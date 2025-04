Sauvegarder et se remettre de la perte d’informations

Les professionnels de la protection numérique ont coutume de dire que «la question n'est pas de savoir si l'on va perdre ses données, mais quand on va les perdre». Un plan de sauvegarde peut minimiser ce que vous perdez, de sorte que vous puissiez toujours accéder aux informations importantes si l'un de vos appareils est volé, saisi ou endommagé. Prenez ou envisagez les mesures suivantes pour anticiper une telle situation.

Récupérer des informations effacées ou perdues

Pour réfléchir à ce qu'il faut faire si vous perdez vos données, vous pouvez commencer à vous dépanner à l'aide de la section J'ai perdu mes données de la trousse de premiers soins numériques (Digital First Aid Kit).

Vous pouvez utiliser les outils répertoriés dans cette section pour récupérer les données supprimées ou perdues qui étaient stockées sur un ordinateur ou un appareil externe.

Notez que ces outils ne fonctionnent pas si votre appareil a réécrit de nouvelles données sur vos informations supprimées. Si possible, cessez d’utiliser votre appareil jusqu’à ce que vous ayez essayé de récupérer les fichiers (ou que quelqu’un le fasse pour vous). Continuer à travailler sur votre appareil risque d’écrire sur les fichiers que vous avez perdus et rendre leur récupération impossible. Plus vous utilisez votre ordinateur avant de tenter de restaurer le fichier, moins il est probable que le fichier sera récupérable.

Linux, macOS, et Windows

Windows

Essayez Recuva. Voir le guide.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Lorsque vous supprimez un fichier, il disparaît de la vue, mais il reste sur votre appareil. Même après avoir vidé la Corbeille, les fichiers que vous avez supprimés peuvent généralement être retrouvés sur le disque dur. Voir Comment détruire des informations sensibles pour savoir comment cela peut compromettre votre sécurité. Mais si vous supprimez accidentellement un fichier important, cela pourrait fonctionner à votre avantage. Certains programmes, tels que ceux listés dans cette section, peuvent restaurer l’accès aux fichiers récemment supprimés.

Créer un plan de sauvegarde

Pour créer un plan de sauvegarde, procédez comme suit :

Organisez vos informations

Avant de faire votre plan de sauvegarde, essayez de déplacer tous les dossiers contenant les fichiers que vous voulez sauvegarder dans un seul endroit, comme dans le dossier « Documents » ou « Mes documents ».

Déterminez où sont et quelles sont vos informations

La première étape pour faire un plan de sauvegarde est de visualiser où se trouvent actuellement vos renseignements personnels et professionnels. Votre courriel, par exemple, peut être stocké sur le serveur de votre fournisseur de messagerie, sur votre propre ordinateur, ou sur les deux à la fois. Et, bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs comptes de messagerie.

Ensuite, il y a des documents importants sur les ordinateurs que vous utilisez au bureau ou à la maison : documents de traitement de texte, présentations, PDF et feuilles de calcul, entre autres exemples. Votre ordinateur et vos appareils mobiles stockent également vos listes de contacts, vos historiques de chat ou « clavardage » et vos paramètres de programme personnels, qui peuvent tous être considérés comme sensibles.

Vous pouvez également avoir stocké certaines informations sur des supports amovibles tels que des clés USB, des disques durs portables, ou d'autres périphériques de stockage. Si vous avez un site Web, il peut contenir de nombreux articles accumulés au fil des années de travail. Enfin, n’oubliez pas vos informations non numériques, comme les carnets de notes, les journaux intimes et les lettres.

Pour en savoir plus sur la manière de cartographier vos informations, consultez la section du Manuel de sécurité holistique consacrée à la compréhension et au catalogage des informations.

Définir quelles sont les copies primaires et quelles sont les copies en double

Lorsque vous sauvegardez des fichiers, il est parfois suggéré d’utiliser la règle 3-2-1 : avoir au moins 3 copies de chaque information, dans au moins 2 endroits, avec au moins 1 copie dans un endroit différent de l’original.

Avant de commencer à faire des sauvegardes, vous devez décider quels fichiers, parmi ceux que vous avez déjà répertorié, sont des « copies principales » et lesquels sont des doubles. La copie principale doit être la version la plus à jour d’un fichier ou d’un ensemble de fichiers particulier ; elle doit être la copie que vous modifieriez si vous deviez mettre à jour le contenu. Évidemment, cela ne s’applique pas aux dossiers dont vous n’avez qu’une copie, mais c’est extrêmement important pour certains types d’information.

Un scénario catastrophe commun se produit lorsque seuls les doubles d’un document important sont sauvegardés et que la copie principale elle-même est perdue ou détruite avant que ces doubles puissent être mis à jour. Par exemple, vous voyagez depuis une semaine et vous mettez à jour une copie d’une feuille de calcul importante stockée sur une clé USB. Vous devriez commencer à considérer cette copie comme votre copie principale, parce qu’elle est plus à jour que les copies de sauvegarde que vous avez peut-être faites au bureau.

