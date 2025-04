انسداد اینترنت و نظارت را دور بزنید

به روز شده 17 September 2024

اگر شما قادر نیستید به وب‌سایت‌ها یا سرویس‌هایی که برای شما مهم هستند دسترسی پیدا کنید، این ممکن است به دلیل انسدادی باشد که توسط شبکه‌ی محلی، رساننده‌ی خدمات اینترنتی (آی‌اس‌پی) یا دولت شما ایجاد شده است. این انسدادها معمولاً نوعی از سانسور هستند اما در برخی موارد شما می‌توانید با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف، به وب‌سایت‌های مسدود شده، دسترسی پیدا کنید.

بیاموزید چگونه اینترنت کار می‌کند و چگونه وب‌سایت‌ها می‌توانند مسدود شوند.

این راهنما مجموعه‌ای از توصیه‌ها درباره‌ی موارد زیر را به شما ارائه می‌دهد:

قبل از شروع نصب یک وی‌پی‌ان، از خود بپرسید که دقیقاً به چه چیزی احتیاج دارید.

شما باید با پیروی از دستورعمل‌های بخش زیر از یک وی‌پی‌ان در این موارد استفاده کنید:

اما موارد دیگری وجود دارد که نیاز شما ممکن است از طریق راه حل‌های دیگر برطرف شود، به عنوان مثال:

سرویس‌های «وی‌پی‌ان» اتصالی را به شما ارائه می‌دهند که می‌تواند به نظر برسد در کشوری متفاوت از جایی که هستید قرار دارید و این تصور را برای رساننده‌ی خدمات اینترنتی شما ایجاد می‌کند که از وب‌سایت متفاوتی از آن چه واقعاً به آن دسترسی پیدا کرده‌اید، بازدید می‌کنید.

برخی از سرویس‌های وی‌پی‌ان به قابلیت‌هایی متکی هستند که در سیستم‌عامل‌های ویندوز، مک‌اواس، لینوکس، اندروید و آی‌اواس تعبیه شده‌اند. برخی دیگر از شما می‌خواهند نرم افزارهای اضافی (مانند OpenVPN یا WireGuard) را نصب و پیکربندی کنید. برخی از ارائه‌دهندگان وی‌پی‌ان یک نصب کننده سفارشی ارائه می‌دهند که همه چیز را برای شما مدیریت می‌کند.

برای دانستن نحوه‌ی انتخاب سرویس وی‌پی‌ان، این سوالات را از خود بپرسید:

وقتی انتخاب کردید که چه سرویسی مناسب کار شماست، از مراحلی که در این بخش ذکر شده پیروی کنید تا بررسی کنید که آیا آن سرویس واقعاً برای شما کار خواهد کرد و نشانی آی‌پی شما را درز نمی‌دهد.

اگر ممکن بود این آزمایشات را وقتی که دسترسی خوبی به اینترنت دارید و نیاز به دور زدن سانسور گسترده ندارید، انجام دهید.

Most VPN providers advertise their services as effective, but you should check that they work and they don't leak your IP address.

اگر سرویس‌های وی‌پی‌ان در کشور یا مؤسسه‌ی شما مسدود شده است، می‌توانید ابزارهای دور زدن سانسور جایگزین را برای دسترسی به وب‌سایت‌هایی که می‌خواهید بازدید کنید، امتحان کنید.

بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم

در رژیم‌های به‌ویژه سرکوب‌گر، اکثر ابزارهای دور زدن سانسور ممکن است غیرقابل دسترس یا پرخطر باشند. ابزارهایی که بر اساس شبکه‌های غیرمتمرکز همتا به همتا (P2P) مانند I2P و مرورگر Ceno توسعه یافته‌اند، به‌طور خاص برای این موارد طراحی شده‌اند. بنا بر این است که اگر یک شبکه‌ غیرمتمرکز باشد، در برابر سانسور مقاوم‌تر خواهد بود چرا که هیچ نقطه‌ی شکست واحدی وجود ندارد و محتوا می‌تواند در هر یک از گره‌های آن به اشتراک گذاشته شده و قابل دسترسی باشد.

I2P is one of these anonymous, resilient networks, so you cannot be identified if you use it.

«مرورگر Ceno» مرورگری است که دسترسی به محتوای وب سانسور شده را ممکن می‌سازد. این مرورگر اشتراک‌گذاری محتوای وب را بین کاربران تشویق و تسهیل می‌کند و یک شبکه غیرمتمرکز از همتایان ایجاد می‌کند که به یکدیگر کمک می‌کنند.