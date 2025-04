Protege tus comunicaciones por correo electrónico

Actualizado 10 October 2024

Un correo electrónico es un mensaje de texto (que puede ir acompañado de archivos adjuntos) que envías a través del navegador o utilizando una aplicación de cliente de correo instalada en tu dispositivo (por ejemplo Thunderbird o K-9 Mail). Cuando pulsas el botón Enviar, tu mensaje llega a los servidores de tu proveedor de correo electrónico, donde se almacena (normalmente en tu carpeta de Enviados) y también se puede hacer una copia de seguridad. A continuación, tu proveedor lo reenvía al servidor del proveedor que utilizan tus destinatarios, donde se almacena (y del que también se puede hacer una copia de seguridad). Por último, el correo se entrega a los destinatarios, que lo leen a través de sus navegadores o clientes de correo. En este punto, los destinatarios pueden decidir si conservan el correo electrónico almacenado en línea o lo descargan a sus dispositivos y lo borran de los servidores de su proveedor.

Hoy en día, mucha gente usa el correo electrónico en contadas ocasiones y prefiere utilizar [aplicaciones de chat cifrado](../chat seguro) o videollamadas para sus comunicaciones cotidianas. Sin embargo, seguimos utilizando el correo electrónico por muchas diferentes razones, especialmente para crear otras cuentas en línea y organizar nuestro trabajo y nuestras conversaciones en función de diferentes parámetros.

Por defecto, el correo electrónico no es el método más seguro de comunicación en línea, ya que no está cifrado, transporta muchos metadatos, persiste en los servidores de los proveedores y puede exponerte al phishing, infecciones de malware y otros ataques. Aun así, es una tecnología resistente que garantizará la continuidad de las comunicaciones aunque los servidores dejen de funcionar durante un tiempo y, como se explica en esta guía, hay formas de hacerla más segura.

Haste estas preguntas para saber cómo elegir un proveedor de correo electrónico:

Consulta nuestra lista de proveedores de correo electrónico para decidir dónde crear tu nueva cuenta de correo electrónico.

En algunas situaciones, puedes optar por activar una cuenta de correo electrónico en un servidor convencional como Gmail, por ejemplo para evitar utilizar un nombre de dominio poco común que utilizan principalmente los activistas. Si este es el caso, ten en cuenta el riesgo de que un proveedor de correo electrónico comercial entregue tus datos a las autoridades en caso de investigación y considera la posibilidad de cifrar tu correo electrónico.

Aprende por qué recomendamos esto

El correo electrónico no se creó pensando en la seguridad. Se desarrolló en los años 70, cuando lo utilizaba un número limitado de personas que sólo necesitaban asegurarse de que podían comunicarse entre sí. Hoy, la mayoría de los proveedores de correo electrónico protegen los mensajes con cifrado de cliente a servidor (TLS) cuando van desde el dispositivo, a través del router local y el ISP, hasta los servidores del proveedor. De este modo, nadie podrá leer tus mensajes si alguien está espiando en tu red local o en los cables que van de tu dispositivo a los proveedores de correo electrónico y a los dispositivos de tus destinatarios. Por eso recomendamos proveedores de correo electrónico que, entre otras cosas, cifran el correo en tránsito mediante TLS.

However, your messages remain unencrypted when they are stored on your device and on your email provider's servers as well as on the recipient's device and email provider's servers. This means someone with access to the servers or devices can read your email. Therefore we strongly recommend you to consider also encrypting your messages, especially if their content is particularly sensitive.