Sử dụng xác thực hai yếu tố

Khi nói đến thông tin đăng nhập, có nhiều lớp bảo vệ sẽ an toàn hơn. Nếu lớp bảo vệ đầu tiên bị tấn công, bạn có thể dựa vào lớp thứ hai để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của mình. Xác thực đa yếu tố hoặc xác thực hai yếu tố (MFA hoặc 2FA) sử dụng thiết bị khác hoặc email sẽ cung cấp lớp bảo vệ bổ sung này. Mặc dù nhiều người thấy nhận mã xác thực qua tin nhắn (SMS) rất tiện lợi, nhưng đây là lựa chọn kém an toàn nhất.

Bạn có thể nghĩ rằng 2FA khiến mọi thứ phức tạp khi bạn đăng nhập, nhưng hãy nhớ rằng: những gì hơi bất tiện đối với bạn sẽ khiến người khác khó truy cập vào tài khoản của bạn hơn nếu không được bạn cho phép. Nếu tài khoản của bạn bị đánh cắp, chiếm đoạt hoặc bị theo dõi bởi những kẻ xấu, đấy sẽ là vấn đề lớn hơn nhiều đối với bạn về lâu dài.

Khi bạn kích hoạt 2FA cho một dịch vụ, điều rất quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn có thể dựa vào phương pháp dự phòng để nếu bạn mất thiết bị đang sử dụng xác thực, bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng phương pháp khác.

Trong hầu hết các trường hợp, phương pháp dự phòng bao gồm một loạt mã 2FA mà bạn có thể tải xuống và lưu trữ ở nơi an toàn. Nếu mã 2FA dự phòng không được cung cấp tự động, hãy tìm cách tạo thủ công. Nếu không thể thực hiện được, hãy thử dùng phương pháp 2FA thay thế - ví dụ, bạn có thể bổ sung thiết bị xác thực nếu đã đăng ký ứng dụng xác thực hoặc chụp ảnh màn hình mã QR mà bạn đã quét khi thiết lập ứng dụng xác thực và tạo một bản sao lưu an toàn.

Most online services will give you a list of backup codes when you first enable two-factor authentication for your account. These codes are your way back into your account if you lose access to the device you are using for 2FA. The codes never expire. It is important to keep the backup codes safe, as anyone who has access to these codes can use them to log in to your account.