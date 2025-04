Windows bilgisayarınızı koruyun

Güncellendi 18 June 2024

Microsoft Windows masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en çok kullanılan ama aynı zamanda kötü amaçlı yazılımların da en yaygın hedefi olan işletim sistemidir. Windows cihazınızın güvenliğini sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

Yalnızca kullandığınız uygulamalar için etkinleştirildiklerinden emin olmak için tüm izinleri tek tek inceleyin. Aşağıdaki izinler kullanmadığınız uygulamalarda kapatılmalı ve tanımadığınız uygulamalar tarafından kullanıldığında ise şüpheli kabul edilmelidir:

Uygulama ayarlarınızı nasıl bulacağınızı ve verdiğiniz izinlerin uygulamaya ne yapma yetkisi verdiğini öğrenmek içinuygulama izinlerine ilişkin Microsoft kılavuzuna göz atın.

Yukarıdaki izinleri kontrol ederken aşağıdakileri görürseniz, onların izinlerini de kapatın:

Bu adımı neden öneriyoruz

Most devices have accounts associated with them, like Microsoft accounts for your Windows computer. More than one device may be logged in to your Microsoft account or services (like your Windows computer, your Xbox console or Microsoft products like Skype). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.