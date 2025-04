Desenvolva estratégias para contornar bloqueios e monitoramentos

Atualizado 17 September 2024

Caso você esteja tendo dificuldades para acessar sites ou serviços essenciais para suas atividades, isso pode ser resultado de bloqueios na sua rede local, impostos pelo seu ISP ou pelo governo. Muitas vezes, esses bloqueios são uma forma de censura, mas na maior parte das situações, é possível acessar os sites bloqueados com a ajuda de várias ferramentas e técnicas.

Saiba mais sobre como a internet funciona e como os sites podem ser bloqueados.

Este guia fornece diversas orientações sobre:

como acessar sites e serviços que estão bloqueados ou censurados em seu país ou na rede local de onde você se conecta (como sua biblioteca, local de trabalho, hotel, etc.);

como evitar que os proprietários ou administradores dos sites e serviços que você acessa saibam onde você está;

como se proteger contra o monitoramento feito pelo seu provedor de internet ou por pessoas na sua rede local.

Verifique se o site ou serviço que você não consegue acessar está realmente bloqueado

Enter the address of the website or service you can't access in the search bar of Down for everyone or just me. Alternatively, you could ask a trusted person living in another country to try and access the website or service you would like to visit or use and let you know if they can access it.

Se o site ou serviço estiver disponível, mas você não conseguir acessá-lo, isso não quer dizer que ele foi bloqueado em seu país ou instituição. Se for um site, tente abri-lo em outro navegador para verificar se não é algum ajuste ou plugin que está impedindo o carregamento no navegador principal. Se for um serviço, experimente usar um aplicativo ou dispositivo alternativo.

Caso você ainda não consiga acessar o site ou serviço depois desses testes, tente utilizar uma das ferramentas abaixo para superar um possível bloqueio.

Saiba por que recomendamos isso Às vezes, o motivo de você não conseguir acessar um site ou serviço pode não ser a censura. Pode ser que o site ou serviço esteja inativo por problemas técnicos, que o cache do seu navegador não esteja atualizado, que uma extensão instalada no navegador esteja causando problemas, ou que seu aplicativo esteja desatualizado. Se você conseguia acessar o site ou serviço até recentemente, é aconselhável seguir as etapas desta seção para tentar corrigir o problema.

Criptografe suas conexões e seu DNS

Saiba por que recomendamos isso Às vezes, requisições na web podem ser bloqueadas devido a uma lista de palavras-chave não autorizadas aplicadas ao endereço da página ou ao conteúdo. No entanto, essa forma de censura só é possível em comunicações web não criptografadas. Ao usar o modo somente HTTPS, você criptografa as comunicações do seu navegador com o site, de modo que somente você e o site saibam quais páginas você está acessando e qual é o seu conteúdo. Em algumas situações, a censura é aplicada nas consultas DNS: o que é bloqueado ou alterado é como funcionam as solicitações para converter determinados endereços da web em endereços IP. Ao usar servidores DNS confiáveis fora do seu país e criptografar seu tráfego DNS, você pode se proteger dessa censura. Contudo, a entidade que filtra sua conexão com a internet pode notar que você está utilizando um provedor de DNS estrangeiro que oferece criptografia e pode começar a bloquear o acesso a ele.

Avalie se você precisa mesmo de um serviço de VPN

Antes de seguir em frente com a instalação de uma VPN, questione-se sobre suas reais necessidades.

Você deve considerar utilizar uma VPN, de acordo com as instruções nas seções abaixo, nas seguintes situações:

se você precisa ocultar seu endereço IP dos sites que visita ou de outros serviços que utiliza,

se você precisa ocultar quais sites ou serviços utiliza do seu provedor de internet local ou de alguém na sua rede local,

se for necessário driblar bloqueios de internet impostos em seu país ou na rede local de onde você está se conectando (como na biblioteca, no trabalho, no hotel, etc.).

Mas há outros casos em que suas necessidades podem ser atendidas por meio de diferentes soluções, por exemplo:

Saiba por que recomendamos isso Embora um serviço de VPN possa ocultar seu endereço IP dos sites que você visita e ajudá-lo a contornar bloqueios de internet, se você precisa se proteger de espionagem na sua rede local e evitar ser perfilado e rastreado pelo seu ISP e por sites comerciais, uma VPN não bastará: para atender a essas necessidades, é importante que você pelo menos ative as configurações de privacidade avançadas no seu navegador e instale extensões para prevenir o rastreamento. If you are considering using a VPN to protect your online activities from someone on your local network, a VPN may not be your best solution, as (at the moment of writing this guide) VPNs have a vulnerability called TunnelVision that can allow an attacker to route your connections through their computer instead of your VPN so they can spy on your traffic. Nos casos mais delicados em que é realmente necessário ocultar seu IP, um serviço de VPN não basta para alcançar o anonimato online, pois o provedor da VPN consegue acessar todo o seu tráfego.

