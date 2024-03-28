İlgili Materyaller
Passwords
Güncellendi 28 March 2024
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Use the following tools to create and maintain strong passwords and to protect your devices and accounts. In this section, you can also learn more about how to create and maintain strong passwords, manage your passwords safely and use 2-factor authentication.
Security in a Box Rehberleri
Parolalarınızı güvenli bir şekilde yönetin
KeePassXC
Bilgisayarlar için ücretsiz ve açık kaynaklı bir şifre yöneticisi
İndir | Bizim rehberimize ve [uygulamadaki SSS bölümüne] (https://keepassxc.org/docs/) bakınız
KeePassDX
Android telefon ve tabletler için ücretsiz ve açık kaynaklı şifre yöneticisi
İndir Google Play veya F-Droid | Bizim rehberimize ve [uygulama belgelerine] (https://github.com/Kunzisoft/KeePassDX/wiki) bakınız
Strongbox
iPhone ve macOS bilgisayarlar için ücretsiz ve açık kaynaklı parola yöneticisi
İndir iOS App Store veya macOS App Store |Bakınız uygulama belgeleri
Bitwarden
(Android, iOS, Linux, macOS, Windows)
Ücretli, ücretsiz veya kendini barındırma (SelfHost) seçeneklerine sahip açık kaynaklı çevrimiçi şifre yöneticisi
Uygulamanın web sitesinden indir, iOS App Store veya Google Play | Bakınız uygulama belgeleri
İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA)
Aegis
İki faktörlü kimlik doğrulamayı yönetmek için ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamalar (MFA, 2FA)
İndir Google Play veya F-Droid | Bakınız uygulama rehberi
Raivo OTP
İki faktörlü kimlik doğrulamayı yönetmek için ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamalar (MFA, 2FA)
İndir iOS App Store veya Apple App Store
FreeOTP
İki faktörlü kimlik doğrulamayı yönetmek için ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamalar (MFA, 2FA)
Google Play, F-Droid (Android) veya App Store (iOS) üzerinden indirin