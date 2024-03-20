Удаление идентифицирующих данных

Обновлено 20 March 2024

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Удалите из фотографий и прочих файлов идентифицирующие данные

Фотографии и видео могут немало поведать о вас и ваших близких. Случается, на фото попадают лица участников демонстрации. Или вы не заметили, что на снимке оказался дорожный знак, и теперь по этой фотографии можно установить, где именно вы находились в определенное время дня.

Это далеко не вся информация о вас, которую вы открываете миру, публикуя фотографию, видео или что-то еще. По умолчанию фотографии, видео, документы PDF и многие другие файлы содержат метаданные. Это "данные о данных", детали: когда, где, кем был создан файл, с помощью какого устройства и т.д. Метаданные могут быть полезны, если нужно найти определенный файл среди множества других или архивировать его. Однако метаданные также способны рассказать подробности о том, кто создал или опубликовал файл. Например, метаданные могут включать GPS-координаты и метку времени. Они покажут, где вы находились в момент создания фотографии. Если вы пытались это скрыть, злоумышленник будет рад "подарку".

В этом руководстве мы расскажем, как удалять идентифицирующую информацию из фотографий, видео, PDF и прочих файлов.

Удаляйте идентифицирующие данные из фотографий

Есть несколько приложений для смартфонов, которые помогут наложить шум или иным образом скрыть лица (другие идентифицирующие детали) перед публикацией фотографий в Интернете.

Социальные сети вроде Instagram, Facebook или Snapchat предлагают возможность редактирования изображений перед публикацией. Однако вам придется сначала загрузить оригинал фото. Получается, что соцсеть в принципе сможет делиться этим снимком с третьими лицами по их запросу. Поэтому лучше всего удалять любые идентифицирующие детали с помощью встроенных в телефон инструментов, а не через онлайн-сервисы.

Не забывайте, что оригиналы могут автоматически дублироваться в резервных копиях. Если вам это не нужно, отключите резервное копирование фотографий или удалите оригиналы фото из уже созданных резервных копий.

Подробнее об удалении идентифицирующей информации с фотографий на Android и iOS рассказано в материале Redacting photos on the go: A field guide.

Android и iOS

Signal — бесплатный мессенджер с открытым исходным кодом. В нем есть возможность делать снимки и размывать лица на них также можно использовать для создания фотографий и размытия лиц на них (подробнее см. здесь. Signal также позволяет сделать фото, отправить его самому себе, а потом загрузить фото на онлайн-платформу или переслать через другую программу-мессенджер.

Android

Чтобы размыть лица и удалить метаданные съемки/локации, можно использовать бесплатную программу с открытым кодом Obscuracam.

Кроме того, для редактирования фотографий можно использовать встроенное приложение Фото. Хотите быть уверены, что ваши изменения будет невозможно "откатить" специальными методами? Используйте вместо маркера инструмент перо и проведите им по идентифицирующим деталям как минимум дважды.

iOS

Чтобы рисовать или печатать поверх фотографии, используйте приложение Фото. Обратите внимание: полностью непрозрачная форма пера более эффективна, чем не полностью прозрачный маркер. Попробуйте использовать черные прямоугольники или даже эмодзи (через текстовый инструмент).

В таких приложениях, как "Сообщения", "Почта", "Заметки" и "Книги", можно рисовать на фотографиях, скриншотах, PDF-файлах и многом другом. О том, как это сделать, читайте в статье Рисование в приложениях с помощью разметки на iPhone.

Linux, Windows, macOS

Если вы фотографируете на камеру и планируете загружать снимки через компьютер, можно размывать идентифицирующие детали с помощью графического редактора. Пример — бесплатная программа с открытым исходным кодом Gimp. Подробнее см. в официальном руководстве Gimp.

Почему мы советуем делать так Может показаться, что достаточно размыть лица или нарисовать что-то поверх идентифицирующей информации, и все, места и люди защищены. Но если размытие сделано небрежно, злоумышленник может добраться до скрываемой информации. Obscuracam для Android гарантирует надежное размытие. Некоторые техники размытия могут быть уязвимы для восстановления. Подробнее об этом читайте в статье Why You Should Never Use Pixelation To Hide Sensitive Text. Некоторые рекомендации о том, какие техники размытия работают лучше всего, см. в статье Redacting photos on the go: A field guide.

Удаляйте идентифицирующие детали из видео

Android

Для размытия лиц в видео используйте Putmask. О том, как автоматически размывать лица, читайте в учебнике по отслеживанию лиц.

Вы можете размывать части видео на компьютере в YouTube Studio. Подробнее см. руководство Youtube по размытию видео.

iOS

Для размытия лиц, логотипов или объектов на заднем фоне в ваших видеозаписях используйте Blur-Video.

Linux, Windows, macOS

Для размытия идентифицирующих деталей в видео можно использовать бесплатный видеоредактор с открытым исходным кодом Shotcut. О том, как это делается, рассказано в этом видеоуроке.

Отключите геолокацию на вашем устройстве

В некоторых операционных системах удалять метаданные легко только из файлов с изображениями. Поэтому лучше сделать так, чтобы эти данные в файлах не появлялись. Попробуйте перед фотосъемкой, записью видео или аудио отключить службы определения местоположения в ваших устройствах.

Android

Для отключения геолокации в устройстве Android см. инструкции от Google.

О том, как отключить определение местоположения и стереть историю, можно прочесть в нашем руководстве по защите устройства Android.

iOS

Для отключения геолокации на iPhone или iPad см. инструкции от Apple.

О том, как отключить определение местоположения и стереть историю, можно прочесть в нашем руководстве по защите устройства iOS.

macOS

Чтобы отключить службы геолокации на вашем Mac, смотрите инструкции в руководстве Apple.

О том, как отключить определение местоположения и стереть историю, можно прочесть в нашем руководстве по защите устройства macOS.

Windows

Чтобы запретить приложениям получать доступ к настройкам геолокации, см. официальное руководство Microsoft.

Прочтите также о том, как отключать сохранение местоположения и истории в нашем руководстве по безопасности Windows-устройств.

Linux

Также стоит проверить разрешения приложений и по возможности отключить геолокацию. О том, как это сделать, читайте в наших руководствах по защите устройств:

Удаление метаданных из фотографий, видео и других файлов

Если вам нужно удалить метаданные из фотографий, видео, аудиофайлов, PDF и прочих файлов, можно инструментами из этого раздела. Имейте в виду: в некоторых операционных системах удалять или редактировать метаданные можно только в изображениях и видео.

Android

Чтобы удалить идентифицирующую информацию из метаданных в фотографиях, попробуйте Scrambled Exif.

Для просмотра, редактирования и удаления метаданных из фотографий и видео подойдет ExifTool для Android.

iOS

Инструмент для просмотра, редактирования и удаления метаданных в фотографиях — MetaX.

Чтобы удалить метаданные из фото и видео, пригодится Photo & Video Metadata Remover. Имейте в виду: это приложение не изменяет исходное изображение или видео, а создает копию без метаданных.

Linux, Windows и macOS

Используйте Exifcleaner для очистки метаданных изображений, видео, PDF-файлов и других файлов.