Avalie o que um serviço de VPN pode fazer em seu favor

Os serviços de VPN disponibilizam uma conexão que pode criar a impressão de que você está em um país diferente do que realmente está, e podem dar ao seu ISP a impressão de que você está visitando um site ou utilizando um serviço diferente daquele que de fato está acessando.

Alguns serviços de VPN fazem uso de funcionalidades já disponíveis nos sistemas operacionais Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Outros podem exigir que você instale e configure softwares adicionais (como OpenVPN ou WireGuard). Alguns provedores de VPN oferecem um instalador customizado que facilita todo o processo para você.

Saiba como escolher um serviço de VPN

Avalie estas perguntas para aprender a escolher um serviço de VPN:

Será eficaz para você? – Você conhece outras pessoas na sua situação que estão utilizando este serviço de VPN? Você confirmou com elas que ele realmente faz o que promete? Caso contrário, a VPN oferece um teste gratuito para que você possa se assegurar de que funcionará para você antes de assinar um contrato? Especialmente se você planeja usar ferramentas específicas com sua VPN (como, por exemplo, software de compartilhamento de arquivos peer-to-peer), é importante verificar se a VPN funcionará com essa ferramenta.

– Você conhece outras pessoas na sua situação que estão utilizando este serviço de VPN? Você confirmou com elas que ele realmente faz o que promete? Caso contrário, a VPN oferece um teste gratuito para que você possa se assegurar de que funcionará para você antes de assinar um contrato? Especialmente se você planeja usar ferramentas específicas com sua VPN (como, por exemplo, software de compartilhamento de arquivos peer-to-peer), é importante verificar se a VPN funcionará com essa ferramenta. As VPNs são legais na sua região? – Em alguns lugares, o uso de VPNs é considerado ilegal, e você pode enfrentar multas pesadas ou até mesmo prisão por utilizá-las. Se as VPNs forem ilegais no seu país, considere procurar um serviço de VPN que ofereça servidores ofuscados ou uma alternativa para contornar a censura.

– Em alguns lugares, o uso de VPNs é considerado ilegal, e você pode enfrentar multas pesadas ou até mesmo prisão por utilizá-las. Se as VPNs forem ilegais no seu país, considere procurar um serviço de VPN que ofereça servidores ofuscados ou uma alternativa para contornar a censura. É confiável? – A pergunta mais significativa é se você pode confiar na empresa ou organização que disponibiliza o serviço. Quando você utiliza uma VPN, está transferindo seu ponto de confiança do seu provedor de internet e da rede local para o provedor da VPN. Pergunte a si mesmo se essa mudança realmente reduz seus riscos. O provedor de VPN agora pode potencialmente observar seu tráfego de internet, então é vital que você se certifique de que pode confiar nele, considerando os pontos a seguir. Qual é a missão do fornecedor de VPN? – Para ter certeza de que um serviço de VPN é digno de confiança, a primeira coisa a pesquisar é sua missão ou modelo de negócios: quais são os objetivos das pessoas que o dirigem? A VPN é gerenciada por ativistas que buscam combater a vigilância ou por uma empresa? E se for uma empresa, quem são os fundadores? Há uma face pública associada a ela, e qual é o histórico dos fundadores? A VPN guarda registros? – Uma outra característica importante de se considerar é se o serviço de VPN mantém logs. Mais cedo ou mais tarde, as autoridades do estado vão solicitar a um provedor de VPN que entregue dados sobre um de seus usuários para uma investigação. Especialmente se a VPN for gerida por uma empresa comercial, ela precisará colaborar com os investigadores se quiser continuar no mercado. Nesses casos, a única forma de um provedor de VPN evitar entregar dados e quebrar a confiança de seus usuários é mantendo em seus servidores o menor número possível de informações sobre suas conexões. Consulte a política de privacidade e os termos de serviço de uma VPN para verificar se ela mantém logs ou não. Também é importante investigar o histórico da VPN: ela já recebeu pedidos de informações das autoridades? Como respondeu? Foi auditada? – Uma maneira de garantir que uma VPN está disposta a proteger seus usuários como promete é verificar se ela se submete a auditorias regulares feitas por terceiros independentes e respeitáveis. Como a proteção proporcionada por um serviço de VPN depende da maneira como sua infraestrutura é configurada e gerida, a única forma de garantir que realmente é segura é passar por testes regulares. Confira se a VPN é auditada, quando foi a última vez e se os servidores também foram avaliados. Se apenas as aplicações foram auditadas e não a infraestrutura de back-end, você não pode ter certeza do que eles fazem com seus dados enquanto passam pelos servidores deles. Onde está a sede? – A sede da empresa está localizada em um país que atenderia a um pedido das autoridades do seu país? E esse país defende os direitos humanos e a proteção ao consumidor? É crucial saber se o provedor de VPN respeitará sua privacidade e direitos, e se será forçado a colaborar com as autoridades do seu país, especialmente se você estiver usando o serviço de VPN para proteger atividades que são severamente reprimidas.

