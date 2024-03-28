İlgili Materyaller

Passwords

Güncellendi 28 March 2024

İçindekiler

...İçindekiler Yükleniyor...

    Use the following tools to create and maintain strong passwords and to protect your devices and accounts. In this section, you can also learn more about how to create and maintain strong passwords, manage your passwords safely and use 2-factor authentication.

    Security in a Box Rehberleri

    KeePassXC

    KeePassDX

    Parolalarınızı güvenli bir şekilde yönetin

    KeePassXC

    (Linux, macOS, Windows)

    Bilgisayarlar için ücretsiz ve açık kaynaklı bir şifre yöneticisi

    İndir | Bizim rehberimize ve [uygulamadaki SSS bölümüne] (https://keepassxc.org/docs/) bakınız

    KeePassDX

    (Android)

    Android telefon ve tabletler için ücretsiz ve açık kaynaklı şifre yöneticisi

    İndir Google Play veya F-Droid | Bizim rehberimize ve [uygulama belgelerine] (https://github.com/Kunzisoft/KeePassDX/wiki) bakınız

    Strongbox

    (iOS, macOS)

    iPhone ve macOS bilgisayarlar için ücretsiz ve açık kaynaklı parola yöneticisi

    İndir iOS App Store veya macOS App Store |Bakınız uygulama belgeleri

    Bitwarden

    (Android, iOS, Linux, macOS, Windows)

    Ücretli, ücretsiz veya kendini barındırma (SelfHost) seçeneklerine sahip açık kaynaklı çevrimiçi şifre yöneticisi

    Uygulamanın web sitesinden indir, iOS App Store veya Google Play | Bakınız uygulama belgeleri

    İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA)

    Aegis

    (Android)

    İki faktörlü kimlik doğrulamayı yönetmek için ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamalar (MFA, 2FA)

    İndir Google Play veya F-Droid | Bakınız uygulama rehberi

    Raivo OTP

    (iOS, macOS)

    İki faktörlü kimlik doğrulamayı yönetmek için ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamalar (MFA, 2FA)

    İndir iOS App Store veya Apple App Store

    FreeOTP

    (Android, iOS)

    İki faktörlü kimlik doğrulamayı yönetmek için ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamalar (MFA, 2FA)

    Google Play, F-Droid (Android) veya App Store (iOS) üzerinden indirin