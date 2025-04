Анонимизация ваших подключений и коммуникаций

Обновлено 17 September 2024

Содержание ...Загрузка оглавления...

“ Encryption and anonymity, today’s leading vehicles for online security, provide individuals with a means to protect their privacy, empowering them to browse, read, develop and share opinions and information without interference and enabling journalists, civil society organizations, members of ethnic or religious groups, those persecuted because of their sexual orientation or gender identity, activists, scholars, artists and others to exercise the rights to freedom of opinion and expression.” (Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye, to the U.N. General Assembly, 22 May 2015)

В этом руководстве объясняется, как анонимизировать ваши подключения и коммуникации для достижения конкретной цели, не оставив никаких следов. Эта стратегия особенно полезна в ситуациях повышенного риска, когда нужно избежать связывания вашей деятельности с вашей личностью, иначе под угрозой окажутся ваши свобода и благополучие.

Хотите альтернативную личность для долгосрочного проекта, чтобы не связывать ваше реальное имя с вашей правозащитной работой? Читайте наши рекомендации по управлению онлайновыми личностями и их защите.

Если подумываете об использовании инструментов анонимности, учтите: в некоторых странах некоторые из них могут быть незаконны или вызывать подозрения. Спросите себя, может, есть другие способы достижения цели? Может, вообще без доступа к интернету?

Подумайте, так ли вам нужны инструменты анонимизации

В следующих ситуациях мы настоятельно советуем использовать средства анонимизации на базе Tor и следовать инструкциям, приведенным далее:

если вы хотите быть уверены, что никто не сможет отследить вас по вашим конкретным действиям и установить вашу личность;

инструменты обхода цензуры (например, VPN) заблокированы у вас в стране.

Иногда проблемы можно решить другими, возможно, более простыми средствами. Вот несколько примеров.

Хотите, чтобы никто из вашей локальной сети (или провайдер) не мог видеть ваши самые важные данные, которые вы вводите на сайтах? Убедитесь, что ваше соединение зашифровано. Включите в браузере режим HTTPS-only.

Если вы хотите защитить себя от коммерческой слежки, попробуйте для начала отключить сторонние файлы cookie в настройках браузера и установить некоторые бесплатных браузерные расширения с открытым кодом для защиты приватности. Возможно, этого окажется достаточно.

Вероятно, вам поможет VPN, если вы хотите: получить доступ к сайтам или сервисам, которые заблокированы или подвергаются цензуре в вашей стране или в вашей локальной сети (например, в библиотеке, на работе, в отеле и т. д.); не допустить, чтобы владельцы или админы сайтов и сервисов, к которым вы обращаетесь, узнали о вашем местонахождении; или избежать слежки со стороны вашего провайдера или кого-то в локальной сети. Во всех этих случаях мы рекомендуем сначала познакомиться с нашим руководством о том, как обойти блокировку интернета.



Почему мы советуем делать так Благодаря Tor практически никто не сможет шпионить за вашими действиями в интернете и установить по ним вашу личность. Tor шифрует и анонимизирует все ваши соединения. О том, как это работает, написано ниже в разделе Посещайте сайты анонимно. Но есть и другие способы защиты от слежки в локальной сети и от профилирования и мониторинга со стороны провайдера и коммерческих сайтов. Чаще всего достаточно настроить ваш привычный браузер. Этого может хватить, чтобы обеспечить вам достаточную защиту приватности. Вы можете также установить расширения для предотвращения слежки. Если вы хотите получить доступ заблокированным сайтам, скрыть свой IP от посещаемых сайтов и сервисов или избежать слежки со стороны провайдера или кого-либо в локальной сети, обычно помогает VPN.

Подготовьтесь

Почему мы советуем делать так Если вы хотите максимально затруднить отслеживание вашего присутствия в Интернете, вам понадобится все как следует спланировать. Помимо выбора другого имени и создания альтернативной личности (пусть даже на ограниченный срок), вам понадобятся отдельные аккаунты, которые можно создать только с помощью номера телефона и адреса email, не связанных с вашей реальной личностью. Вам также понадобятся безопасные устройства, защищенные от вредоносных программ. Научитесь защищать важные данные и определите, какие стратегии можно использовать для отделения анонимной личности от реальной.

Посещайте веб-сайты анонимно

Почему мы советуем делать так Tor — сеть, которая защищает и анонимизирует ваши соединения. Ваш трафик шифруется и отправляется минимум через три случайных сервера (их еще называют узлами) сети Tor. Последний узел в цепи называется выходным узлом. Затем трафик отправляется в публичный Интернет. Существуют тысячи серверов Tor, ими управляют добровольцы по всему миру. Большинство людей использует Tor через браузер Tor Browser. Это версия Firefox, улучшенная для обеспечения большей приватности. Tor Browser — бесплатная программа с открытым исходным кодом. The Tor network does not keep logs about your connections or IP address. When you use Tor, your ISP can only see your connections to the first node in the Tor network and the websites or online services you visit only see that you are connecting from Tor and don't know who you are unless you reveal your identity, for example by logging in to a platform with your usual account. Read the following section of this guide to learn how to avoid common mistakes that could reveal your identity to the websites and services you access.

Используйте Tor безопасно, без распространенных ошибок

Анонимизируйте все свои подключения

Почему мы советуем делать так Tor Browser анонимизирует только трафик, идущий через сам Tor Browser. Например, посещение сайтов или использование онлайн-сервисов, на которые можно попасть через веб. Хотите анонимизировать все действия в различных приложениях, скажем, в мессенджерах и почтовых клиентах? Тогда вам понадобится какой-нибудь из рекомендуемых в этом разделе инструментов. Tails — бесплатная операционная система с открытым исходным кодом. Запускается с USB-флешки, подключается к интернету через Tor и не оставляет следов на вашем компьютере. Whonix — анонимная операционная система, запускается как приложение в Windows, macOS, Linux и Qubes OS, направляет весь трафик, генерируемый внутри этой рабочей станции, через сеть Tor. Orbot — бесплатное приложение с открытым исходным кодом для мобильных устройств. Направляет интернет-трафик через сеть Tor. С помощью Orbot вы можете анонимизировать все свои соединения или только определенные приложения.

Пользуйтесь анонимными чатами

Пользуйтесь анонимной электронной почтой

Отправляйте и получайте файлы анонимно

Если не можете подключиться к Tor автоматически, используйте мосты

[Дополнительно] Создайте платформу для анонимного получения файлов

Присмотритесь к SecureDrop.

Возможно, вам понравится GlobaLeaks.