– A pergunta mais significativa é se você pode confiar na empresa ou organização que disponibiliza o serviço. Quando você utiliza uma VPN, está transferindo seu ponto de confiança do seu provedor de internet e da rede local para o provedor da VPN. Pergunte a si mesmo se essa mudança realmente reduz seus riscos. O provedor de VPN agora pode potencialmente observar seu tráfego de internet, então é vital que você se certifique de que pode confiar nele, considerando os pontos a seguir. Qual é o tamanho da rede? – Quantos servidores existem na VPN e em quantas localidades? Uma rede maior geralmente resulta em uma conexão mais confiável. Também é importante observar se o VPN possui servidores próximos à sua região, já que conexões com servidores mais próximos tendem a ser mais rápidas.

– Quantos servidores existem na VPN e em quantas localidades? Uma rede maior geralmente resulta em uma conexão mais confiável. Também é importante observar se o VPN possui servidores próximos à sua região, já que conexões com servidores mais próximos tendem a ser mais rápidas. Qual é a tecnologia que utiliza? – A VPN utiliza um protocolo confiável e tecnologia de criptografia moderna? É importante buscar serviços que ofereçam pelo menos 256 bits de criptografia e um protocolo de VPN moderno, como os protocolos WireGuard ou OpenVPN, que são de código aberto.

– A VPN utiliza um protocolo confiável e tecnologia de criptografia moderna? É importante buscar serviços que ofereçam pelo menos 256 bits de criptografia e um protocolo de VPN moderno, como os protocolos WireGuard ou OpenVPN, que são de código aberto. Tem um recurso de kill switch? – Se houver problemas de conectividade, a VPN pode desconectar e sua conexão pode se tornar insegura sem que você se dê conta. Para evitar esse risco, os melhores serviços de VPN contam com um kill switch que interrompe automaticamente todas as conexões sempre que você enfrenta problemas de conectividade. Observe que alguns sistemas operacionais (como Android) oferecem uma funcionalidade semelhante em suas configurações.

– Se houver problemas de conectividade, a VPN pode desconectar e sua conexão pode se tornar insegura sem que você se dê conta. Para evitar esse risco, os melhores serviços de VPN contam com um kill switch que interrompe automaticamente todas as conexões sempre que você enfrenta problemas de conectividade. Observe que alguns sistemas operacionais (como Android) oferecem uma funcionalidade semelhante em suas configurações. Aprenda também sobre os critérios que recomendamos seguir ao escolher uma ferramenta.

Escolha um serviço de VPN

Veja nossa lista de ferramentas para proteger conexões com algumas sugestões de serviços de VPN. Isso inclui opções para você ter seu próprio VPN.

Assim que você souber quais VPNs funcionam melhor para suas necessidades, considere instalar pelo menos algumas, para garantir que tenha alternativas caso uma delas não funcione.

Verifique se funciona

Depois de selecionar um serviço que possa ser útil para você, siga as etapas descritas nesta seção para garantir que ele funcione corretamente e não vaze seu IP.

Se puder, faça esses testes quando você tiver um acesso estável à internet e não precisar driblar uma censura generalizada.

Verifique se há vazamentos de IP

Consulte seu endereço IP atual. Você pode acessar um site como IPLocation ou WhatIsMyIP, ou simplesmente pesquisar "qual é o meu IP?" no Google. O endereço deverá ser algo como 172.105.249.143 ou 2a01:7e01::f03c:92ff:fecd:7e45 . No mesmo dispositivo, ative a VPN ou outro aplicativo que você deseja usar para driblar os bloqueios na internet. Volte para a página de consulta de IP que você usou no passo 1 e atualize-a. Confirme se agora está exibindo um IP diferente.

