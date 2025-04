Удаление идентифицирующих данных

Обновлено 20 March 2024

Фотографии и видео могут немало поведать о вас и ваших близких. Случается, на фото попадают лица участников демонстрации. Или вы не заметили, что на снимке оказался дорожный знак, и теперь по этой фотографии можно установить, где именно вы находились в определенное время дня.

Это далеко не вся информация о вас, которую вы открываете миру, публикуя фотографию, видео или что-то еще. По умолчанию фотографии, видео, документы PDF и многие другие файлы содержат метаданные. Это "данные о данных", детали: когда, где, кем был создан файл, с помощью какого устройства и т.д. Метаданные могут быть полезны, если нужно найти определенный файл среди множества других или архивировать его. Однако метаданные также способны рассказать подробности о том, кто создал или опубликовал файл. Например, метаданные могут включать GPS-координаты и метку времени. Они покажут, где вы находились в момент создания фотографии. Если вы пытались это скрыть, злоумышленник будет рад "подарку".

В этом руководстве мы расскажем, как удалять идентифицирующую информацию из фотографий, видео, PDF и прочих файлов.

Есть несколько приложений для смартфонов, которые помогут наложить шум или иным образом скрыть лица (другие идентифицирующие детали) перед публикацией фотографий в Интернете.

Социальные сети вроде Instagram, Facebook или Snapchat предлагают возможность редактирования изображений перед публикацией. Однако вам придется сначала загрузить оригинал фото. Получается, что соцсеть в принципе сможет делиться этим снимком с третьими лицами по их запросу. Поэтому лучше всего удалять любые идентифицирующие детали с помощью встроенных в телефон инструментов, а не через онлайн-сервисы.

Не забывайте, что оригиналы могут автоматически дублироваться в резервных копиях. Если вам это не нужно, отключите резервное копирование фотографий или удалите оригиналы фото из уже созданных резервных копий.

Android и iOS

Android

iOS

Linux, Windows, macOS

Почему мы советуем делать так

Может показаться, что достаточно размыть лица или нарисовать что-то поверх идентифицирующей информации, и все, места и люди защищены. Но если размытие сделано небрежно, злоумышленник может добраться до скрываемой информации. Obscuracam для Android гарантирует надежное размытие.

Некоторые техники размытия могут быть уязвимы для восстановления. Подробнее об этом читайте в статье Why You Should Never Use Pixelation To Hide Sensitive Text. Некоторые рекомендации о том, какие техники размытия работают лучше всего, см. в статье Redacting photos on the go: A field guide.