Protege tu computadora Windows

Actualizado 18 June 2024

Microsoft Windows es el sistema operativo más utilizado del mundo para computadoras de escritorio y portátiles, pero también el objetivo más común del software malintencionado (malware). Sigue esta lista de comprobación para proteger tu dispositivo Windows.

Usa la versión más actualizada del sistema operativo (OS) de tu dispositivo

Aprende por qué recomendamos esto Nuevas vulnerabilidades en el código que ejecutan en tus dispositivos y aplicaciones se descubren a diario. Los desarrolladores que escriben ese código no pueden predecir dónde serán encontradas, debido a la complejidad del código. Atacantes maliciosos pueden aprovechar estas vulnerabilidades para acceder a tus dispositivos. Pero los desarrolladores de software publican periódicamente código que corrige esas vulnerabilidades. Por eso es muy importante instalar actualizaciones y utilizar la última versión del sistema operativo para cada dispositivo que utilices. Te recomendamos que configures tu dispositivo para que se actualice automáticamente, así tendrás una tarea menos que recordar.

Actualiza periódicamente todas las aplicaciones instaladas

Utiliza programas y aplicaciones de fuentes fiables

Aprende por qué recomendamos esto Instala sólo aplicaciones de la tienda de aplicaciones de Microsoft o de los sitios web de los propios desarrolladores. Los sitios "espejo" de descargas pueden ser poco fiables, a menos que conozcas y confíes en las personas que prestan esos servicios. Si decides que las ventajas de una determinada aplicación son mayores que el riesgo, toma medidas adicionales para protegerte, como planificar que la información sensible o personal no esté en ese dispositivo.

Elimina aplicaciones que no necesites y no uses

Aprende por qué recomendamos esto Nuevas vulnerabilidades en el código que ejecutan en tus dispositivos y aplicaciones se descubren a diario. Los desarrolladores que escriben ese código no pueden predecir dónde serán encontradas, debido a la complejidad del código. Atacantes maliciosos pueden aprovechar estas vulnerabilidades para acceder a tus dispositivos. Eliminar las aplicaciones que no utilizas ayuda a limitar el número de aplicaciones que pueden ser vulnerables. Las aplicaciones que no utilices también pueden transmitir información sobre ti que no quieras compartir con otras personas, como tu ubicación. Si no puedes eliminar aplicaciones, al menos puedes intentar desactivarlas.

Utiliza aplicaciones que respeten la privacidad

Aprende por qué recomendamos esto Las computadoras Windows vienen con software integrado, como por ejemplo Microsoft Edge o Microsoft Office, que tienen un historial de privacidad y problemas de seguridad. En su lugar, puedes utilizar aplicaciones más respetuosas con la privacidad para navegar por Internet, leer el correo electrónico y mucho más. Una vez que hayas instalado y configurado estas aplicaciones respetuosas con la privacidad, también puedes desinstalar o desactivar las aplicaciones que venían instaladas por defecto en tu dispositivo y que no piensas utilizar.

Revisa los permisos de tus aplicaciones instaladas

Revisa todos los permisos uno por uno para asegurarte de que sólo están activados para las aplicaciones que utilizas. Los siguientes permisos deben desactivarse en las aplicaciones que no utilices y considerarse sospechosos cuando los utilicen aplicaciones que no reconozcas:

Ubicación

Contactos

Mensajería

Micrófono

Reconocimiento de voz

Cámara (web)

Grabación de pantalla

Registros de llamadas o historial de llamadas

Teléfono

Calendario

Correo

Galería de fotos

Películas o videos, y sus librerías

Lector de huella

Comunicaciones de campo cercano (NFC)

Bluetooth

WiFi

Conexiones por cable

Cualquier configuración con "acceso a disco", "archivos", "carpetas" o "sistema" en ella

Cualquier configuración con "instalación" en ella

Reconocimiento facial

Permisos para descargar otras aplicaciones

Aprende a encontrar la configuración de tus aplicaciones y lo que cada permiso permite hacer a una aplicación en la guía de Microsoft sobre permisos de aplicaciones.

