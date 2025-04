Veri Kullanım Politikası

Neden "Gizlilik Politikası" değil?

Pek çok web sitesi “gizlilik politikalarına” ana sayfalarından bağlantı verir ve aslında size söyledikleri sizin verilerinizi nasıl kullanmayı planladıklarıdır. Bu politikanın siteyi ziyaret ettiğinizde verilerinizi nasıl kullanacağımıza ilişkin şeffaflık sağlayan bir söz olarak bulunması önemlidir. Ancak ne bu söz ne de diğer sitelerinki size tam bir gizlilik sağlamaz.

Gizlilik politikası, web sitesi işleticisinin kişisel verilerinizi nasıl topladığı, sakladığı ve paylaştığına ilişkin yasal olarak zorunlu bir açıklamadır. Bir başka deyişle, genellikle kişisel verilerinizin gizli olmamasının ve onların kontrolünde olmasının yollarını açıklayan bir listedir. Web sitelerini işleten kişi ve kurumların web sitesini ziyarete dair verileri saklamasının meşru nedenleri vardır. Biz tuttuğumuz verileri yalnızca sitenin bakımı ve yasal ve finansal raporlama için ihtiyaç duyduğumuz verilerle sınırlandırıyoruz.

Security-in-a-Box'ı ziyaret etmek

Securityinabox.org, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ve İrlanda'nın Dublin şehrinde faaliyet gösteren Front Line Defenders tarafından işletilmektedir ve AB Veri yasalarına tâbidir.

Siteyi ziyaret ettiğinizde, ziyaretiniz hakkında web tarayıcıların ve sunucuların kullanıma sunduğu türden bilgileri topluyoruz. Takip Etme özelliğini etkinleştirmeseniz bile, siteyi ziyaret ettiğinizde aşağıdaki anonim/anonimleştirilmiş bilgileri toplayabiliriz:

siteyi ziyaret ettiğiniz zaman ve tarih

ilk ziyaret ettiğiniz sayfa

linklere kaç kere tıkladığınız

ne kadar süre web sitesinde kaldığınız

ayrılmadan önce ziyaret ettiğiniz son sayfa

what site brought you to the page (if you followed a link from another page, like on a search engine or social media)

sitemizdeki bağlantılar aracılığıyla hangi siteleri ziyaret ettiğiniz

sitemizden ne indirdiğiniz

siteyi bir arama motoru aracılığıyla bulduysanız hangi anahtar kelimeyi veya anahtar kelimeleri kullandığınız

hangi web tarayıcıyı kullandığınız

hangi işletim sistemini kullandığınız

ne tür bir cihaz kullandığınız (bilgisayar veya akıllı telefon veya tablet)

hangi marka cihazı kullandığınız

hangi model cihazı kullandığınız

bulunduğunuz ülke

IP adresiniz (İstatistiklerimizde Ziyaretçilerin IP adreslerini anonimleştiririz: bu bilgi sunucularımızı kötüye kullanıma karşı korumak için kullanılır Security in a Box ziyaretçilerini tanımlamak için değil.)

ekran çözünürlüğünüz

web tarayıcınızı hangi dilde kullandığınız

siteyi kaç kere ziyaret ettiğiniz

son ziyaretinizden sonra geçen gün sayısı

İnsanların siteyi nasıl kullandığını daha iyi anlamak ve siteyle ilgili sorunlar ortaya çıktığında kullanmak için bunu yapıyoruz. Zaman zaman toplam ziyaretçi sayısı, en çok ziyaretin hangi ülkelerden veya hangi web sitelerinden geldiği gibi sitenin ziyaretçilerine ilişkin çok genel bilgileri içeren raporlar yayınlıyoruz.

Security-in-a-Box ziyaretçilerinin davranışları hakkında istatistik topluyoruz. Mesela Security-in-a-Box, araç takımı toolkit içinde kaç ziyaretçinin bir sayfadan diğerine geçtiğini bulabilir. Toolkit'i ve ihtiyaçlarınıza daha uygun içeriği nasıl geliştirebileceğimizi bulmak için yapıyoruz.

