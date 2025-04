Navegue na internet com mais segurança

Atualizado 12 September 2024

O navegador web é uma das ferramentas mais utilizadas em nosso dia a dia. É a principal maneira das pessoas acessarem a internet. Muitas pessoas estão familiarizadas com o Edge, Safari e Chrome - navegadores que já vêm instalados em nossos dispositivos.

Por que nós dependemos tanto dos navegadores, frequentemente eles são alvos de pessoas que querem comprometer nossa privacidade ou segurança. Siga o passo a passo a seguir para escolher um navegador mais seguro e tornar sua proteção ainda mais forte.

Escolhe um navegador web... ou dois!

Altere o navegador padrão de seu dispositivo

Saiba por que recomendamos isso Nem todos os navegadores web são criados da mesma forma. Alguns protegem sua privacidade e segurança mais do que outros. Ao configurar como padrão um navegador focado em privacidade e segurança, os links que você clicar em outros aplicativos serão abertos diretamente nele. Em todo caso, é importante sempre pensar duas vezes antes de abrir qualquer link que você tenha recebido por mensagens ou e-mails. Leia mais sobre por que você deve refletir antes de clicar em um link, em nosso guia sobre malwares.

Garanta que seu navegador esteja sempre atualizado

Insira endereços web na barra de endereços

Se você sabe o endereço completo de um website (por exemplo, securityinabox.org ), digite na barra de endereços para evitar que sua navegação passe por um mecanismo de pesquisa para acessar.

Se você simplesmente digitar o nome do website (Security in a Box) sem a extensão ( .org ), o navegador irá abrir automaticamente seu mecanismo padrão de pesquisa com diversos resultados, alguns deles podem ser maliciosos.

If you use the address bar to search the web, consider replacing Google with a more privacy-friendly option as your default search engine.

Saiba por que recomendamos isso A barra de endereços é o campo de texto conhecido na parte superior da interface de um navegador da Web. Quando você navega na web, a barra de endereços exibe o endereço da página da Web que está visitando (no nosso caso atual, é https://securityinabox.org/en/internet-connection/safer-browsing ). Ao digitar um endereço da web na barra de endereços, você solicitará um site ou uma página específica de um site. As barras de endereços também oferecem funcionalidades adicionais, como a realização de pesquisas na web ou o fornecimento de sugestões de sites.

Defina seu mecanismo de pesquisa padrão

Saiba por que recomendamos isso Mecanismos de pesquisa como o Google e o Bing criam perfis de pessoas que os utilizam, rastreiam especificamente seu dispositivo e compartilham as informações pessoais de seus usuários com terceiros. Seu navegador usa um mecanismo de pesquisa por padrão quando você usa a barra de endereços para fazer uma pesquisa na Web ou quando clica com o botão direito do mouse em uma sequência de texto selecionada e clica em Pesquisar.

Revise as permissões da câmera, do microfone e de outros sites

Saiba por que recomendamos isso As permissões podem ser como uma porta ou janela que você deixa aberta em sua casa: se um site pode entrar, outros também podem. Certifique-se de que somente os sites que você usa e confia tenham permissão para usar recursos confidenciais, como a câmera ou o microfone. O malware pode usar essas permissões para permitir que alguém veja ou ouça onde você está.

Proteja suas conexões

Saiba por que recomendamos isso O S em HTTPS significa “seguro”. Esse é o protocolo que você deve usar para acessar páginas da Web no seu navegador. O HTTPS criptografa e protege o que você está vendo enquanto ele trafega entre o dispositivo e o site, dificultando que as pessoas que tentam espioná-lo vejam, por exemplo, os dados confidenciais que você digita ou as páginas que você visita nesse site.

Ativar configurações de proteção contra rastreamento

Saiba por que recomendamos isso Quando você navega na web, cookies e rastreadores coletam detalhes sobre quem você é, onde você está e o que viu on-line. Pense no que poderia acontecer se eles caíssem nas mãos de seu adversário e siga esses passos para mitigar o rastreamento.

Desative o gerenciador de senhas nativo do navegador

Saiba por que recomendamos isso A maioria dos navegadores pode gerar, salvar e criptografar senhas para você. No entanto, recomendamos que você desative esse recurso e use um gerenciador de senhas próprio, como o KeePassXC Os gerenciadores de senhas nativos de navegadores colocam você em maior risco de que um invasor engane o navegador para que ele forneça suas senhas. Se você decidir usar um gerenciador de senhas nativo do navegador, evite usá-lo para armazenar senhas de contas confidenciais e leia nossas recomendações sobre como proteger as senhas armazenadas no navegador.

Utilize complementos/extensões de proteção do navegador

Você pode escolher quais complementos/extensões, instalar e decidir como configurá-los, de acordo com as circunstâncias.

Se estiver usando um dispositivo que é gerenciado por outra pessoa (por exemplo, em uma biblioteca pública ou no seu local de trabalho), talvez seja necessário fazer esses ajustes repetidamente.