Asegúrate de que sólo las aplicaciones que utilizas tienen acceso a los siguientes permisos:

Información de la cuenta

Movimiento

Radiotransmisores

Tareas

Además de comprobar los permisos mencionados anteriormente, desactiva los permisos para lo siguiente si los ves:

Permitir elevación

Aplicación modificable

Paquetes de servicios

Paquete de redirección de escritura

Recursos no virtualizados

Aprende por qué recomendamos esto Las aplicaciones que acceden a datos o servicios digitales sensibles -como la ubicación, el micrófono, la cámara o los ajustes del dispositivo- también pueden filtrar esa información o ser aprovechadas por personas que buscan atacarte. Así que si no necesitas una aplicación para utilizar un servicio concreto, desactiva ese permiso.

Desactivar la localización y borrar el historial

Acostúmbrate a desactivar los servicios de localización en general, o cuando no los utilices, tanto para todo el dispositivo como para aplicaciones concretas.

Comprueba y borra regularmente el historial de ubicaciones si lo tienes activado.

Aprende cómo funcionan los servicios de localización y cómo desactivarlos.

Comprueba y borra regularmente tu historial de ubicaciones en Google Maps si lo utilizas. Para eliminar el historial de ubicaciones anteriores y configurarlo para que Google Maps no guarde tu actividad de ubicación, sigue las instrucciones para tu cronología de Google Maps y tu actividad de Maps.

Aprende por qué recomendamos esto Muchos de nuestros dispositivos llevan un registro de dónde estamos, utilizando el GPS, las torres de telefonía móvil y las redes wifi a las que nos conectamos. Si tu dispositivo mantiene un registro de tu ubicación física, hace posible que alguien pueda encontrarte o utilizar ese registro para demostrar que has estado en determinados lugares o asociado con personas concretas que estuvieron en algún lugar al mismo tiempo que tú.

Crea cuentas de usuario separadas en tus dispositivos

Recomendamos usar una cuenta local (una que esté sólo en tu dispositivo) en lugar de una cuenta Microsoft para reducir la cantidad de datos que compartes con Microsoft cuando usas tu ordenador con Windows. Ten en cuenta que no podrás compartir datos entre dispositivos si haces esto. Para crear una cuenta local, ve a Configuración > Cuentas > Otros usuarios. Haz clic en Añadir cuenta y, a continuación, en «No tengo la información de inicio de sesión de esta persona». Por último, seleccione la opción «Añadir un usuario sin cuenta Microsoft».

Crea más de una cuenta en tu dispositivo, una con privilegios de «admin» (administrador) y las otras con privilegios «estándar» (no de administrador). Sólo tú debes tener acceso a la cuenta de administrador. Las cuentas estándar no deberían poder acceder a todas las aplicaciones, archivos o ajustes del dispositivo.

Considera la posibilidad de utilizar una cuenta estándar para tu trabajo diario: Utiliza la cuenta de administrador sólo cuando necesites hacer cambios que afecten a la seguridad de tu dispositivo, como instalar software. El uso diario de una cuenta estándar puede limitar la exposición de tu dispositivo a las amenazas de seguridad del malware. When you cross borders, having a "travel" account open could help hide your more sensitive files. Use your judgment: will the border authorities confiscate your device for a thorough search, or will they force you to log in to your account so they can take a quick look? If you expect they won't look too deeply into your device, being logged in with a standard account for work that is not sensitive provides you some plausible deniability.

Aprende a administrar cuentas de usuario en Windows.

Aprende por qué recomendamos esto Te recomendamos encarecidamente que no compartas con nadie los dispositivos que utilizas para trabajos delicados. Sin embargo, si debes compartir tus dispositivos con compañeros de trabajo o familiares, puedes proteger mejor tu dispositivo y la información sensible configurando cuentas separadas en tus dispositivos para mantener tus permisos administrativos y archivos sensibles protegidos de otras personas.

Elimina las cuentas innecesarias asociadas a tu dispositivo

Aprende a eliminar cuentas de usuario en la sección «Eliminar una cuenta de usuario» de la guía sobre cómo administrar cuentas de usuario en Windows.

Aprende por qué recomendamos esto Si no tienes intención de que otra persona acceda a tu dispositivo, es mejor no dejar esa «puerta» adicional abierta en tu máquina (esto se llama «reducir tu superficie de ataque»). Además, comprobar qué cuentas están asociadas a tu dispositivo podría revelar cuentas que han sido añadidas a tu dispositivo sin tu conocimiento.

