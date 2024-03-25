Удаление важных данных

Обновлено 25 March 2024

Содержание ...Загрузка оглавления...

И телефон, и компьютер работают с памятью так, как экономный трудоголик обращается с бумагой: пишет карандашом и отмечает то, что можно удалить (как временные файлы или файлы в "корзине" на вашем компьютере). Когда требуется больше места, трудоголик стирает что-то из помеченного ненужного и пишет на этом месте.

Когда вы перетаскиваете файл в корзину и даже опустошаете корзину, телефон или компьютер на самом деле не удаляют файл. То, что происходит, больше похоже на удаление наклейки с папки, при том что все бумаги остаются в папке. Такое "удаление" просто сообщает телефону (компьютеру), что это место теперь можно использовать для чего-то другого. Когда возникнет такая потребность, это случится. А пока файлы остаются там, где они были. Злоумышленник может их "вытащить" с помощью соответствующих инструментов.

Средства, которые мы рекомендуем в этой главе, делают больше, чем просто стирание слов. Они несколько раз записывают поверх данных случайную последовательность символов. Не остается никаких следов оригинального файла. Эксперты по безопасности согласны с тем, что так называемая "очистка свободного пространства" на телефоне или компьютере описанным способом достаточно эффективна для защиты файлов от постороннего доступа.

Есть существенное исключение из этого принципа, которое распространяется на все телефоны, новые компьютеры и внешние носители данных. Речь идет о современных твердотельных накопителях (SSD). Стирание диска может не полностью удалить все данные из-за технологии "нивелирования износа". (Подробнее о том, как стирают данные на SSD). Чтобы усложнить процесс восстановления данных с SSD-носителей, советуем как можно скорее encrypt these drives, особенно если планируете избавиться от него. Также важно шифровать диски перед тем, как они начнут "вторую жизнь".

Инструменты надежного удаления данных затрагивают только те файлы, которые вы или решили стереть, или уже удаляли в прошлом. Тем не менее, будьте аккуратны. Если вы используете такую программу впервые в жизни, прислушайтесь к рекомендациям в этой главе. Тогда вы можете удалять данные безопасно и быстро. Есть несколько способов надежного удаления файлов с ваших устройств. Можно очищать корзину, или свободное пространство на диске, или диск целиком.

Избавляйтесь от следов вашей работы на устройстве

Настройте периодическую очистку свободного пространства на вашем устройстве. Так вы будете уверены, что важные данные не останутся на ваших компьютерах, смартфонах, внешних жестких дисках, флешках, картах памяти из камер, портативных музыкальных плеерах и прочих устройствах.

Android

Используйте CCleaner для Android для удаления временных и скрытых данных, таких как кеш приложений, история браузера, содержимое буфера обмена, старые логи. Собираетесь впервые запустить CCleaner для Android? Обратите внимание на руководство разработчика.

После удаления временных и скрытых файлов с помощью CCleaner для Android используйте Extirpater для очистки свободного пространства на устройстве. Обратите внимание: Extirpater нельзя скачать из Google Play. Сначала придется установить из файла APK каталог приложений F-Droid, а потом с его помощью Extirpater. Используйте это приложение с осторожностью. Extirpater в принципе может нанести вред памяти вашего устройства, если запускать его слишком часто.

iOS

Чтобы удалить временные и скрытые файлы, используйте CCleaner для iOS.

Linux и Windows

Используйте BleachBit для удаления временных и скрытых файлов; также см. руководство разработчика.

macOS

Чтобы удалить временные и скрытые файлы в CCleaner для Mac нужно включить опцию "Custom files and folders".

Почему мы советуем делать так Cоветуем вычищать следы работы на устройстве, чтобы не оставлять ненужных данных, бороться с вредоносным кодом и улучшать работу самого устройства. Эти файлы нелегко найти и удалить безопасным образом. Ниже мы расскажем о них подробнее. Веб-браузер сохраняет текст, изображения, куки-файлы, данные об аккаунтах, историю посещения сайтов, а также персональные данные в заполненных онлайновых формах. В нашей главе о Firefox мы рассказываем больше об этом и о самостоятельном удалении этих данных. Кроме того, ваше устройство и приложения на нем сохраняют временные файлы, над которыми вы работаете. Это помогает в случае сбоя или проблем с питанием: вы не потеряете результаты своего труда. Когда вы удаляете рабочий файл, то фактически стираете его текущую версию. На устройстве остаются старые временные файлы. Их непросто найти и удалить без специальных инструментов. Также приложения и устройства для комфортной работы сохраняют всевозможные ярлыки, включая содержимое буфера памяти.

Полная очистка устройства

Перед тем, как стирать все устройство полностью, создайте зашифрованную резервную копию важных файлов, как описано в нашем руководстве.

После создания резервной копии всех важных данных можете воспользоваться инструкциями этой главы.

Все устройства

Закройте все неиспользуемые приложения.

Отключитесь от интернета (если нужно, выключите wifi или отсоедините кабель).

Есть смысл начать с удаления временных файлов браузера.

Мобильные устройства

По возможности перед началом удаления данных убедитесь, что включено полнодисковое шифрование устройства.

Android

Для очистки памяти телефона сбросьте устройство к заводским настройкам.

iOS

О том, как надежно очистить iPhone или iPad перед продажей, передачей или обменом, рассказано в этом материале.

Компьютеры

Устройство не может надежным образом стереть само себя. Вам придется загрузить компьютер с внешнего носителя. Один из вариантов — физически вытащить жесткий диск из компьютера, подключить его как внешний носитель к другому компьютеру и очистить. О том, как извлечь диск, ищите в базе iFixit по фразе "remove hard drive" с добавлением производителя и модели компьютера. Вложите извлеченный диск в корпус для внешнего USB-носителя.

Если вам нужно стереть жесткий диск, можете попробовать ShredOS. Процедура потребует некоторого времени. Вам придется скачать ShredOS, записать эту систему на пустую USB-флешку и загрузиться с этой флешки. Хотя ShredOS можно использовать для очистки SSD, особенности работы таких носителей не позволяют ShredOS надежно и полностью очистить их. Поэтому лучше придумать надежный пароль и полностью зашифровать SSD. Тогда никто не сможет восстановить/прочитать данные без пароля.

После того как вы очистите весь диск, подумайте о переустановке операционной системы. Обязательно включите полнодисковое шифрование.

К сожалению, на современных компьютерах с SSD трудно гарантировать полную очистку устройства. Впрочем, вы можете сделать кое-что в рамках каждой операционной системы (см. далее). Шифрование всего SSD с надежным паролем тоже сделает данные недоступными без вашего разрешения.



macOS

Для стирания данных на компьютере macOS и сброса к заводским настройкам следуйте официальной документации.

На компьютерах macOS с SSD-накопителями опции безопасного стирания недоступны в Дисковой утилите. Для защиты данных на SSD включите полнодисковое шифрование на диске, который хотите очистить. Тогда содержимое жесткого диска будет выглядеть как абракадабра (для тех, кто не знает пароль).

На более старых компьютерах Mac с процессорами Intel можно очистить жесткий диск с помощью Дисковой утилиты или Ассистента стирания.

Windows

Извлеките внутренний диск компьютера. О том, как это сделать, можно узнать в базе iFixit по фразе "remove hard drive" с добавлением производителя и модели компьютера.

Вложите извлеченный диск в корпус для внешнего USB-носителя.

Подключите жесткий диск, который вы хотите очистить, к компьютеру с установленной программой Eraser.

Удалите все данные на извлеченном диске.

Используйте Eraser для очистки свободного пространства на диске. Процедура довольно медленная и может затянуться на всю ночь.

Почему мы советуем делать так Чтобы очистить весь жесткий диска, придется загрузить компьютер с другого носителя. Программы вроде Eraser не могут как следует очистить тот диск, на котором находятся сами. Поэтому нужно извлечь диск, подлежащий очистке, из компьютера и подключить его как внешний носитель.

Перед тем, как продать, отдать или выбросить старый компьютер (телефон)

При продаже или передаче старого компьютера по возможности не отдавайте жесткий диск. Если все-таки придется это сделать, сначала убедитесь, что информация на нем надежно удалена. (См. наши инструкции).

Перед продажей, передачей или уничтожением мобильного устройства или внешнего носителя данных надежно удалите данные. (См. наши инструкции).

Извлеките флешки, карты памяти, SIM-карты и прочие подключенные устройства.

Если вы собираетесь выбросить старый диск, после стирания данных лучше уничтожьте его физически. Можно буквально забить в корпус диска гвозди или воспользоваться дрелью. Не пытайтесь поджечь диск или уничтожить его в кислоте. Не помещайте диск в микроволновку. Механическое уничтожение носителя — самый надежный вариант.

Если диск очищен и в хорошем состоянии, его можно хранить — вдруг пригодится в новом устройстве или в качестве внешнего диска.

Ниже даны дополнительные советы по надежной очистке вашего устройства.

Android

Наши инструкции по обеспечению безопасности аккаунтов Google помогут не допустить, чтобы ваше устройство было связано с вашими Google-аккаунтами. Следуйте нашим инструкциям по очистке всего устройства.



iOS

Следуйте этим инструкциям, чтобы ваше устройство не было больше связано с вашими онлайновыми аккаунтами.

Перед продажей, передачей или обменом iPhone или iPad следуйте официальной документации Apple, включая инструкции по полной очистке устройства.

Linux

Следуйте этим инструкциям, чтобы ваше устройство не было больше связано с вашими онлайновыми аккаунтами. Следуйте нашим инструкциям по очистке всего устройства.



macOS

Следуйте этим инструкциям, чтобы ваше устройство не было больше связано с вашими онлайновыми аккаунтами.

Перед тем, как выбросить компьютер, следуйте инструкциям в официальной документации Apple, включая советы по полной очистке устройства.

Windows