Protegerse contra amenazas físicas

Actualizado 9 April 2024

Hacemos mucho trabajo digital para proteger la información sensible. Pero ése es sólo un aspecto de la seguridad de la información. El trabajo que realizas para proteger tus dispositivos y documentos valiosos puede deshacerse en un instante si tus dispositivos se pierden, son robados, manipulados, confiscados o dañados. Planificar la seguridad física es tan importante como proteger los dispositivos digitalmente.

Un cuidadoso análisis de riesgos, el mantenimiento de un entorno de trabajo seguro y la redacción de una política de seguridad pueden ayudarte a evitar catástrofes físicas. Incluso si no trabajas con una organización formal, es una buena idea redactar directrices y planes de respuesta para ti, tu hogar y las personas con las que trabajas.

Tanto delincuentes como atacantes con motivaciones políticas pueden tener razones para atacar tus datos. Pueden estar buscando información financiera, datos sensibles relacionados con tu trabajo o detalles personales que puedan utilizar para intimidarte, chantajearte o suplantar tu identidad. También podrían dirigirse a ti debido a información recibida de otras personas, por ejemplo listas de contactos, entrevistas, testimonios o información sobre la identidad de víctimas o testigos. Los ataques criminales y políticos suelen ser difíciles de distinguir, y los intentos de obtener datos sensibles a menudo parecen intentos de robar equipo valioso.

Cuando planifiques tu protección, es importante tener siempre en cuenta el aspecto del bienestar de todas las personas implicadas. Para saber más sobre este tema, consulta Recursos de Front Line Deffenders para el bienestar y la gestión del estrés.

Mientras trabajas en tu protección física, es probable que intercambies y almacenes mucha información confidencial. Asegúrate de proteger tanto tu información sensible como la privacidad de tus comunicaciones en línea.

Comienza con los siguientes pasos para desarrollar un plan de seguridad física.

Es importante tener un plan tanto para tu hogar como para tu oficina. Considera incluir la siguiente información:

Evalúa los riesgos y vulnerabilidades a los que te enfrentas y responde a las siguientes preguntas:

