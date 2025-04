Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma

Virüs bulaşan bilgisayarı canlı USB çubuğundan (Ubuntu veya Tails yüklüyken) başlatmak, virüsün yedekleme diskine bulaşmasını önlemeye yardımcı olur.

Kötü amaçlı yazılımların PDF, Word belgeleri veya resimler gibi dosyalar aracılığıyla yayılabileceğini unutmayın. Bu nedenle, yalnızca çok önemli dosyaları yedekleyin ve yedeklediğiniz bu dosyaları temiz bir cihaza aktarmadan önce bir antivirüs ile tarayın.

Bu adımı neden öneriyoruz

Your router is the gateway between your local network, including your wifi and devices, and the rest of the internet. Its firewall adds another layer of protection. Not everyone can access the settings for their router; many of us get our routers from our internet providers and sometimes they make it impossible for us to change the settings. However, you can always try to see if you can get access to your router, change the settings and make your connection more secure. Alternatively, you can decide to buy your own router, secure it, connect it to your internet provider's router and use wifi from your own router instead.

Yönlendiricinin yazılım eskiyse ve güncelleme almıyorsa veya yönlendiriciyi daha iyi kontrol etmek istiyorsanız, yönlendiricinin işletim sistemini OpenWrt, DD-WRT veya FreshTomato gibi ücretsiz ve açık kaynak yazılımlardan biriyle değiştirebilirsiniz. Y Bir yönlendiricinin işletim sistemini değiştirmenin gelişmiş bir görev olduğunu ve yapılacak bir hatanın yönlendiricinizi kullanılamaz hale getirebileceğini unutmayın.