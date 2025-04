Chính sách sử dụng dữ liệu

Tại sao không phải là "Chính sách Quyền Riêng tư"?

Nhiều trang web liên kết đến “chính sách quyền riêng tư” từ trang chủ của họ, nhưng những gì họ thực sự cho bạn biết là cách họ định sử dụng dữ liệu của bạn. Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải minh bạch rằng chính sách này là một lời hứa về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu mà bạn để lại sau khi truy cập trang web này, nhưng cả lời hứa này lẫn lời hứa của bất kỳ trang web nào khác đều không mang lại cho bạn quyền riêng tư đầy đủ.

Chính sách quyền riêng tư là văn bản pháp lý mà bên điều hành trang web bắt buộc phải công bố về cách họ thu thập, lưu trữ và chia sẻ thông tin định dạng cá nhân. Nói cách khác, đó thường là danh sách các trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn không được coi là dữ liệu riêng tư và nằm dưới sự kiểm soát của họ. Có nhiều lý do chính đáng mà những người và tổ chức điều hành trang web cần lưu trữ dữ liệu về các lượt truy cập của bạn. Chúng tôi giới hạn dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ chỉ ở mức đủ để duy trì trang web và đáp ứng các yêu cầu báo cáo liên quan đến tài trợ và pháp lý.

Truy cập trang web của Security-in-a-Box

Securityinabox.org được điều hành bởi Front Line Defenders, một tổ chức phi lợi nhuận ở Dublin, Ireland và chịu sự điều chỉnh của luật dữ liệu của EU.

Khi bạn truy cập trang web này, chúng tôi thu thập thông tin về lượt truy cập của bạn theo cách mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp. Nếu bạn không bật tính năng Không theo dõi, chúng tôi có thể thu thập thông tin ẩn danh sau đây khi bạn truy cập trang web của chúng tôi:

thời gian và ngày tháng bạn truy cập vào trang web

trang đầu tiên bạn truy cập

số lần bạn click vào các đường dẫn

lượng thời gian bạn truy cập trang web

trang cuối cùng bạn truy cập trước khi rời đi

what site brought you to the page (if you followed a link from another page, like on a search engine or social media)

những trang bạn truy cập thông qua đường dẫn trên trang web của chúng tôi

bạn tải những gì từ trang web của chúng tôi

những từ khoá bạn sử dụng nếu tìm thấy trang web thông qua công cụ tìm kiếm

trình duyệt bạn sử dụng

hệ điều hành bạn đang dùng

loại thiết bị bạn sử dụng (máy tính, điện thoại thông minh, hay máy tính bảng)

hãng của thiết bị bạn sử dụng

Mẫu thiết bị của bạn

quốc gia bạn sinh sống

địa chỉ IP của bạn (Chúng tôi ẩn danh địa chỉ IP của khách truy cập trong số liệu thống kê của mình: chúng tôi sử dụng thông tin này để bảo vệ máy chủ của mình khỏi bị lợi dụng. Chúng tôi không sử dụng thông tin này để nhận dạng khách truy cập Security-in-a-Box.)

độ phân giải màn hình của bạn

ngôn ngữ trên trình duyệt của bạn

số lần bạn truy cập trang web

số ngày kể từ lần cuối cùng bạn truy cập trang web

Chúng tôi làm điều này để hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng trang web và để chúng tôi có thể khắc phục sự cố phát sinh. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ phát hành các báo cáo bao gồm thông tin chung về khách truy cập trang web này, chẳng hạn như tổng số khách truy cập hoặc quốc gia hoặc trang web nào có nhiều lượt truy cập nhất.

