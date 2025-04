Protege tu dispositivo iOS

Actualizado 30 May 2024

Si utilizas un iPhone o un iPad, es posible que hayas oído el mito de que son más seguros. Esto no es necesariamente cierto. La seguridad depende de una combinación de cómo usamos nuestros dispositivos y de su propio software, del que se pueden encontrar vulnerabilidades en cualquier momento. Sigue los pasos de esta guía para hacer que tu dispositivo sea más seguro. Acostúmbrate a comprobar estos ajustes de vez en cuando, para asegurarte de que nada ha cambiado.

Notas

Si utilizas iPhone, iPad u otro dispositivo iOS, te recomendamos encarecidamente que actives el modo de bloqueo. Lo más probable es que no veas ninguna o mucha diferencia en el funcionamiento de tu dispositivo, pero tendrás más protección.

Lockdown Mode reduces the attack surface for sophisticated spyware like Pegasus . Features of the Lockdown Mode should be used by everyone and should really be part of a standard operating system.

Aprende por qué recomendamos esto

Apple's App Store is the official app store for iOS devices. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Some governments have demanded tech companies ban certain apps in their countries. When that happens, your contacts may encourage you to "jailbreak" your device in order to install banned apps. In fact, "jailbreaking" your device is not necessary if you use techniques to circumvent your country's censorship when setting up your phone.