (para Firefox, Chrome/Chromium y otros navegadores basados en Chromium como Edge, Brave o Vivaldi) (opcional, pero recomendado; disponible para computadoras y para Firefox en Android) Ten en cuenta que NoScript a menudo hace que las páginas web parezcan vacías o rotas. Aprende a configurar NoScript para que esto ocurra con menos frecuencia. ¿Por qué? Puede ser posible que alguien con malas intenciones llegue a tu dispositivo utilizando código malicioso en un script descargado junto con una página web que estás viendo. NoScript bloquea todo el código de sitios web desconocidos, protegiendo tu dispositivo de la infección.



Aprende por qué lo recomendamos Cuando se navega por Internet, se entra en contacto con una gran cantidad de código procedente de fuentes desconocidas. Esta es una de las razones por las que la inmensa mayoría de las infecciones por malware y spyware se originan en páginas web. Recomendamos instalar estas extensiones o complementos del navegador para protegerse de estos problemas de seguridad y privacidad.

Elimina los complementos/extensiones no deseados y gestiona las ventanas emergentes

Aprende por qué lo recomendamos Quienes tienen malas intenciones pueden intentar engañarte para que instales malware a través de tu navegador. Pueden hacerlo utilizando una ventana emergente. Asegúrate de que tu navegador está configurado para protegerte de estos trucos. Además, elimina los complementos/extensiones que no utilices para asegurarte de que sólo utilizas los programas que realmente necesitas. Los complementos/extensiones del navegador pueden ser maliciosos y podrían utilizarse para espiarte como cualquier otro programa o aplicación. Por lo tanto, es importante que sólo instales complementos/extensiones en los que puedas confiar, posiblemente sólo de fuentes fiables, como el repositorio de complementos de Mozilla para Firefox o la tienda web de Chrome para extensiones de Chrome/Chromium. Si realmente necesitas instalar un complemento/extensión de una fuente diferente a los repositorios oficiales, lee Consejos de Mozilla para evaluar la seguridad de una extensión antes de proceder.

Eliminar el historial de navegación

Aprende por qué lo recomendamos Tu historial de navegación es una lista de los sitios web que has visitado. La opción por defecto en Firefox y Chrome/Chromium es recordar tus historiales de navegación, descargas, formularios y búsquedas. El historial del navegador puede serte útil: tu navegador te sugerirá páginas que has visitado antes, para que no tengas que volver a escribir direcciones ni te envíen por error a sitios maliciosos. Pero hay contrapartidas. Si alguien tuviera acceso al historial de lo que has visto en Internet, podría aprender mucho sobre ti, la gente con la que trabajas y las cosas sobre las que has estado leyendo.

Utilizar la navegación privada o el modo Incógnito

Si quieres evitar guardar el historial sólo durante una sesión de navegación, puedes utilizar la navegación privada o el modo Incógnito.

Más información sobre lo que la navegación privada (o el modo Incógnito) NO protegerá, incluyendo que tu dirección IP no cambie, dejar rastros en el dispositivo que estás utilizando o ser espiado a través de malware en tu computadora.

Firefox

Chrome/Chromium

Aprende por qué lo recomendamos Si abres una ventana del navegador en «Navegación privada» o «Modo incógnito», el navegador no rastrea cookies ni guarda tu historial de navegación. Utilizarlo es una forma rápida de ocultar parte de tu actividad si, de lo contrario, le dices a tu navegador que puede guardar un registro de las páginas que has buscado. Puede ser especialmente útil si necesitas proteger mejor tu privacidad de alguien con acceso a tu dispositivo. Ten en cuenta que la navegación privada/el modo Incógnito no te protegerán del malware ni de la vigilancia. Lee nuestras guías sobre malware y anonymity para saber cómo afrontar estos riesgos.

Considera la posibilidad de no mostrar lo último que has visto en el inicio o tus sitios más visitados

Aprende por qué lo recomendamos Si te preocupa que otra persona tenga acceso a tu navegador, desactiva la función que muestra las páginas web que tenías abiertas la última vez que cerraste el navegador y evita que este te sugiera abrir tus sitios más visitados.

[Avanzado] Cómo reconocer y denunciar un sitio web malicioso

La mayoría de los navegadores modernos reconocen por defecto los sitios web maliciosos e inseguros y te avisarán si intentas acceder a sitios de phishing, malware o ingeniería social. Si ves una advertencia de este tipo, es mejor que no visites ese sitio web. Si, por el contrario, abres un sitio web de este tipo sin recibir ninguna advertencia, considera la posibilidad de denunciarlo para mejorar los sistemas de detección de spam que protegen los resultados de búsqueda de Google.