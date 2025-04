Защита от физических угроз

Обновлено 9 April 2024

Мы много работаем с цифровыми данными для их защиты. Но этим информационная безопасность не исчерпывается. Все усилия по защите ценных устройств и документов могут пропасть даром, если устройство потеряют, украдут, подменят, конфискуют или повредят. Меры физической безопасность так же важны, как и цифровая защита информации.

Аккуратный анализ рисков, создание безопасной рабочей среды и написание политики безопасности помогут избежать серьезных проблем физического характера. Даже если вы не работаете в какой-либо организации, полезно набросать правила и планы действий для себя, для вашей семьи и ваших коллег.

Вашими данными могут заинтересоваться как преступники, так и политически мотивированные злоумышленники. Они могут искать финансовую информацию, важные рабочие данные, персональные данные, чтобы использовать их для запугивания, шантажа или кражи личности. Вы можете оказаться под ударом из-за полученной от кого-либо информации, например, контактных данных, интервью, идентифицирующих данных, связанных с жертвами или свидетелями преступлений. Атаки, организованные преступниками и политическими активистами, часто оказывается непросто распознать. Попытка добраться до важных данных вполне может выглядеть как кража ценной техники.

Когда вы планируете защитные меры, важно не забывать о благополучии людей. См. материалы Front Line Defenders о благополучии и контролировании стресса.

В процессе работы над физической защитой возникает необходимость передавать и хранить изрядный объем важных данных. Позаботьтесь о защите как этих данных, так и онлайновых коммуникаций.

Для создания плана физической безопасности мы предлагаем следующие шаги.

Важно иметь такой план и для дома, и для офиса. Вот некоторые пункты, которые можно включить:

Оцените риски и уязвимости, ответьте на следующие вопросы:

Почему мы советуем делать так

Internet service providers have full access to the router they have provided you with to give you access to the internet. In some cases, they can use this router to access your network, communication and devices. So placing your own router with firewall function between your local network and the ISP's router (or replacing the ISP's router with your own) and connecting to your router rather than to the ISP's router can stop your ISP from seeing what devices connect to your network.