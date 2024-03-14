Резервные копии и восстановление данных

Обновлено 14 March 2024

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    У специалистов по цифровой безопасности популярна поговорка: "Вопрос не в том, потеряете ли вы свои данные, вопрос в том, когда это случится". Привычка к резервному копированию может минимизировать ваши потери. Если устройство украдено, изъято или повреждено, у вас все равно останется доступ к важной информации. Здесь мы расскажем, как этого добиться.

    Восстановление удаленных/потерянных данных

    Если вы потеряли данные и не знаете толком, с чего начать, вам на помощь придет руководство Digital First Aid Kit, раздел Мои данные пропали.

    Можете использовать инструменты в этом разделе, чтобы восстановить удаленные данные, которые хранились на компьютере или на внешнем носителе.

    Внимание: эти утилиты не сработают, если ваше устройство уже записало новые данные поверх удаленной информации. По возможности прекратите использовать устройство, пока вы или кто-то еще не займетесь восстановлением данных. Любые дополнительные действия на устройстве повышают риск перезаписи. Чем дольше вы тянете с восстановлением и продолжаете работать на устройстве, тем меньше шансов восстановить удаленные файлы.

    Linux, macOS и Windows

    Windows

    Почему мы советуем делать так

    Когда вы удаляете файл, он исчезает из вида, но остается на устройстве. Даже после очистки "Корзины" удаленные файлы обычно можно восстановить. О том, как это влияет на вашу безопасность, мы говорим в главе о надежном удалении важных данных.

    Но если вы случайно удалили важный файл, эта особенность может оказаться вам на пользу. Есть программы (в том числе перечисленные в этой главе), которые умеют восстанавливать недавно удаленные файлы.

    Создайте план резервного копирования

    Чтобы создать план резервного копирования, можно действовать так, как описано ниже.

    Приведите в порядок свои данные

    Перво-наперво постарайтесь собрать все папки с файлами, подлежащими резервному копированию, в одном месте. Скажем, в папке "Документы" ("Мои документы").

    Определите, где находятся все ваши данные

    Где находится ваша личная и рабочая информация? Например, электронные письма могут храниться на почтовом сервере, на вашем компьютере или сразу и там, и там. А почтовых аккаунтов может быть несколько.

    На компьютерах в офисе и дома тоже хранятся важные файлы: текстовые документы, презентации, PDF, таблицы и прочее. На вашем компьютере и в мобильных устройствах полно другой информации: адресные книги, истории чатов, настройки программ. Все это может оказаться важным.

    Порой люди хранят данные и на внешних носителях: флешках, жестких дисках и пр. Если у вас есть свой веб-сайт, там может быть целая коллекция статей, результат многолетней работы. Наконец, существуют нецифровые данные, такие как бумажные блокноты, дневники, письма.

    О том, как организовать свою информацию, можно прочесть в соответствующем разделе руководства по комплексной безопасности.

    Отделите оригиналы от копий

    При создании резервных копий иногда советуют пользоваться "правилом 3-2-1": как минимум три копии каждого материала, хранить не менее чем в двух разных местах, из них хотя бы одну копию вдали от оригинала.

    Перед тем, как создавать резервные копии, решите, какие файлы вы оставите в роли оригиналов, а какие будете считать копиями. Оригинал по умолчанию имеет самое свежее содержание. Именно с ним происходит текущая работа, в него вносятся нужные изменения. Очевидно, для некоторых файлов никакие копии не создавались, но в целом это чрезвычайно важно для некоторых типов данных.

    Один из примеров инцидента безопасности — когда резервное копирование затрагивает только копии, а оригинал теряется со всеми обновлениями. Представьте, что вы в поездке уже неделю и каждый день добавляете информацию в одну важную таблицу на флешке. Именно этот файл на флешке следует считать оригиналом — а не тот вариант, который вы неделю назад оставили в офисе.

    Запишите, где физически находятся все оригиналы и копии важных данных. Это поможет прояснить ваши потребности и создать действительно полезную политику резервного копирования. Пример можно видеть в таблице ниже. Ваш список, вероятно, окажется куда длиннее и будет включать разные носители данных с разными типами данных.

