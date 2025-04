Защита устройства Windows

Обновлено 18 June 2024

Microsoft Windows — не только самая используемая в мире операционная система для десктопов и ноутбуков, но и наиболее частая мишень для вредоносных программ. В этом разделе мы расскажем, как защитить устройство Windows.

Проверьте все разрешения одно за другим. Убедитесь, что они включены только для тех приложений, которые вам нужны. Следующие разрешения лучше отключить для неиспользуемых приложений (и считайте их подозрительными, если не уверены, какую роль играет приложение):

О настройках приложений и разрешениях можно подробнее прочесть в руководстве Microsoft по разрешениям приложений.

Кроме того, отключите разрешения на следующие действия, если они есть:

Почему мы советуем делать так

Most devices have accounts associated with them, like Microsoft accounts for your Windows computer. More than one device may be logged in to your Microsoft account or services (like your Windows computer, your Xbox console or Microsoft products like Skype). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.