Protege las cuentas conectadas a tu dispositivo

Aprende por qué recomendamos esto Most devices have accounts associated with them, like Microsoft accounts for your Windows computer. More than one device may be logged in to your Microsoft account or services (like your Windows computer, your Xbox console or Microsoft products like Skype). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.

Protege tu cuenta de usuario y tu computadora con una contraseña segura

Utiliza una frase de contraseña larga (de más de 16 caracteres), no una contraseña corta o un PIN.

To learn how to change your passphrase, see the Windows guide on sign-in options and account protection.

Asegúrate de que Windows Hello está desactivado.

Posibilitar el uso de la huella dactilar, la cara, los ojos o la voz para desbloquear tu computadora (por ejemplo, con Windows Hello) puede ser utilizado contra ti por la fuerza; no utilices estas opciones a menos que tengas una discapacidad que haga imposible teclear. Elimina tus huellas dactilares, rostro o iris de tu dispositivo si ya los has introducido. Aprende a eliminar tus datos biométricos desactivando Windows Hello en la sección «Windows Hello» de la guía sobre las opciones de inicio de sesión de Windows.

En Windows 10, activa «Requerir inicio de sesión» y establece una hora de bloqueo.

En Windows 11, junto a «Si has estado ausente, ¿cuándo debería Windows solicitarte que inicie sesión de nuevo?» selecciona «Cuando el PC se despierte del modo de suspensión».

Aprende por qué recomendamos esto Aunque los ataques técnicos pueden ser especialmente preocupantes, tu dispositivo también puede ser confiscado o robado, lo que puede permitir a alguien entrar en él. Por esta razón, es inteligente establecer una frase de contraseña fuerte para proteger tu cuenta de usuario, de modo que nadie pueda acceder a tu dispositivo con solo encenderlo y adivinar una contraseña corta. No recomendamos otras opciones de bloqueo de pantalla que no sean las contraseñas. Si te arrestan, detienen o registran, podrían obligarte fácilmente a desbloquear tu dispositivo con la cara, los ojos o la huella dactilar. Alguien que tenga tu dispositivo en su poder podría utilizar software para adivinar contraseñas cortas o PIN. Alguien que haya desempolvado tus huellas dactilares puede hacer una versión falsa de tu dedo para desbloquear tu dispositivo si configuras un bloqueo por huella dactilar y se han demostrado hacks similares para el desbloqueo facial. Por estas razones, una frase de contraseña larga es la forma más segura de proteger tu cuenta de usuario y tu ordenador.

Poner la pantalla en reposo y bloquearla

Configura tu pantalla para que se bloquee poco tiempo después de dejar de usarla (5 minutos está bien).

Acostúmbrate a pulsar la tecla del logotipo de Windows + L para bloquear la pantalla cuando te alejes de la computadora.

Controla lo que puede verse cuando tu dispositivo está bloqueado

Aprende por qué recomendamos esto Un bloqueo de pantalla fuerte te dará cierta protección si te roban o confiscan el dispositivo, pero si no desactivas las notificaciones que aparecen en la pantalla de bloqueo, quien tenga tu dispositivo puede ver información que podría filtrarse cuando tus contactos te envíen mensajes o recibas un nuevo correo electrónico.

Make sure voice controls are not enabled

Aprende por qué recomendamos esto If you set up a device so you can speak to it to control it, for example through Voice Access or Copilot, the system is constantly listening while this feature is on. It also becomes possible for someone else to install code on your device that could capture what your device is listening to. También es importante tener en cuenta el riesgo de suplantación de voz: alguien podría grabar tu voz y utilizarla para controlar tu computadora sin tu permiso. Si tienes una discapacidad que te dificulta teclear o utilizar otros controles manuales, puede que necesites controles de voz. Esta sección provee las instrucciones para configurarlos de forma más segura. Sin embargo, si no utilizas los controles de voz por este motivo, es mucho más seguro desactivarlos.

Usa un filtro de privacidad físico que impida que otros vean tu pantalla

Para obtener más información sobre este tema, consulta la guía de Security Planner sobre filtros de privacidad.