    Тип данных Оригинал / копия Носитель данных Место
    Материалы исследований Оригинал Жесткий диск В офисе
    Свидетельства нарушений прав человека Копия Флешка Со мной
    Базы данных (фото, контакты, календарь и пр.) Оригинал Жесткий диск В офисе
    Расшаренные документы Копия Офисный сервер В офисе
    Фото и видео Копия Внешний жесткий диск Дома
    Email и адреса email Оригинал Почтовый аккаунт Почтовый сервер
    Текстовые сообщения и номера телефонов Оригинал Мобильный телефон Со мной
    Распечатки документов (контракты, счета и др.) Оригинал Стол В офисе

    Что следует из этой таблицы:

    • единственные документы, которые выживут после поломки жесткого диска офисного компьютера — копии на флешке и прочих внешних носителях, расшаренные документы на сервере;
    • нет офлайновой копии почтовых сообщений и адресной книги; если потеряется пароль к email(или кто-то его заполучит и поменяет), к этим данным не будет доступа;
    • нет никаких копий данных с мобильного телефона;
    • нет копий (ни цифровых, ни бумажных) документов вроде контрактов и счетов.

    Советы из этой главы помогут вам упорядочить носители данных, типы данных и резервные копии. Ваша информация перестанет быть такой уязвимой, как раньше. Пример — в таблице ниже.

    Тип данных Оригинал / копия Носитель данных Место
    Свидетельства нарушений прав человека Оригинал Жесткий диск В офисе
    Свидетельства нарушений прав человека Копия Флешка Дома
    Материалы исследований Оригинал Жесткий диск В офисе
    Материалы исследований Копия Флешка Со мной
    Базы данных Оригинал Жесткий диск В офисе
    Базы данных Копия Внешний диск Дома
    Email и адреса email Оригинал Почтовый аккаунт На почтовом сервере
    Email и адреса email Копия Thunderbird на офисном компьютере В офисе
    Текстовые сообщения и номера телефонов Оригинал Мобильный телефон Со мной
    Текстовые сообщения и номера телефонов Копия Жесткий диск В офисе
    Текстовые сообщения и номера телефонов Копия Резервная SD-карта Дома
    Распечатки документов Копия Стол В офисе
    Сканы документов Копия Внешний диск Дома
    Резервные копии всех документов Копия Офисный сервер В офисе

    В новой таблице видно, что у вас три копии данных: на компьютере, на офисном сервере и дома; в двух местах; как минимум, одна копия хранится вдали от офиса. Правило "3-2-1" соблюдено.

    Теперь можно перейти собственно к резервному копированию.

    Создайте резервную копию файлов с вашего компьютера на локальном носителе

    Сохраните свои резервные копии на портативном устройстве. Так вы сможете при необходимости перенести их в более безопасное место. Подойдет, например, внешний жесткий диск или флешка.

    Обычно люди делают резервные копии тех файлов, которые содержат самую важную (сенситивную) информацию. Поэтому важно защищать их с помощью шифрования. О том, как это сделать, рассказано в нашем руководстве о защите важных данных.

    Linux

    • У большинства сборок Linux есть встроенный механизм резервного копирования. В Ubuntu этот механизм называется Déjà Dup. Утилита позволяет не только делать резервные копии, но и шифровать их. См. руководство по Déjà Dup.

    macOS

    Windows

    • Чтобы делать резервные копии на внешних носителях, следуйте инструкциям в материале How to back up your files in Windows.

    Создавайте резервные копии смартфона на внешнем устройстве

    Если вы делаете резервную копию мобильного устройства на компьютер, следующий шаг — перенести эту копию на внешний носитель. Настройте свой телефон для автоматического резервного копирования.

    Чтобы сохранять резервную копию контактов, текстовых сообщений, настроек и прочих данных мобильного телефона, сначала придется подключить его к компьютеру с помощью USB-кабеля. Возможно, также придется установить программу с сайта производителя телефона.

    Android

    iOS

    Будете ли вы хранить резервную копию в облаке?

    Можно выбрать между сервисом, который шифрует данные для вас (в режиме сквозного шифрования или "нулевого знания"), и самостоятельным шифрованием файлов (с последующей загрузкой зашифрованных файлов в облако).

