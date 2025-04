Cópia de segurança e recuperação de perdas de informação

Atualizado 14 March 2024

Índice ...Carregando Tabela de Conteúdos...

Existe um ditado comum entre os profissionais de suporte: "não é uma questão de se vai perder os seus dados; é uma questão de quando". Se seus dispositivos forem roubados, apreendidos ou danificados, você precisará acessar seus documentos importantes de novo. O planejamento antecipado pode minimizar a perda. Siga ou considere os seguintes passos para planejar com antecedência.

Recuperar informações apagadas ou perdidas

Para considerar o que fazer se você perdeu seus dados, você pode começar a solucionar problemas com a ajuda do guia Eu perdi meus dados do Kit de Primeiros Socorros Digitais.

Utilize as ferramentas listadas nesta seção para recuperar dados deletados ou perdidos que estavam armazenados em um computador ou dispositivo externo.

Saiba que essas ferramentas não funcionam se o seu dispositivo tiver gravado novos dados sobre as informações deletadas. Se possível, pare de usar seu dispositivo até tentar recuperar os arquivos (ou até que alguém faça isso por você). Fazer mais trabalho no dispositivo pode sobrescrever os arquivos perdidos e torná-los impossíveis de recuperar. Quanto mais tempo você usar o computador antes de tentar restaurar o arquivo, menor será a probabilidade de recuperá-lo.

Linux, macOS e Windows

Utilize o TestDisk & PhotoRec. Consulte o guia oficial para obter instruções sobre como utilizá-lo.

Windows

Experimente o Recuva. Veja o guia deles.

Saiba por que recomendamos isso Quando você deleta um arquivo, ele desaparece da vista, mas permanece no seu dispositivo. Mesmo depois de esvaziar a a lixeira, os arquivos deletados podem ser encontrados no disco rígido. Consulte Como destruir informações sensíveis para saber como isto pode colocar sua segurança em risco. No entanto, se você excluir acidentalmente um arquivo importante, isso pode ser útil. Alguns programas, como os listados nesta seção, podem recuperar o acesso a arquivos deletados recentemente.

Crie um plano de backup

Para criar um plano de backup, siga as seguintes etapas:

Organize as suas informações

Antes de criar seu plano de backup, experimente mover todas as pastas que contêm os arquivos que deseja fazer backup para um local único, como dentro da pasta "Documentos" ou "Meus Documentos".

Identifique onde e quais são suas informações

O primeiro passo para criar um plano de backup é pensar onde suas informações pessoais e de trabalho estão localizadas atualmente. Seu e-mail, por exemplo, pode estar armazenado no servidor do provedor de e-mail, em seu próprio computador ou em ambos os lugares simultaneamente. E, claro, você pode ter várias contas de e-mail.

Em seguida, há documentos importantes nos computadores que você usa no escritório ou em casa: documentos de processamento de texto, apresentações, PDFs e planilhas, entre outros exemplos. Seu computador e dispositivos móveis também guardam listas de contatos, históricos de conversas e configurações pessoais de programas, todos os quais podem ser considerados sensíveis.

Também pode ter armazenado algumas informações em mídias removíveis como pen drives USB, discos rígidos portáteis e outros dispositivos de armazenamento. Se você tem um site, pode conter uma grande coleção de artigos acumulados ao longo dos anos de trabalho. Finalmente, não se esqueça das suas informações não digitais, como cadernos de papel, diários e cartas.

Você pode aprender mais sobre como mapear suas informações na seção do manual de segurança holística sobre entendimento e catalogação de informações.

Defina quais são as cópias originais e quais são duplicadas

Ao fazer o backup de arquivos, muitas vezes é sugerido seguir a regra 3-2-1: tenha pelo menos 3 cópias de qualquer informação, em pelo menos 2 locais diferentes, com pelo menos 1 cópia em um local diferente do original.

Antes de começar a fazer backups, decida quais dos arquivos que você mapeou são "cópias principais" e quais são duplicatas. A cópia principal deve ser a versão mais atualizada de um arquivo específico ou conjunto de arquivos; deve ser a cópia que você editaria se precisasse atualizar o conteúdo. Obviamente, isso não se aplica aos arquivos dos quais você tem apenas uma cópia, mas é extremamente importante para certos tipos de informações.

Um cenário de desastre bem comum ocorre quando apenas é feita a cópia de segurança de duplicados de um documento importante e a própria cópia principal se perde ou é destruída antes de esses duplicados sejam atualizados. Por exemplo, digamos que viajou durante uma semana, atualizando uma cópia de uma planilha importante armazenada em um pen drive. Você deve passar a considerar essa cópia como a sua cópia principal, porque está mais atualizada do que as cópias de segurança que possa ter feito no escritório.

Registre a localização física de todas as cópias principais e duplicadas das informações que você identificou. Isso ajudará a esclarecer suas necessidades e começar a definir uma política de backup adequada. A tabela a seguir é um exemplo muito simples. Sua lista pode ser consideravelmente mais longa e conter mais de um tipo de dado armazenado em diversos dispositivos de armazenamento.