Aprende por qué recomendamos esto Aunque solemos pensar que los ataques a nuestra seguridad digital son muy técnicos, quizá te sorprenda saber que a algunos defensores de los derechos humanos les han robado información o han puesto en peligro sus cuentas cuando alguien miraba por encima del hombro su pantalla o utilizaba una cámara de seguridad para hacerlo. Un filtro de privacidad hace que este tipo de ataque, a menudo llamado «shoulder surfing», tenga menos probabilidades de éxito. Deberías poder encontrar filtros de privacidad en las mismas tiendas donde encuentras otros accesorios para tus dispositivos.

Usa un cobertor para la cámara

En primer lugar, averigua si tu dispositivo tiene cámaras y dónde. Es posible que tu ordenador tenga más de una si utilizas una cámara enchufable además de una integrada en el dispositivo.

Puedes crear una cubierta de cámara de baja tecnología: coloca una pequeña venda adhesiva en tu cámara y despégala cuando necesites utilizarla. Una venda funciona mejor que una pegatina porque la parte central no tiene adhesivo, así que tu objetivo no se quedará pegado.

Alternatively, search your preferred store for the model of your computer and "webcam privacy cover thin slide" to find the most suitable sliding cover for your device.

Si tienes acceso de administrador, puedes considerar desactivar todas tus cámaras. Aprende a desactivar la cámara en Windows 11. Aprende a desactivar la cámara en Windows 10 en la sección «Desactivar la cámara» de la guía sobre Cómo usar la aplicación Cámara.



Aprende por qué recomendamos esto Un software malicioso puede encender la cámara de tu dispositivo para espiarte a ti y a las personas que te rodean, o para averiguar dónde estás, sin que lo sepas.

Desconecta la conectividad que no utilices

Apaga completamente tus dispositivos por la noche.

Acostúmbrate a mantener el wifi, el Bluetooth y/o la red compartida desactivados y actívalos sólo cuando necesites utilizarlos.

El modo avión puede ser una forma rápida de desactivar la conectividad de tu computadora. Aprende a activar el modo Avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas, incluidas wifi, móvil, Bluetooth y Near Field Communication (NFC), en la guía de Microsoft sobre cómo activar o desactivar el modo avión.

Cuando te conectes a una red en un lugar de confianza (tu casa u oficina) configúrala como «privada» y las redes públicas (cafeterías, espacios de co-working, etc.) como «pública». Más información sobre estos ajustes en la guía sobre redes wifi públicas y privadas en Windows.

Asegúrate de que Bluetooth está desactivado.

Asegúrate de que tu dispositivo no está proporcionando una conexión a Internet a otra persona. Aprende a desactivar este ajuste en la guía sobre cómo usar tu PC con Windows como punto de acceso móvil.

Para apagar el wifi: En Windows 11, ve a Configuración > Red e Internet y desactiva el interruptor wifi. En Windows 10, ve a Configuración > Red e internet > WiFi y desactiva el interruptor wifi.



Aprende por qué recomendamos esto Todos los canales de comunicación inalámbrica (como wifi, NFC o Bluetooth) podrían ser objeto de abuso por parte de los atacantes que nos rodean, que podrían intentar acceder a nuestros dispositivos y a información sensible aprovechando los puntos débiles de estas redes. Cuando activas la conectividad Bluetooth o wifi, tu dispositivo intenta buscar cualquier dispositivo Bluetooth o red wifi a la que recuerde que te has conectado antes. Esencialmente, «grita» los nombres de todos los dispositivos o redes de su lista para ver si están disponibles para conectarse. Alguien que fisgonee cerca puede usar este «grito» para identificar tu dispositivo, porque tu lista de dispositivos o redes suele ser única. Esta identificación a modo de huella dactilar facilita que alguien que fisgonee cerca de ti pueda apuntar a tu dispositivo. Por estas razones, es una buena idea apagar estas conexiones cuando no las estés utilizando, especialmente el wifi y el Bluetooth. Esto limita el tiempo que un atacante podría tener para acceder a tus objetos de valor sin que te des cuenta de que algo extraño está ocurriendo en tu dispositivo.

