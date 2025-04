Cuide da proteção das suas trocas de e-mail

Atualizado 10 October 2024

Um e-mail é uma mensagem de texto (que pode ter anexos) enviada através do navegador ou de um aplicativo de e-mail instalado no seu dispositivo (como o Thunderbird ou K-9 Mail). Quando você clica em Enviar, a mensagem vai para os servidores do seu provedor de e-mail, onde é armazenada (normalmente na pasta Enviados) e pode ter uma cópia de segurança. Em seguida, o provedor a encaminha ao servidor do provedor dos seus destinatários, onde ela é armazenada (e também pode ter uma cópia de segurança). Finalmente, o e-mail é entregue aos destinatários, que o leem pelo navegador ou cliente de e-mail de sua escolha. A partir daí, os destinatários podem optar por manter o e-mail armazenado online ou baixá-lo e excluí-lo dos servidores do provedor.

Hoje, muitas pessoas usam e-mail com pouca frequência e preferem aplicativos de chat criptografados ou chamadas de vídeo para as comunicações do dia a dia. Mesmo assim, o e-mail ainda é utilizado para várias razões diferentes, especialmente para criar contas online e organizar nosso trabalho e conversas de acordo com diferentes critérios.

Por padrão, o e-mail não é o método mais seguro de comunicação online, uma vez que não é criptografado, carrega muitos metadados, fica armazenado nos servidores dos provedores e pode expor você a phishing, infecções por malware e outros ataques. No entanto, é uma tecnologia resiliente que garante a continuidade das comunicações, mesmo se os servidores ficarem fora do ar temporariamente, e como explicado neste guia, há maneiras de aumentar sua segurança.

Considere estas perguntas para aprender a escolher um provedor de e-mail:

Acesse nossa lista de provedores de e-mail para decidir onde criar sua nova conta de e-mail.

Em certas ocasiões, pode ser interessante criar uma conta de e-mail em um servidor popular, como o Gmail, para evitar o uso de um domínio menos comum, que é tipicamente usado por ativistas. Se for esse o caso, leve em consideração o risco de que um provedor de e-mail comercial possa entregar suas informações às autoridades em caso de uma investigação e pense em criptografar seus e-mails.

Saiba por que recomendamos isso

O e-mail não foi projetado com foco na segurança. Foi desenvolvido na década de 1970, quando era utilizado por um número limitado de pessoas que precisavam apenas se comunicar. Hoje, a maioria dos provedores de e-mail protege suas mensagens com criptografia de cliente para servidor (usando TLS) enquanto elas vão do seu dispositivo, passando pelo roteador local e o provedor de internet, até os servidores dos provedores de e-mail. Isso impede que qualquer pessoa bisbilhote sua rede local ou os cabos que conectam seu dispositivo aos provedores de e-mail e aos dispositivos dos destinatários, garantindo que suas mensagens permaneçam privadas. Por essa razão, recomendamos provedores de e-mail que, entre outras funcionalidades, utilizam criptografia em trânsito via TLS.

However, your messages remain unencrypted when they are stored on your device and on your email provider's servers as well as on the recipient's device and email provider's servers. This means someone with access to the servers or devices can read your email. Therefore we strongly recommend you to consider also encrypting your messages, especially if their content is particularly sensitive.