Chúng tôi có thể thu thập thống kê về hành vi của khách truy cập Security-in-a-Box. Chẳng hạn, Security-in-a-Box có thể tiết lộ có bao nhiêu khách truy cập các trang được đề cập trong bộ công cụ. Chúng tôi làm điều này để có thể tìm ra cách cải thiện bộ công cụ và phát triển nội dung phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

We collect this information using open-source analytics software that we host ourselves. This means that even the people who wrote the software do not see any of your information. This is done through a combination of server logs, javascript, and cookies. We need the server logs to protect this site and our servers, but you can block javascript using NoScript and turn off or delete cookies and the site will continue to work correctly. We do not partner with third parties to collect this information, nor do we share information with third parties, with the exception of the release of non-personally-identifying information in formats described above.

Nếu bạn đang sử dụng VPN

VPN có thể ẩn địa chỉ IP và vị trí quốc gia của bạn, nhưng một số dữ liệu vẫn có thể hiển thị. Nếu bạn sử dụng VPN khi truy cập trang web của chúng tôi nhưng bạn chưa bật DNT, chúng tôi sẽ thấy tất cả thông tin trên, lưu trữ địa chỉ IP và vị trí quốc gia của điểm thoát VPN của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng TOR

Giống như khi bạn đang sử dụng VPN, chúng tôi vẫn có thể truy cập thông tin trên, mặc dù việc thay đổi địa chỉ IP của điểm thoát sẽ khiến mọi thứ rắc rối hơn. Hơn nữa, nếu muốn, chúng tôi vẫn có thể truy ngược lại địa chỉ IP của điểm thoát được Tor công bố thường xuyên và xác định xem bạn có đang sử dụng Tor hay không. Nhưng đó là điều mà chúng tôi chưa bao giờ làm và sẽ không làm. Chúng tôi cũng sẽ thấy thông tin tương tự nếu bạn truy cập trang web này thông qua dịch vụ Onion của chúng tôi.

Sử dụng bộ công cụ và các dịch vụ liên quan

Đôi khi, chúng tôi có thể liên kết đến các dự án từ Front Line Defenders, Tactical Tech hoặc các đối tác khác từ trang web này.

Trong trường hợp các dự án khác do Front Line Defenders tổ chức, chúng tôi có thể tạo cơ hội cho bạn tham gia bằng thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như cung cấp địa chỉ email để chúng tôi có thể gửi cho bạn các bản cập nhật mà bạn muốn nhận. Trong trường hợp đó, Front Line Defenders chỉ thu thập những thông tin cần thiết hoặc phù hợp để hoàn thành mục đích tương tác của khách truy cập. Bạn có thể từ chối cung cấp thông tin của mình hoặc rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào. Điều này có thể ngăn bạn tham gia trọn vẹn vào một số hoạt động nhất định, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp nhiều nội dung nhất có thể để bạn không gặp bất kỳ rào cản nào. Bất kỳ cách nào bạn chọn để tương tác với trang web của Front Line Defenders đều là tự nguyện và sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng Security-in-a-Box của bạn. Thông qua việc bạn sử dụng Security-in-a-Box, bạn sẽ không bị yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân.

Các dự án và trang web do Front Line Defenders và các đối tác khác lưu trữ có chính sách sử dụng dữ liệu của riêng họ và bạn nên kiểm tra các chính sách mới nhất nếu bạn có thắc mắc về dữ liệu của mình và các trang web đó.

Các thay đổi trong chính sách này

Mặc dù hầu hết các thay đổi là tương đối nhỏ, đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của Security-in-a-Box để đáp ứng các thay đổi pháp lý và kỹ thuật và theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết các thay đổi của Chính sách sử dụng dữ liệu. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách sử dụng dữ liệu đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi này.

Cách thức liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến các chính sách sử dụng dữ liệu của Security-in-a-Box, hãy gửi thư điện tử đến Front Line Defenders.

Tái sử dụng Chính sách sử dụng Dữ liệu này

Bạn có thể sử dụng lại Chính sách sử dụng dữ liệu này sau khi đảm bảo rằng chính sách đó tuân thủ cách trang web của bạn theo dõi, sử dụng và tiết lộ thông tin người dùng.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng Mười năm 2020.