به روز شده 30 May 2024

اگر از یک آی‌فون یا آی‌پد استفاده می‌کنید، ممکن است این افسانه را شنیده باشید که آن‌ها امن‌تر هستند. این لزوماً صادق نیست. امنیت بستگی به ترکیبی از چگونگی استفاده‌ی ما از دستگاه‌هایمان و نرم‌افزارهایشان دارد که هر کدام می‌تواند در زمان‌هایی دارای آسیب‌پذیری‌هایی شود. از مراحلی که در ادامه می‌آید پیروی کنید تا مطمئن شوید که دستگاه‌تان امن‌تر شده است. عادت کنید که این تنظیمات را در برهه‌های مختلف بررسی کنید تا مطمئن باشید که چیزی تغییر نکرده است.

به یادداشته باشید

اگر شما از آی‌فون، آی‌پد یا دیگر دستگاه‌های «آی‌اواس» استفاده می‌کنید، ما به شدت توصیه می‌کنیم «حالت قرنطینه» را روشن کنید. به احتمال زیاد شما تغییر چندانی در حالتی که دستگاه‌تان کار می‌کند نخواهید دید اما شما حفاظتِ بسیار بیشتری خواهید داشت.

Lockdown Mode reduces the attack surface for sophisticated spyware like Pegasus . Features of the Lockdown Mode should be used by everyone and should really be part of a standard operating system.

بیاموزید چرا این را پیشنهاد می‌دهیم

Apple's App Store is the official app store for iOS devices. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Some governments have demanded tech companies ban certain apps in their countries. When that happens, your contacts may encourage you to "jailbreak" your device in order to install banned apps. In fact, "jailbreaking" your device is not necessary if you use techniques to circumvent your country's censorship when setting up your phone.