Notez l’emplacement physique de toutes les copies principales et des doubles des informations que vous avez identifiés. Cela vous aidera à clarifier vos besoins et à commencer à définir un plan de sauvegarde approprié. Le tableau suivant est un exemple très basique. Votre liste peut être beaucoup plus longue et contenir plus d'un type de données stockées sur plusieurs périphériques.

Type de données Principale / double périphérique de stockage Endroit Fichiers de recherche Principale Disque dur de l’ordinateur Bureau Témoignages des violations des droits humains double Clé USB Avec moi Base de données du programme (photos, carnet d’adresses, calendrier, etc.) Principale Disque dur du PC Bureau Documents partagés double Serveur du bureau Domicile Vidéos et images double Disque dur externe Domicile Courriel & carnet d’adresse courriel Principale Compte courriel Serveur de messagerie SMS & contacts téléphoniques Principale Téléphone portable Avec moi Documents imprimés (contrats, factures, etc.) Principale Tiroirs du bureau Bureau

Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez voir que :

Les seuls documents qui survivront si le disque dur de votre ordinateur de bureau plante sont les doubles conservés sur votre clé USB et d'autres périphériques de stockages, ainsi que les documents partagés sur le serveur.

Vous n’avez pas de copie hors ligne de vos courriels ou de votre carnet d’adresses, donc si vous oubliez le mot de passe de votre messagerie (ou si quelqu’un parvient à le modifier avec malveillance), vous perdrez l’accès à ceux-ci.

Vous n’avez aucune copie des données de votre téléphone portable.

Vous n’avez pas de doubles, numériques ou physiques, des documents imprimés tels que les contrats et les factures.

Après avoir suivi la liste de contrôle de cette section, vous devriez avoir réorganisé vos périphériques de stockage, types de données et sauvegardes de manière à rendre vos informations plus résistantes aux catastrophes. Par exemple :

Type de données Principale / double périphérique de stockage Endroit Témoignages sur des violations des droits humains Principale disque dur de l’ordinateur Bureau Témoignages sur des violations des droits humains Double Clé USB Domicile Fichiers de recherches Principale Disque dur de l’ordinateur Bureau Fichiers de recherches Double Clé USB Avec moi Base de données du programme Principale Disque dur de l’ordinateur Bureau Base de données du programme Double Disque dur externe Domicile Courriel & carnet d’adresse courriel Principale Compte courriel serveur de messagerie Courriel & carnet d’adresse courriel Double Thunderbird sur l’ordinateur du bureau Bureau SMS & contacts téléphoniques Principale Téléphone portable Avec moi SMS & contacts téléphoniques Double Disque dur de l’ordinateur Bureau SMS & contacts téléphoniques Double Carte SIM de sauvegarde Domicile Documents imprimés Principale Tiroirs du bureau Bureau Documents scannés Double Disque dur externe Domicile Sauvegarde de tous les documents Double Serveur du bureaux Bureau

Dans le nouveau tableau, vous aurez 3 copies de l’information : dans l'ordinateur, dans le serveur de bureau, et à la maison, à 2 endroits, et au moins une copie hors du bureau. Règle 3-2-1 :)

Une fois que vous avez complété la liste de contrôle, il est temps de faire les copies de sauvegarde.

Sauvegardez les fichiers de votre ordinateur sur un périphérique local

Conservez votre sauvegarde sur un support de stockage portable afin de pouvoir l'emporter dans un endroit plus sûr. Les disques durs externes ou les clés USB sont des choix possibles.

Comme les fichiers que vous décidez de sauvegarder contiennent souvent les informations les plus sensibles, il est important de les protéger à l'aide d'un chiffrement. Vous pouvez apprendre à le faire dans notre guide Protégez vos informations sensibles.

Linux

La plupart des distributions Linux incluent un outil de sauvegarde. Ubuntu a un outil intégré appelé Déjà Dup qui vous permet de sauvegarder et de chiffrer vos fichiers. Voir le guide de Déjà Dup pour apprendre à le faire.

macOS

Windows

Suivez les instructions de la section concernant la sauvegarde sur un disque externe dans Comment sauvegarder vos fichiers sous Windows.

Sauvegardez votre téléphone sur un dispositif local

Si vous sauvegardez le contenu de votre appareil mobile sur votre ordinateur, la prochaine étape consiste à stocker cette sauvegarde sur un périphérique de stockage externe. Configurez votre téléphone pour une sauvegarde automatique.

Pour sauvegarder les contacts, SMS, paramètres et autres données sur votre téléphone portable, vous pouvez être en mesure de le connecter à votre ordinateur avec un câble USB. Vous pouvez également avoir besoin d’installer le logiciel à partir du site Web de la société qui a fabriqué votre téléphone.

Android

Déplacer des fichiers de votre appareil Android vers votre PC.

Si vous avez des difficultés à sauvegarder tous les différents types d’information de votre téléphone Android sur un ordinateur, vous pouvez effectuer une sauvegarde sur les services cloud de Google à l’aide des outils intégrés de votre appareil. Veuillez noter que dans ce cas, vos informations seront sauvegardées sur des serveurs appartenant à Google.

iOS

Sauvegarder sur votre ordinateur macOS

Sauvegarder sur votre ordinateur Windows

Veillez à cocher la case Chiffrer la sauvegarde locale et à créer un mot de passe fort.

