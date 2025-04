Безопасность email

Обновлено 10 October 2024

Email — текстовое сообщение (возможно, с вложенным файлом или файлами), которое вы отправляете через браузер или с помощью отдельной почтовой программы, установленной на вашем устройстве (например, Thunderbird или K-9 Mail). Когда вы щелкаете кнопку "Отправить", сообщение попадает на сервер вашего почтового провайдера. Там оно и хранится (обычно в папке "Отправленные"). Бывает, что создается резервная копия. Затем ваш провайдер отправляет сообщение на сервер почтового провайдера адресата. Там оно тоже сохраняется (возможно, также создается резервная копия). В конце концов получатель читает сообщение в своем браузере или в почтовом клиенте (как сам захочет). Получатель волен решить, хранить письмо в сети или скачать его на свое устройство и удалить с сервера провайдера.

В наши дни люди пользуются email все реже, предпочитая для повседневного общения мессенджеры с шифрованием или видеозвонки. Но электронная почта остается важным средством коммуникаций по разным причинам, например, для создания других онлайн-аккаунтов, для организации рабочих процессов, для общения на определенные темы или с определенными людьми.

По умолчанию электронная почта — не самый безопасный способ онлайн-коммуникаций. Она не зашифрована, содержит много метаданных, хранится на серверах провайдеров, а также бывает подвержена фишингу, заражению вредоносным кодом и прочим угрозам. Тем не менее, это испытанная временем технология. Она обеспечивает связь, даже если серверы на некоторое время перестанут работать. В этом руководстве мы разберемся, как сделать ее более безопасной.

Чтобы выбрать провайдера, нужно задать себе несколько вопросов.

Чтобы выбрать, где создать почтовый ящик, обратите внимание на наш список почтовых провайдеров.

Иногда есть смысл завести ящик на популярном сервере, таком как Gmail, чтобы не использовать необычное доменное имя (по которому вас могут "опознать" как вероятного активиста). Примите во внимание риск, что коммерческий почтовый провайдер может передать ваши данные властям в случае расследования. Подумайте о шифровании электронной почты.

Почему мы советуем делать так

При создании электронной почты люди не особо-то думали о безопасности. Технология появилась в 70-х годах прошлого века. Поначалу email пользовались немногие люди, им просто нужно было наладить связь друг с другом. Сегодня большинство почтовых провайдеров шифрует ваши сообщения по схеме клиент-сервер (с использованием TLS). Таким образом электронные письма защищены, когда проходят с вашего устройства через локальный маршрутизатор и провайдера доступа к интернету на почтовые серверы. Никто не сможет прочитать ваши сообщения в локальной сети или в канале связи от вашего устройства к почтовому провайдеру и далее к устройствам адресатов. Именно поэтому мы рекомендуем почтовых провайдеров, которые, помимо прочего, шифруют почту при передаче с помощью TLS.

However, your messages remain unencrypted when they are stored on your device and on your email provider's servers as well as on the recipient's device and email provider's servers. This means someone with access to the servers or devices can read your email. Therefore we strongly recommend you to consider also encrypting your messages, especially if their content is particularly sensitive.