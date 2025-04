Protege tu computadora Mac

Actualizado 25 June 2024

Si utilizas una Mac, es posible que hayas oído el mito de que las computadoras Mac son más seguras. Esto no es necesariamente cierto. La seguridad depende de una combinación de cómo usamos nuestros dispositivos y de su propio software, que puede presentar vulnerabilidades en cualquier momento. Sigue los pasos de esta guía para hacer que tu dispositivo sea más seguro. Acostúmbrate a comprobar estos ajustes de vez en cuando, para asegurarte de que nada ha cambiado.

Notas

Te recomendamos encarecidamente activar el modo de bloqueo en tu computadora Mac. Lo más probable es que no veas ninguna o mucha diferencia en el funcionamiento de tu dispositivo, pero tendrás mucha más protección.

Apple's App Store is the official app store for macOS. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Si te sientes con seguridad de lo que haces, puedes instalar ciertas aplicaciones desde los sitios web de los propios desarrolladores. Los sitios «espejo» de descargas pueden ser poco fiables, a menos que conozcas y confíes en las personas que prestan esos servicios. Si decides que las ventajas de una determinada aplicación superan a los riesgos, toma medidas adicionales para protegerte, como planificar que la información sensible o personal no esté en ese dispositivo.

Para saber cómo decidir si debes usar una determinada app, consulta cómo Security in a Box elige las herramientas y servicios que recomendamos.