Se você vê o mesmo endereço IP de antes, o aplicativo que está usando não está funcionando como deveria. Se a ferramenta que você está utilizando está revelando seu endereço IP, tente as etapas a seguir para ver se consegue solucionar essa questão: Reinicie o seu dispositivo.

Confirme se o seu app está se conectando ao servidor VPN.

Desative temporariamente o seu firewall e o seu antivírus. Se seu IP não vazar após esse passo, consulte a documentação do seu firewall ou antivírus para garantir que eles não estejam desativando a funcionalidade do seu VPN.

Verifique se há vazamentos de DNS

Com a VPN desligada, vá para a página de teste de vazamento de DNS no BrowserLeaks. Anote os domínios que aparecem. Ligue sua VPN e recarregue a página de teste de vazamento de DNS. Os endereços IP que você visualiza agora devem ser diferentes do que você observou na etapa 1. Se não mudaram, sua VPN provavelmente está vazando seu DNS.

Verifique se há vazamentos de WebRTC

Desative a VPN e abra a página de teste de vazamento de WebRTC no BrowserLeaks. No campo Endereço IP Público, você verá seu endereço IP. Ative a VPN e recarregue a página de teste de vazamento de WebRTC. O IP exibido neste momento deve ser diferente do que viu no passo 1. Se for o mesmo, é provável que você esteja enfrentando um vazamento de WebRTC. Para contornar esse problema, uma opção é desativar o WebRTC no seu navegador; apenas lembre-se de que essa ação também desabilitará as funcionalidades de videochamadas. Veja como desativar o WebRTC no seu navegador.

Saiba por que recomendamos isso Most VPN providers advertise their services as effective, but you should check that they work and they don't leak your IP address. É importante verificar se o serviço de VPN que você utiliza funciona de verdade e oferece a proteção necessária, para que você esteja pronto quando precisar dele (por exemplo, se um site ou serviço que você deseja acessar estiver bloqueado). Em uma situação de emergência, pode ser mais difícil garantir o uso correto da ferramenta, e, em contextos críticos, até os sites para baixar essas ferramentas podem estar bloqueados.

Considere outras soluções além dos serviços de VPN usuais

Caso os serviços de VPN não estejam disponíveis em seu país ou instituição, você pode procurar ferramentas alternativas para driblar a censura e acessar os sites que deseja.

Instale sua própria VPN

Join forces with someone who lives in a different country to set up your own VPN using tools like Outline, Algo or Amnezia VPN.

Tente uma ferramenta específica para driblar a censura

Saiba por que recomendamos isso As VPNs nem sempre funcionam. Em alguns países e instituições, elas podem ser bloqueadas assim como as páginas da web que você gostaria de acessar. Nesses casos, você pode optar por soluções alternativas, como configurar sua própria VPN, que terá um endereço IP que não será reconhecido pelas autoridades do seu país, ou utilizar ferramentas específicas que fazem uso de tecnologias voltadas para contornar filtros de internet. Algo, Outline and Amnezia VPN are open-source applications that make it easier for individuals and organizations to administer their own secure VPN service. By using these tools, people enjoying free access to the internet can set up a VPN to give access to blocked websites to people who live in countries where VPNs are filtered by their IP addresses. O Psiphon é uma ferramenta de código aberto e gratuita para contornar a censura, que garante acesso não filtrado a conteúdos online usando uma camada de ofuscação para se proteger contra bloqueios de filtros que identificam VPNs. O financiamento do Psiphon provém de anunciantes que pagam para atingir usuários com seus anúncios. Lantern é uma ferramenta para burlar a censura que utiliza um conjunto de protocolos de código aberto para se fundir ao tráfego habitual da internet, mantendo suas conexões livres e indetectáveis.

Experimenta o Tor

Veja nosso guia sobre ferramentas de anonimato.

Assim como sites e outros recursos, a rede Tor também pode estar inacessível no seu país. Nesses casos, você pode usar uma Ponte Tor.