    Почему мы советуем делать так

    Когда люди говорят про облачное хранилище, мы понимаем, что речь идет о чьих-то чужих компьютерах. Облачные сервисы вроде Google Drive, iCloud или Dropbox хранят ваши резервные копии, да и вообще все пользовательские данные на собственных серверах. Это значит, что у злоумышленника может быть достаточно времени для попыток доступа к вашей информации, не привлекая вашего внимания. Если бы устройство находилось у вас, вы скорее бы заметили подозрительную активность. Возможно, лучше сохранить копию ваших ценных данных локально и держать в каком-нибудь надежном месте.

    С другой стороны, если велика вероятность повреждения или изъятия ваших устройств, данных и резервных копий, возможно, лучше зашифровать информацию и сохранить ее в облачном сервисе, которому вы доверяете.

    Защищайте файлы перед тем, как сохранять их в облаке

    Почему мы советуем делать так

    Если вы переживаете из-за того, что кто-то (например, хакеры или владельцы сервиса) получат доступ к вашим файлам, можете защитить их шифрованием.

    Облачные сервисы с поддержкой шифрования

    Выбираете облако для хранения файлов? Попробуйте эти варианты со сквозным шифрованием и "нулевым знанием":

    • Proton Drive (5 Гб бесплатно, больший объем за деньги)
    • Mega.io (20 Гб бесплатно, больший объем за деньги)
    • Sync (5 Гб бесплатно, больший объем за деньги)
    • Internxt (10 Гб бесплатно, больший объем за деньги)
    • Skiff Drive (10 Гб бесплатно, больший объем за деньги)
    • Filen (10 Гб бесплатно, больший объем за деньги)
    • PCloud (платно, в частности, есть шифрование pCloud Encryption)
    • SpiderOak (платно)
    • Tresorit (платно)
    • Nextcloud (NextCloud можно установить на свой сервер или выбрать провайдера хостинга , получите минимум 2 Гб бесплатно)

    Создавайте резервные копии в облако с помощью встроенных средств

    Android

    • Сохраняйте резервные копии в аккаунт Google.
    • Резервные копии хранятся на серверах Google и зашифрованы паролем к аккаунту Google. В некоторых случаях для шифрования данных используется также ваш PIN-код, графический ключ или пароль экрана блокировки.

    iOS

    macOS

    Windows

    Делайте резервные копии email

    • Можно использовать почтовый клиент (вроде Thunderbird) для регулярного чтения почты и резервного копирования писем на ваше устройство. О том, чем отличаются протоколы скачивания почты POP3 (почта удаляется с сервера) от IMAP (почта остается на сервере), можно прочесть в официальной документации Thunderbird. У большинства почтовых провайдеров есть инструкции о том, как настроить почтовый клиент для получения сообщений по POP3 или IMAP.

    Сканируйте бумажные документы и делайте резервные копии

    • По возможности сканируйте все важные распечатанные документы (или делайте их фотокопии). С резервными копиями сканов и фотографий следует поступать так же, как с электронными документами (см. выше).

    Настройте резервное копирование по расписанию

    • Для резервного копирования всего, что описано в этой главе, придется задействовать разные программы и процессы. Убедитесь, что данные каждого типа хранятся минимум в двух разных местах.

    Практикуйтесь восстанавливать данные из резервных копий

    • Сделали резервную копию? Попробуйте открыть ее, восстановить данные. Именно процесс восстановления данных (а не создания резервной копии) будет для вас делом первостепенной важности!

    Установите правила для коллег

    • Если вы работаете в команде, напишите, как вы делаете резервные копии, и поделитесь с коллегами. Это поможет им следовать вашему примеру. Оцените риск того, как возможная потеря данных отразится на вашей работоспособности. Возможно, следует всем вместе составить табличку (см. выше) для данных, с которыми работает ваша команда.

    Что еще учесть

    Когда разрабатываете план создания резервных копий, мыслите шире. Спросите себя: "Как мне пережить катастрофу и продолжать работать?"

    В плане должны быть не только файлы, но и:

    • используемые вами программы и соответствующие лицензии;
    • ваши возможности по замене техники в случае потери, повреждения или изъятия;
    • место, куда вы можете уйти/уехать, чтобы продолжить работу в кризисный период.

    При планировании встанет вопрос денег, которые могут понадобиться для восстановления после потери данных. Можно, например, заложить соответствующие расходы в заявку на грант.