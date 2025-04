Защита компьютера Mac

Обновлено 25 June 2024

Каждый пользователь Mac наверняка слышал утверждение, что компьютеры Mac безопаснее других. Это необязательно так. Безопасность зависит от того, как мы используем наши устройства. В программах тоже могут встречаться уязвимости. В этой главе мы поговорим о том, как усилить защиту ваших устройств. Время от времени полезно на всякий случай проверять эти настройки.

Примечания

Настоятельно рекомендуем включить режим блокировки на вашем компьютере. Скорее всего, невооруженным глазом вы не заметите разницу в работе устройства, но вы станете защищены гораздо лучше.

Почему мы советуем делать так

Apple's App Store is the official app store for macOS. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Если вы твердо уверены в том, что вы делаете, можно устанавливать определенные программы или из официальных магазинов приложений, или непосредственно с сайтов разработчиков. "Зеркала" могут оказаться ненадежны (разве что вы знаете их владельцев и доверяете им). Если считаете, что польза от какого-то приложения перевешивает риски, сделайте несколько дополнительных шагов для самозащиты. Например, заранее уберите с устройства самые сенситивные (важные) или персональные данные.

Можно ли доверять тем или иным программам? Узнайте, чем руководствуются при выборе программ и сервисов разработчики "Безопасности-в-коробке".