We collect this information using open-source analytics software that we host ourselves. This means that even the people who wrote the software do not see any of your information. This is done through a combination of server logs, javascript, and cookies. We need the server logs to protect this site and our servers, but you can block javascript using NoScript and turn off or delete cookies and the site will continue to work correctly. We do not partner with third parties to collect this information, nor do we share information with third parties, with the exception of the release of non-personally-identifying information in formats described above.

VPN kullanıyorum

VPN Ip adresinizi ve ülke konumunuzu gizlese de bazı veriler hala görünür olabilir. Web sitemizi VPN kullanarak ziyaret ediyorsanız ancak DNT'yi etkinleştirmediyseniz, yukarıdaki tüm bilgileri görebiliriz, IP adresinizi ve VPN'in çıkış noktasındaki IP adresini ve bağlandığı ülkeyi gösteren ülke konumunuzu kaydedebiliriz.

Aslında TOR kullanıyorum

VPN kullanırken olduğu gibi, yukarıdaki bilgilere hala erişebiliriz, ancak çıkış düğümü IP adreslerinin değişmesi işi biraz daha karmaşıklaştırır. Ayrıca Tor tarafından düzenli olarak yayınlanan çıkış düğümü IP adreslerine bakıp Tor kullanıp kullanmadığınızı anlayabiliriz. Ancak böyle bir şeyi asla yapmadık ve yapmayız. Keza siteyi Onion servisimiz aracılığıyla ziyaret ettiğinizde de benzer bilgileri görürüz.

Toolkit'i ve İlgili Servisleri Kullanmak

Bu siteden zaman zaman Front Line Defenders, Tactical Tech ve diğer ortakların projelerine bağlantı veriyoruz.

Front Line Defenders'ın yürüttüğü diğer projelerle alakalı olarak güncelleme almak istediğinizde, size bunları gönderebilmemiz için e-posta adresi gibi tanımlayıcı bilgilerin toplanmasını gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Bu tür durumlada Front Line Defenders bu bilgileri ziyaretçinin etkileşim kurmak istediği amaçla sınırlı olarak ve gerekli veya uygun olduğu ölçüde toplar. Bu tür bilgileri vermeyi her daim reddedebilir veya onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bu belirli faaliyetlere katılmanızı engelleyebilse de site içeriğini mümkün olan en geniş ölçüde herhangi bir engel olmaksızın kullanmanız için çalışıyoruz. Front Line Defenders'ın web sitesi ile etkileşim kurmak için seçtiğiniz herhangi bir yöntem tamamen isteğe bağlı olup bu Security-in-a-Box'u kullanmanızı etkilemez. Security-in-a-Box kullandığınız süre boyunca sizden kişisel olarak herhangi bir tanımlayıcı bilgi vermeniz istenmeyecektir.

Front Line Defenders ve diğer ortaklar tarafından yürütülen diğer proje ve web sitelerinin kendi veri kullanım politikaları vardır. Şayet verileriniz veya bu web siteleri hakkında sorularınız varsa, ilgili politika belgelerine bakmalısınız.

Politika Belgesinde Değişiklik yapmak

Değişikliklerin genelde önemsiz küçük ayrıntılara ilişkin olması kuvvetle muhtemel olsa da, yasal ve teknik değişiklikler ve kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman değişiklik yapılabilir. Ziyaretçilerin bu Veri Kullanım Politikası'nda herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmeleri için sayfayı sıklıkla kontrol etmelerini öneririz zira Veri Kullanım Politikası'nda herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra siteyi kullanmaya devam etmeniz, yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İletişim

Security-in-a-Box'ın veri kullanım politikalarıyla ilgili tüm soruları yazılı olarak Front Line Defenders'a gönderilmelidir.

Veri Kullanımı Politikasının Yeniden Kullanımı

Web sitenizin buradaki kullanıcı bilgilerini izleme, kullanma ve açıklama politikalarına uygun olduğuna emin olduktan sonra Veri Kullanım Politikası belgesinden esinlenebilir ve kullanabilirsiniz.

Bu belge en son 13 Ekim 2020'de güncellendi.