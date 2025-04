Fiziki tehditlere karşı korunmak

Güncellendi 9 April 2024

Hassas bilgileri korumak için dijital anlamda birçok çalışma yapsak da bu ver güvenliğinin yalnızca bir bölümünü oluşturur. Önemli cihazları ve belgeleri korumak için yapılan çalışmalar cihazın kaybolması, çalınması, kurcalanması, el konulması veya bozulması ile anında hiç yapılmamış gibi olabilir. Dolayısıyla dijital güvenliğin yanında fiziki güvenliği planlamak da ciddi derecede önem arz eder.

Bir güvenlik politikasının oluşturulması, ciddi bir risk değerlendirmesi yapılması ve güvenli bir çalışma çevresinin fiziki anlamda meydana gelebilecek kazalardan kaçınmanıza yardımcı olur. Resmi bir kurumda ya da organizasyonda çalışmıyor olsanız dahi kendiniz, eviniz ve birlikte çalıştığınız kişiler için yönergeler ve acil müdahale planları oluşturmak iyi olabilir.

Hem kriminal kişilerin hem de siyasi amaçlı sizi hedef alan kişi ve grupların verilerinizi ele geçirmek için çok çeşitli nedenleri olabilir. Finansal bilgilere, işinizle alakalı hassas bilgilere ulaşmaya çalışıyor olabilecekleri gibi sizi tehdit, şantaj ve taklit etmek için kişisel verilerinize erişmek de istiyor olabilirler. Ayrıca diğer telefon rehberi, röportajlar, tanıklıklar, hayatta kalanların ve tanıkların tanımlayıcı kimlik bilgileri vb. gibi elinizde tuttuğunuz diğer insanların bilgileri sebebiyle de hedef olabilirsiniz. Adli ve politik saikle yapılan saldırıları birbirinden ayırmak zordur ve hassas verileri elde etme girişimleri genellikle önemli cihazları çalma girişimlerine benzer.

Korunmaya dair planlama yaparken, konu ile ilgili kişilerin esenliğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Front Line Defenders'ın esenlik ve stres yönetimi kaynaklarına bakınız.

Fiziksel güvenliğinize ilişkin çalışırken, birçok hassas bilgiyi saklamanız ve değiş tokuş etmeniz gerekir. Hem hassas bilgilerinizi hem de online iletişiminizin gizliliğini koruduğunuza emin olun.

Fiziki güvenlik planı oluşturmaya aşağıdaki adımlarla başlayın.

Hem eviniz hem de ofisiniz için bir plana sahip olmanız önemlidir. Şu bilgileri de planınıza eklemeyi değerlendirin:

Karşılaştığınız risk ve zafiyetleri değerlendirin ve aşağıdaki soruları yanıtlayın:

Bu adımı neden öneriyoruz