Tipo de dados Original / Duplicado Dispositivo de armazenamento Local Arquivos de pesquisa Original Hard drive do computador Escritório Arquivos de testemunho de violação de direitos humanos Duplicado Pen drive Comigo Base de dados de programas (fotos, cadernos de endereços, calendário, etc.) Original Hard drive do computador Escritório Documentos compartilhados Duplicado Servidor do escritório Escritório Vídeos e fotos Duplicado Disco rígido externo Casa E-mail e contatos Original Conta de e-mail Servidor de e-mail Mensagens de texto e contatos de telefone Original Telefone celular Comigo Documentos impressos (contratos, notas fiscais, etc.) Original Gaveta do escritório Escritório

No quadro acima, podemos perceber que:

Se o disco rígido do computador de escritório falhar, apenas os documentos duplicados no pen drive USB e em outros dispositivos de armazenamento externo, assim como os documentos compartilhados no servidor, serão preservados.

Não há um backup offline de suas mensagens de e-mail ou de sua lista de contatos, então se você esquecer sua senha de e-mail (ou se alguém conseguir alterá-la de forma maliciosa), você ficará sem acesso a elas.

Você não tem cópias de qualquer dado do seu telefone celular.

Você não tem cópias duplicadas, digitais ou físicas, de documentos impressos, como contratos e notas fiscais.

Depois de seguir a lista de verificação desta seção, você deve ter reorganizado seus dispositivos de armazenamento, tipos de dados e cópias de segurança, tornando suas informações mais resistente a desastres. Por exemplo:

Tipo de dados Original/Duplicada Dispositivo de armazenamento Local Relatos de violações dos direitos humanos Original Computer hard drive Escritório Human rights violations testimonies Duplicate Pen Drive Casa Arquivos de pesquisa Original Disco rígido do computador Escritório Arquivos de pesquisa Duplicado Pen drive Comigo Base de dados de programas Original Disco rígido do computador Escritório Base de dados de programas Duplicado Drive externo Casa E-mail e contatos de e-mail Original Conta de e-mail Servidor de e-mail E-mail e contatos de e-mail Duplicado Thunderbird no computador do escritório Escritório Mensagens de texto e contatos do celular Original Telefone celular Comigo Mensagens de texto e contatos do celular Duplicado Disco rígido do computador Escritório Mensagens de texto e contatos do celular Duplicado Backup do cartão SD Casa Documentos impressos Original Gaveta da mesa Escritório Documentos digitalizados Duplicado Drive externo Casa Backup de todos os documentos Duplicado Servidor do escritório Escritório

Na nova tabela, haverá 3 cópias das informações: no computador, no servidor do escritório e em casa, em 2 locais, e pelo menos uma cópia fora do escritório. Regra 3-2-1 :)

Depois de concluir sua lista de verificação, é hora de fazer as cópias de segurança.

Realize o backup dos arquivos do seu computador para um dispositivo local

Guarde sua cópia de segurança em mídia de armazenamento portátil para poder levá-la a um local mais seguro. Discos rígidos externos ou pen drives USB são escolhas viáveis.

Visto que os arquivos que você opta por fazer backup frequentemente contêm as informações mais sensíveis, é essencial protegê-los usando criptografia. Você pode aprender como fazer isso em nosso guia sobre como proteger informações.

Linux

Na maioria das distribuições Linux, há uma ferramenta de backup. O Ubuntu possui uma ferramenta integrada chamada Déjà Dup, que permite que você faça backup e criptografe seus arquivos. Consulte este guia sobre Déjà Dup para aprender como utilizá-la.

macOS

Windows

Siga as instruções na seção sobre como fazer backup em um disco externo em Como fazer backup de seus arquivos no Windows.

Realize o backup do seu telefone em um dispositivo local

Caso esteja fazendo o backup de seu dispositivo móvel para o computador, o próximo passo deve ser armazenar esse backup em um dispositivo de mídia de armazenamento externo. Configure seu telefone para fazer backup automaticamente.

Para fazer uma cópia de segurança dos contatos, mensagens de texto, definições e outros dados do seu telefone, poderá ligá-lo ao computador com um cabo USB. Poderá também ser necessário instalar software a partir do site do fabricante.

Android

Transfira arquivos do seu dispositivo Android para o seu PC

Se você achar complicado fazer o backup de todos os tipos de informações do telefone Android para um computador, você pode fazer o backup para os serviços de nuvem do Google usando as ferramentas integradas ao seu dispositivo. Esteja ciente de que, nesse caso, suas informações serão armazenadas em servidores de propriedade do Google.

iOS

Faça backup para o seu computador macOS

Faça backup para o seu computador com Windows

Não se esqueça de marcar a opção Criptografar backup local e de criar uma senha forte.

Considere se deve ou não fazer cópias de segurança em serviços de "nuvem"

Pondere se prefere utilizar um serviço que criptografe seus dados automaticamente como parte de seu serviço (chamado de "criptografia de ponta a ponta" ou "serviços de armazenamento de arquivos com conhecimento zero") ou criptografar seus próprios arquivos e depois fazer o backup deles para a nuvem.