Borra tus redes wifi guardadas

Guarda los nombres de red y las contraseñas en tu gestor de contraseñas en lugar de en la lista de redes de tu dispositivo.

Si guardas nombres de redes y contraseñas en tu lista de redes wifi guardadas, asegúrate de hacer lo siguiente: no conectarte automáticamente a las redes guardadas: en la lista de redes que aparece al hacer clic en el icono wifi de la barra de tareas, haz clic con el botón derecho del ratón en la red guardada para desmarcar la opción «Conectar automáticamente». acostúmbrate a olvidar regularmente las redes wifi guardadas cuando ya no las utilices. Aprende a borrar tus redes wifi guardadas.



Aprende por qué recomendamos esto Cuando activas la conectividad wifi, tu dispositivo intenta buscar cualquier red wifi a la que recuerde que te has conectado antes. Esencialmente, «grita» los nombres de todas las redes de su lista para ver si están disponibles para conectarse. Alguien que husmee cerca puede usar este «grito» para identificar tu dispositivo, porque tu lista suele ser única: probablemente te has conectado al menos a la red de tu casa y a la de tu oficina, por no hablar de las redes de las casas de amigos, cafeterías favoritas, etc. Esta identificación similar a una huella dactilar facilita que alguien que fisgonee en tu zona pueda apuntar a tu dispositivo o identificar dónde has estado. Para protegerte de esta identificación, borra las redes wifi que haya guardado tu dispositivo y dile que no busque redes todo el tiempo. Esto hará que sea más difícil conectarse rápidamente, pero guardar esa información en tu gestor de contraseñas en su lugar la mantendrá disponible para cuando la necesites.

Desactiva el uso compartido que no estés utilizando

Aprende por qué recomendamos esto Muchos dispositivos nos dan la opción de compartir fácilmente archivos o servicios con otras personas de nuestro entorno, una función muy útil. Sin embargo, si dejas esta función activada cuando no la estás utilizando, personas malintencionadas pueden aprovecharse de ella para acceder a los archivos de tu dispositivo.

Desactivar la reproducción automática

Encuentra la configuración de reproducción automática en Windows 10 y desactívela.

En Windows 11, ve a Configuración > Bluetooth y dispositivos > Reproducción automática y desactiva el interruptor de reproducción automática.

Aprende por qué recomendamos esto La función de reproducción automática de Windows puede ejecutar automáticamente código malicioso desde una unidad que insertes en tu dispositivo. Desactivar esta función te protege contra dicho riesgo.

Desactivar la publicidad y otras "opciones de privacidad"

Revisa las opciones en Configuración > Privacidad (Windows 10) o Configuración > Privacidad y seguridad > General (Windows 11) y desactiva al menos las 3 primeras opciones.

Aprende por qué recomendamos esto Compartir datos adicionales sobre tu dispositivo significa que más información sobre ti está flotando en público. Limitar esta compartición es una forma adicional de protegerte.

Protege su dispositivo con Windows Security

Windows Security está integrado en Windows e incluye un programa antivirus llamado Microsoft Defender Antivirus. Activa Microsoft Defender en lugar de utilizar un antivirus de tercero.

Lee Mantente protegido con Windows Security para familiarizarte con todas las características de seguridad que ofrece Windows Security.

One option that you may want to turn on is SmartScreen, which protects against phishing or malware websites and applications, and the downloading of potentially malicious files. Para asegurarte de que SmartScreen está activado, abre Seguridad de Windows, ve a Control de aplicaciones y navegadores > Protección basada en reputación y activa el interruptor de SmartScreen para Microsoft Edge.



Usa un firewall

Aprende por qué recomendamos esto Los cortafuegos son una opción de seguridad que detiene las conexiones no deseadas a tu dispositivo. Como un guardia de seguridad apostado en la puerta de un edificio para decidir quién puede entrar y quién puede salir, un cortafuegos recibe, inspecciona y toma decisiones sobre las comunicaciones que entran y salen de tu dispositivo. Te recomendamos que actives el tuyo para evitar que códigos maliciosos intenten acceder a tu dispositivo. La configuración por defecto del cortafuegos debería ser suficiente protección para la mayoría de la gente.

