security in-a-box
djital güvenlik matertalleri ve taktikleri
Şifreler
Güçlü Parolalar Oluşturma ve Koruma
Parolalarınızı güvenli bir şekilde yönetin
Use two-factor authentication
İlgili Materyaller
İletişim
Birden fazla çevrimiçi kimlik oluşturun ve koruyun
Çevrimiçi haberleşmenin gizliliğini koruyun
Recover from possible account compromise
E-posta iletişimlerinizi koruyun
Protect yourself and your data when using social media
İlgili Materyaller
Telefonlar ve Bilgisayarlar
Fiziki tehditlere karşı korunmak
Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma
Android cihazınızı koruyun
iOS cihazınızı koruyun
Windows bilgisayarınızı koruyun
MacOS bilgisayarınızı koruyun
Linux bilgisayarınızı koruyun
İlgili Materyaller
İnternet Bağlantısı
İnternet nasıl çalışır ve nasıl sansürlenir
Web'de daha güvenli gezinin
İnternet engellemeleri ve izlemeyi aşmak
Bağlantılarınızı anonim hale getirin
İlgili Materyaller
Dosyalar
Hassas bilgilerinizi koruyun
Yedekleme ve bilgi kaybından kurtarma
Hassas bilgileri imha etme
Tanımlayıcı bilgileri yok edin
İlgili Materyaller
Hakkında
Security-in-a-Box Hakkında
Security in a Box nasıl çalışır?
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Parolalar
Şifrelerin Güvenliği
Güçlü Parolalar Oluşturma ve Koruma
Parolalarınızı güvenli bir şekilde yönetin
Use two-factor authentication
İlgili Materyaller