Déterminez si vous devez ou non effectuer une sauvegarde dans les services de « Cloud »

Déterminez si vous préférez utiliser un service qui chiffre vos données pour vous dans le cadre de son service de stockage (appelé « chiffrement de bout en bout » ou services « connaissances nulles ») ou si vous souhaitez chiffrer vos fichiers vous-même et puis les sauvegarder dans le cloud.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Quand vous entendez quelqu’un appeler un service informatique « le Cloud », pensez « les ordinateurs des autres. » Les services de stockage en ligne comme Google Drive, iCloud ou Dropbox stockent vos sauvegardes et autres données sur des serveurs (ordinateurs) appartenant à ces fournisseurs de service qui sont souvent des entreprises. Cela signifie que votre adversaire pourrait avoir beaucoup de temps pour essayer d'accéder à vos informations sans que vous le remarquiez (contrairement aux appareils en votre possession, où vous seriez plus susceptible de remarquer une activité suspecte). Il est donc préférable de faire une copie locale de vos données précieuses et de la stocker dans un endroit sûr. Toutefois, s'il existe une forte probabilité que vos appareils ou votre espace de travail soient détruits, ou que votre sauvegarde soit trouvée et saisie, il peut être judicieux de stocker vos données chiffrée dans des services de stockage de fichiers de confiance.

Protéger des fichiers avant de les stocker sur les services cloud

Téléchargez Cryptomator et utilisez-le pour protéger les fichiers que vous souhaitez stocker sur le cloud.

Vous pouvez également utiliser VeraCrypt pour créer un volume chiffré, puis copiez-le dans le cloud.

Découvrez pourquoi nous recommandons ceci Si vous craignez que quelqu’un (comme les pirates informatiques -hackers- ou le propriétaire du service) accède aux fichiers que vous avez stockés en ligne, vous pouvez les protéger en utilisant le chiffrement.

Services cloud cryptés

Si vous décidez de conserver vos fichiers dans le cloud, envisagez d’utiliser l’une des options de chiffrement de bout en bout à connaissances nulles suivantes :

Sauvegarder sur des services cloud à l’aide des outils intégrés de votre appareil

Android

Sauvegarde sur votre compte Google.

Les sauvegardes sont téléchargées sur les serveurs de Google et chiffrées à l'aide du mot de passe de votre compte Google. Pour certaines données, votre code de verrouillage de l'écran, votre schéma ou votre mot de passe est également utilisé pour chiffrer vos données.

iOS

macOS

Windows

Sauvegardez vos courriels

Vous pouvez utiliser un programme client de messagerie (comme Thunderbird) pour consulter et sauvegarder régulièrement votre courrier électronique sur votre appareil. Vous trouverez des explications sur la différence entre le téléchargement de courrier électronique avec POP3 (pour supprimer votre courrier du serveur) ou IMAP (pour le conserver sur le serveur) dans la documentation officielle de Thunderbird. La plupart des services de messagerie fournissent des instructions sur la manière de configurer un client de messagerie pour recevoir votre courrier avec POP3 ou IMAP.

Numérisez et sauvegardez des documents imprimés

Dans la mesure du possible, numérisez (ou photographiez) tous vos documents importants. Sauvegardez les numérisations ou les photos avec vos autres documents électroniques, comme nous l’avons vu ci-dessus.

Définir un calendrier de sauvegarde

Pour sauvegarder tous les types de données énumérés ci-dessus, vous aurez besoin d’une combinaison de logiciels et de processus. Assurez-vous que chaque type de données est stocké dans au moins deux emplacements distincts.

S’entraîner à la récupération

Une fois que vous avez fait vos sauvegardes, faites un test pour vous assurer que vous savez comment ouvrir les fichiers et comment les utiliser à nouveau. Rappelez-vous que, à la fin, c’est la procédure de restauration qui est la plus importante, pas la procédure de sauvegarde !

Établir des procédures pour les collègues

Si vous travaillez avec une équipe, rédigez et partagez les procédures pour que tout le personnel puisse sauvegarder les dossiers de façon fiable et sécurisée. Expliquez les risques que la perte de vos données pourrait entraîner sur votre capacité à faire votre travail. Il peut être utile de travailler avec vos collègues pour remplir une grille comme celle ci-dessus afin d’identifier toutes les données avec lesquelles vous travaillez en équipe.

Autres aspects à prendre en compte

Lorsque vous faites un plan de sauvegarde, pensez-le avec une perspective plus large en vous demandant : « Comment puis-je me remettre d’une catastrophe et continuer à travailler ? »

Votre plan ne doit pas seulement porter sur vos fichiers, mais aussi sur :

Les logiciels que vous utilisez et les licences qui vont avec,

Comment remplacer l’équipement s’il est perdu, détruit ou confisqué,

Avoir un endroit où vous pouvez aller pour continuer à travailler en cas de crise.

Pour ce faire, il peut s’agir de mettre de l’argent de côté pour se remettre d’une perte. Par exemple, vous pourriez envisager d’inscrire ce montant dans une subvention.