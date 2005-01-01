Security-in-a-Box Hakkında

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Security-in-a-Box bir Front Line Defenders projesidir.

Created in 2005 (as NGO in a Box - Security edition) in collaboration with Tactical Technology Collective and then renamed to its current title in 2009, it was significantly overhauled by Front Line Defenders in 2021 and is undergoing a continuous update process.

Security in a Box, öncelikle çalışmaları nedeniyle risk altında olan insan hakları savunucularına yardımcı olmayı amaçlamaktadır ve risk altındaki kişilerin dijital güvenliklerini ve gizliliklerini korumalarına yardımcı olan temel bir kaynak olarak dünya çapında tanınmaktadır.

Security in a Box, Gitlab.com sunucusunda bulunan ücretsiz ve açık kaynaklı bir websitesidir.

Geri bildirimde bulunmak veya Security in a Box'a katkıda bulunmak istemeniz durumunda lütfen Gitlab'da bulunan SiaB projesinin altındaki BeniOku dosyasındaki talimatları izleyin.

Security in a Box'a anonim olarak girmek

Tor Tarayıcı'yı kullanarak Security in a Box'u anonim olarak ziyaret etmek için aşağıdaki onion hizmetini ziyaret edebilirsiniz:

http://lxjacvxrozjlxd7pqced7dyefnbityrwqjosuuaqponlg3v7esifrzad.onion/en/

Front Line Defenders Hakkında

Front Line Defenders, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin koruma altına aldığı hakların bazıları ya da tamamı için şiddet kullanmadan çalışan risk altındaki insan hakları savunucularını (İHS) korumak amacıyla kuruldu. Front Line Defenders koruma, birbirleriyle ağ oluşturmaları, eğitim ve onlar adına harekete geçebilecek uluslararası kuruluşlara erişim de dahil olmak üzere İHS'lerce tespit edilen ihtiyaçlar üzerine çalışır.

Fon sağlayanlar

Security in a Box'ın geliştirilmesi şunlar tarafından desteklenmiştir: Hivos, Internews, Sida, Oak Foundation, Sigrid Rausing Fund, AJWS, Open Society Foundations, Ford Foundation ve EIDHR.

Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Ancak bu websitesindeki içerikler tamamen Front Line Defenders'ın sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmaz.

Lisans

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır. Security in a Box'taki materyallerin yeniden kullanımını ısrarla tavsiye ederiz.