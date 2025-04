Защита устройства iOS

Обновлено 30 May 2024

Каждый пользователь iPhone или iPad наверняка слышал утверждение, что эти устройства безопаснее других. Это необязательно так. Безопасность зависит от того, как мы используем наши устройства. В программах тоже могут встречаться уязвимости. В этой главе мы поговорим о том, как усилить защиту ваших устройств. Время от времени полезно на всякий случай проверять эти настройки.

Примечания

Если у вас iPhone, iPad или другое устройство с iOS, настоятельно рекомендуем включить режим блокировки. Скорее всего, невооруженным глазом вы не заметите разницу в работе устройства, но вы станете защищены гораздо лучше.

Apple's App Store is the official app store for iOS devices. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Проверьте все разрешения одно за другим. Убедитесь, что они включены только для тех приложений, которые вам нужны. Следующие разрешения лучше отключить для неиспользуемых приложений (и считайте их подозрительными, если не уверены, какую роль играет приложение):

Почему мы советуем делать так

Apple devices have Apple ID accounts associated with them. More than one device may be logged in at a time (like your phone, laptop and maybe your TV). If someone else has access to your accounts without your authorization, the steps included in this section will help you see and stop this.