Instale e configure: Privacy Badger (para Firefox, Chrome/Chromium e Firefox no Android) Por quê? Evita o rastreamento e a coleta de metadados por meio de seu navegador. uBlock Origin (para Firefox e Firefox no Android) e uBlock Origin Lite para Chrome/Chromium Por quê? Bloqueia publicidade e rastreadores, que podem ser maliciosos. Facebook Container, se você usa o Facebook ou o Instagram (somente Firefox, somente para computadores) Por quê? Evita que o Facebook colete dados sobre onde você esteve on-line e os associe ao seu perfil. Zoom Redirector para Firefox e Xoom Redirector for Chrome/Chromium (somente para computadores) Por quê? Ao fazer com que os links do Zoom sejam abertos em seu navegador, esse complemento mantém a chamada dentro das proteções do navegador. NoScript (para Firefox, Chrome/Chromium e outros navegadores baseados em Chromium, como Edge, Brave ou Vivaldi) (opcional, mas recomendado; disponível para computadores e para Firefox no Android) Observe que o NoScript muitas vezes faz com que os sites pareçam vazios ou quebrados. Saiba como configurar o NoScript para que isso aconteça com menos frequência. Por quê? Pode ser possível que um adversário acesse seu dispositivo usando um código malicioso em um script baixado junto com uma página da web que você está acessando. O NoScript bloqueia todos os códigos de sites desconhecidos, protegendo seu dispositivo contra infecções.



Saiba por que recomendamos isso Quando você navega na web, você entra em contato com uma grande quantidade de códigos de fontes desconhecidas. Esse é um dos motivos pelos quais a grande maioria das infecções por malware e spyware têm origem em páginas da web. Recomendamos a instalação dessas extensões ou complementos de navegador para se proteger contra esses problemas de segurança e privacidade.

Remova complementos/extensões indesejados e gerencie pop-ups

Saiba por que recomendamos isso Pessoas mal-intencionadas podem tentar te induzir a instalar um malware por meio do navegador. Elas podem fazer isso usando uma janela pop-up. Certifique-se de que seu navegador esteja configurado para protegê-lo contra esses truques. Além disso, remova os complementos/extensões que não estiver usando para ter certeza de que usará apenas os softwares de que realmente precisa. Os complementos/extensões do navegador podem ser maliciosos e podem ser usados para te espionar, assim como qualquer outro programa ou aplicativo. Então é importante instalar somente complementos/extensões em que você possa confiar, possivelmente somente de fontes confiáveis, como o repositório de complementos da Mozilla para Firefox ou na Chrome web store para extensões do Chrome/Chromium. Se você realmente precisar instalar um complemento/extensão de uma fonte diferente dos repositórios oficiais, leia as Dicas da Mozilla para avaliar a segurança de uma extensão antes de continuar.

Exclua seu histórico de navegação

Saiba por que recomendamos isso Seu histórico de navegação é uma lista dos sites que visitou. A opção padrão no Firefox e no Chrome/Chromium é lembrar seus históricos de navegação, download, formulário e pesquisa. O histórico do navegador pode ser útil para você: seu navegador sugerirá páginas que visitou anteriormente, para que você não precise digitar endereços novamente ou ser enviado por engano a sites mal-intencionados. Mas há desvantagens. Se alguém tiver acesso ao histórico do que você visualizou na Internet, poderá aprender muito sobre você, as pessoas com quem você trabalha e os assuntos sobre os quais você tem lido.

Use a navegação privada ou o modo de navegação anônima

Se quiser evitar salvar seu histórico apenas para uma sessão de navegação, você pode usar o recurso de navegação privada ou modo de navegação anônima.

Entenda mais sobre o que a navegação privada (ou o modo de navegação anônima) NÃO o protegerá, incluindo a não alteração do seu endereço IP, deixando rastros no dispositivo que você está usando ou sendo espionado por malwares no seu computador.

Firefox

Chrome/Chromium

Saiba por que recomendamos isso Se você abrir uma janela do navegador em “Navegação privada” ou “Modo de navegação anônima”, o navegador não rastreará cookies nem salvará o histórico do navegador. O uso desse modo é uma maneira rápida de ocultar parte de sua atividade se, de outra forma, você informar ao navegador que não há problema em manter um registro das páginas pesquisadas. Ele pode ser especialmente útil se você precisar proteger melhor sua privacidade de alguém que tenha acesso ao seu dispositivo. Observe que a navegação privada/modo anônimo não o protegerá contra malwares ou vigilância. Leia nossos guias sobre malwares e anonimato para saber como lidar com esses riscos.

Considere não mostrar o que você viu pela última vez na inicialização ou seus sites mais visitados

Saiba por que recomendamos isso Se estiver preocupado com a possibilidade de outra pessoa ter acesso ao seu navegador, desative o recurso que mostra as páginas da web que você tinha abertas quando fechou o navegador pela última vez e impeça que o navegador sugira a abertura dos sites mais visitados.

[Avançado] Como reconhecer e denunciar um site malicioso

A maioria dos navegadores modernos reconhece sites mal-intencionados e inseguros por padrão e o avisará se você tentar acessar sites de phishing, malware ou engenharia social. Se você se deparar com esse aviso, é melhor não visitar esse site. Se, por outro lado, você abrir esse site sem ser avisado, considere denunciá-lo para melhorar os sistemas de detecção de spam que protegem os resultados de pesquisa do Google.