Saiba por que recomendamos isso Utilizar ferramentas de anonimato gratuitas e de código aberto, como o Tor Browser, pode ser bastante útil se sua maior preocupação não for somente a censura na internet, mas também a vigilância governamental — ou seja, se você deseja evitar ser identificado como um usuário de recursos censurados, já que visitar certos sites ou fazer determinadas atividades online é ilegal e punido em seu país. O Tor não simplesmente roteia seu tráfego de internet através de um único provedor de serviços como uma VPN. Em vez disso, ele redireciona suas conexões por meio de uma rede distribuída de relés mantidos por voluntários ao redor do mundo, criptografando suas solicitações web e passando-as por pelo menos três servidores antes de atingir o destino. Dessa forma, impede que alguém que esteja observando sua conexão descubra quais sites você visita e evita que os sites que você acessa saibam sua localização física. If Tor is blocked or unsafe to use in your country, you can use Tor Bridges – Tor relays that are not listed in the public Tor directory and are therefore harder to identify for ISPs or governments trying to block access to the Tor network.

Considere acessar e compartilhar conteúdo em redes descentralizadas

Experimente o I2P.

Experimente o Ceno Browser.

Saiba por que recomendamos isso Em regimes particularmente opressivos, a maioria das ferramentas de contorno à censura pode ser difícil de acessar ou arriscada de usar. Ferramentas que se baseiam em redes descentralizadas de pares, como I2P e Ceno Browser, foram desenvolvidas especificamente para essas circunstâncias. A ideia é que, se uma rede não é centralizada, ela se torna mais resiliente à censura, já que não existe um único ponto de falha e o conteúdo pode ser compartilhado e acessado em cada um de seus nós. I2P is one of these anonymous, resilient networks, so you cannot be identified if you use it. O Ceno Browser é um navegador que possibilita o acesso a conteúdos censurados da web. Ele encoraja e facilita o compartilhamento de conteúdos entre usuários, criando uma rede descentralizada de pares que se ajudam uns aos outros.

Instale softwares que não estão acessíveis em seu país

Download censorship circumvention apps through Paskoocheh.

Saiba por que recomendamos isso Se você vive em um regime opressivo onde é particularmente difícil fazer o download de aplicativos de contorno à censura, considere adquirir as ferramentas que gostaria de instalar através dos canais resilientes à censura do Paskoocheh — o site do Paskoocheh, o app para Android, o bot de email e o bot do elegram..

Faça estas perguntas sobre outras ferramentas para visitar sites bloqueados

Neste guia, fornecemos uma série de ferramentas que você pode usar para se manter conectado à internet, apesar dos bloqueios.

Você pode se deparar com outras ferramentas, recomendadas por amigos ou colegas, e se perguntar se são seguras e eficazes de usar.

É um proxy baseado na web, outro tipo de proxy ou um software autônomo que deve ser instalado?

Proxies baseados na web podem ser práticos se você não puder instalar software em um computador que não controla, ou quando isso pode colocá-lo em risco. Porém, é importante destacar que aplicativos de boa reputação que operam fora do seu navegador são mais seguros e confiáveis do que proxies baseados na web.

Caso precise usar um proxy através do navegador, não insira senhas nem compartilhe informações sensíveis. Nunca utilize um proxy baseado na web com um endereço que inicie com HTTP em vez de HTTPS, pois isso deixará suas solicitações e os dados que você digita expostos aos proprietários do proxy.

Lembre-se também de que alguns proxies (chamados de proxies SOCKS) não são baseados na web, mas roteiam todo o seu tráfego através de seus servidores. Isso pode ser útil para acessar serviços que estão filtrados em seu país ou instituição (como aplicativos de mensagem), mas não irá criptografar suas conexões.

É público ou privado?

Proxies públicos são acessíveis a qualquer pessoa, gratuitamente. No entanto, se você não souber quem está oferecendo o proxy ou qual é a intenção, ele pode ser disponibilizado de forma maliciosa. Além disso, proxies públicos tendem a ficar lotados rapidamente, o que os torna mais lentos e aumenta a possibilidade de serem bloqueados. Proxies privados restringem o acesso de alguma forma, muitas vezes cobrando uma taxa mensal ou anual.

Caso você consiga acessar uma conta em um proxy privado que seja confiável, seguro e de confiança, provavelmente ele continuará funcionando por mais tempo do que um proxy público.

Avançado: Parceria com a OONI

Se ao acessar a internet em sua região você se deparar com bloqueios em sites ou serviços, o Open Observatory of Network Interference (OONI), que reúne dados sobre essas situações em nível mundial, ficaria muito interessado em ouvir de você.

Caso decida colaborar com o OONI, considere que qualquer pessoa que monitore sua atividade na internet poderá identificar que você está executando o OONI Probe. Portanto, se você estiver sob a vigilância de um regime opressor, é melhor informar-se mais sobre os riscos potenciais de realizar testes para o OONI antes de começar.

