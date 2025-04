İlgili Materyaller

Passwords

Güncellendi 28 March 2024

Use the following tools to create and maintain strong passwords and to protect your devices and accounts. In this section, you can also learn more about how to create and maintain strong passwords, manage your passwords safely and use 2-factor authentication.

Security in a Box Rehberleri

KeePassXC

KeePassDX

Parolalarınızı güvenli bir şekilde yönetin

(Linux, macOS, Windows)

Bilgisayarlar için ücretsiz ve açık kaynaklı bir şifre yöneticisi

İndir | Bizim rehberimize ve [uygulamadaki SSS bölümüne] (https://keepassxc.org/docs/) bakınız

(Android)

Android telefon ve tabletler için ücretsiz ve açık kaynaklı şifre yöneticisi

İndir Google Play veya F-Droid | Bizim rehberimize ve [uygulama belgelerine] (https://github.com/Kunzisoft/KeePassDX/wiki) bakınız

(iOS, macOS)

iPhone ve macOS bilgisayarlar için ücretsiz ve açık kaynaklı parola yöneticisi

İndir iOS App Store veya macOS App Store |Bakınız uygulama belgeleri

(Android, iOS, Linux, macOS, Windows)

Ücretli, ücretsiz veya kendini barındırma (SelfHost) seçeneklerine sahip açık kaynaklı çevrimiçi şifre yöneticisi

Uygulamanın web sitesinden indir, iOS App Store veya Google Play | Bakınız uygulama belgeleri

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA)

(Android)

İki faktörlü kimlik doğrulamayı yönetmek için ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamalar (MFA, 2FA)

İndir Google Play veya F-Droid | Bakınız uygulama rehberi

(iOS, macOS)

İki faktörlü kimlik doğrulamayı yönetmek için ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamalar (MFA, 2FA)

İndir iOS App Store veya Apple App Store

(Android, iOS)

İki faktörlü kimlik doğrulamayı yönetmek için ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamalar (MFA, 2FA)

Google Play, F-Droid (Android) veya App Store (iOS) üzerinden indirin