Protegerse contra el malware

Actualizado 9 April 2024

Mantener la salud de tu dispositivo es un paso crítico en el camino hacia una mejor seguridad. Antes de preocuparte demasiado por la cifra de datos, la comunicación privada o la navegación anónima, debes proteger tu dispositivo del software malicioso (a menudo llamado malware). El malware reduce la efectividad de cualquier otra acción que tomes para proteger tu seguridad.

Todos los dispositivos son objetivos de malware: ya no es cierto que solo los dispositivos con sistema operativo Windows estén en riesgo. También debes tomar los siguientes pasos si tu dispositivo tiene un sistema operativo Mac, Linux, Android o iOS.

La mayoría de los navegadores modernos bloquean las ventanas emergentes por defecto. Puedes comprobar si esta función está activada en tu navegador siguiendo las instrucciones de estos enlaces:

Ten en cuenta que bloquear las ventanas emergentes en los navegadores puede interferir con algunos sitios web que utilizan ventanas emergentes para funciones importantes. Para permitir que solo determinados sitios web utilicen ventanas emergentes, puedes añadirlos a la lista de sitios permitidos.

Bloquear las ventanas emergentes no siempre funciona. Para asegurarse de que las ventanas emergentes y otros anuncios no aparecen en tu navegador, te recomendamos que instales uBlock Origin en Firefox o Chrome/Chromium para añadir una segunda capa de protección.

Si sigue apareciendo una ventana emergente de forma inesperada, tanto si utiliza un navegador como si no, sigue estos pasos para mitigar un posible evento malicioso:

En los dispositivos móviles modernos -tanto Android como iOS- la transferencia de datos a través de USB está desactivada por defecto, pero lo mejor es evitar enchufar el dispositivo a un puerto USB que no sea de confianza y seguir los consejos de esta sección cuando necesites cargar el dispositivo.

Si tu navegador tiene un comportamiento extraño o sospechas que puede estar infectado con adware o un virus, después de ejecutar un escaneo con tu software anti-malware también puedes intentar limpiar la infección borrando la carpeta del perfil de tu navegador.

Ten en cuenta que al eliminar esta carpeta se borrará la información guardada en ella, como todas las contraseñas que hayas guardado en el navegador, los marcadores, los complementos del navegador y las cookies. Antes de eliminar la carpeta, considera seguir las instrucciones siguientes para hacer una copia de seguridad de esta información.

Después de hacer una copia de seguridad de los datos importantes de tu perfil, borra la carpeta de tu perfil e importa los datos de la copia de seguridad siguiendo estos pasos:

Si la infección por malware afecta a un dispositivo antiguo, plantéate comprar uno nuevo.

Aprende por qué recomendamos esto

Your router is the gateway between your local network, including your wifi and devices, and the rest of the internet. Its firewall adds another layer of protection. Not everyone can access the settings for their router; many of us get our routers from our internet providers and sometimes they make it impossible for us to change the settings. However, you can always try to see if you can get access to your router, change the settings and make your connection more secure. Alternatively, you can decide to buy your own router, secure it, connect it to your internet provider's router and use wifi from your own router instead.

Si el software de tu router es antiguo y no puedes actualizarlo, o si te gustaría tener un mejor control sobre tu router, puedes plantearte sustituir el sistema operativo del router por una opción gratuita y de código abierto como OpenWrt, DD-WRT o FreshTomato. Ten en cuenta que sustituir el sistema operativo de un router es una tarea avanzada y un error puede inutilizar tu router.