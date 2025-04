Peralatan Terkait

Passwords

Diperbarui 28 March 2024

Use the following tools to create and maintain strong passwords and to protect your devices and accounts. In this section, you can also learn more about how to create and maintain strong passwords, manage your passwords safely and use 2-factor authentication.

KeePassXC

KeePassDX

Kelola kata sandimu dengan aman

(Linux, macOS, Windows)

Pengelola kata sandi gratis bersumber terbuka untuk komputer

Unduh | Lihat panduan kami dan FAQ mereka

(Android)

Pengelola kata sandi gratis bersumber terbuka untuk ponsel dan tablet Android

Unduh di Google Play atau F-Droid | Lihat panduan kami dan dokumentasi mereka

(iOS, macOS)

Pengelola kata sandi gratis bersumber terbuka untuk iPhone dan komputer macOS

Unduh di iOS App Store atau macOS App Store | Lihat dokumentasi mereka

(Android, iOS, Linux, macOS, Windows)

Pengelola kata sandi bersumber terbuka dengan pilihan gratis, berbayar, atau dijalankan secara pribadi

Unduh di situsweb mereka, Apple's iOS App Store atau Google Play | Lihat dokumentasi mereka

Autentikasi dua-langkah

(Android)

Aplikasi gratis bersumber terbuka untuk mengelola token autentikasi dua faktor (MFA, 2FA)

Unduh di Google Play atau F-Droid | Lihat panduan mereka

(iOS, macOS)

Aplikasi gratis bersumber terbuka untuk mengelola token autentikasi dua faktor (MFA, 2FA)

Unduh di iOS App Store atau App Store Apple

(Android, iOS)

Aplikasi gratis bersumber terbuka untuk mengelola token autentikasi dua faktor (MFA, 2FA)

Unduh di Google Play atau F-Droid (Android) atau di App Store (iOS)