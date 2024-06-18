Windows bilgisayarınızı koruyun

Güncellendi 18 June 2024

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Microsoft Windows masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en çok kullanılan ama aynı zamanda kötü amaçlı yazılımların da en yaygın hedefi olan işletim sistemidir. Windows cihazınızın güvenliğini sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

İşletim sisteminin (OS) en son sürümünü kullanın

Yazılımı güncellerken bunu internet kafe veya kafelerde değil, eviniz veya iş yeriniz gibi güvenilir bir yerin internet bağlantısından yapın.

Son işletim sistemini güncellemek için yazılımı indirmeniz ve cihazı birkaç kez yeniden başlatmanız gerekebilir. Cihazda çalışmanıza gerek olmayan bir zamanda bunu yapmanız daha iyi olabilir.

Güncelleme tamamlandıktan sonra, mevcut başka bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin ve yeni bir güncellemenin olmadığına emin olana kadar güncellemeleri tamamlayın.

Bilgisayarınızda hangi Windows sürümünün çalıştığını kontrol edin.

Microsoft Ürün ve Hizmetler Yaşam Döngüsü Bilgilerini Ara sayfasından kullandığınız Windows sürümünün hala desteklenip desteklenmediğini arayın. Windows sürümünüz desteklenmiyorsa, bilgisayarınızı en son sürüme yükseltmelisiniz. - Alternatively, you can check whether your Windows version is still maintained on the [endoflife.date page for Windows](https://endoflife.date/windows).

En güncel sürümleri kontrol edin. Windows 11 en son ve güncel versiyondur. Bilgisayarınızın uyumlu olup olmadığını buradan veya Başlangıç > Ayarlar > Güncelleme & Güvenlik > Windows Update > Güncelleştirmeleri Denetle'yi seçerek kontrol edin. Windows 11'i indirme ve yükleme süresi internet bağlantı hızınıza bağlıdır. Yükseltme işlemi için bilgisayarınızda yeterli disk alanı olmalıdır. Windows 10 veya 11 güncelleştirmeleri otomatik olarak yükleyecek şekilde ayarlanmalıdır; ancak Windows Update SSS adresinden güncelleştirmeleri manuel olarak nasıl kontrol edeceğinize ilişkin talimatları takip edebilirsiniz.

İşletim sisteminizi güncelleyin.

If the latest version of Windows will not run on your device, it is best to consider buying a new device or, alternatively, replacing Windows with a version of Linux that supports your older hardware, for example Lubuntu.

Bir güncellemenin tam olarak yüklenmesi için, güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra istendiğinde bilgisayarınızı her zaman yeniden başlatın.

Bu adımı neden öneriyoruz Cihazınızı ve uygulamalarınızı çalıştıran kodlarda her gün yeni güvenlik açıkları olur. Bu kodları yazan uygulama geliştiriciler kodlar çok karmaşık olduğundan dolayı bu açıkların nerede bulunduğunu tahmin edemezler. Saldırganlar, cihazınıza erişmek için bu güvenlik açıklarından faydalanırlar. Ancak yazılım geliştiriciler düzenli olarak güvenlik açıklarını gidermek için kodlar yayınlar. Bu nedenle kullandığınız her cihazda güncellemeleri yüklemeniz ve işletim sisteminin en son sürümünü kullanmanız önem arz eder. Cihazınızı otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlarsanız yapmanız gereken bir iş eksilmiş olacaktır.

Yüklü tüm uygulamaları düzenli olarak güncelleyin

Güvenilir kaynaklardaki uygulama ve programları kullanın

Bu adımı neden öneriyoruz Uygulamaları sadece Microsoft Store'dan veya uygulama geliştiricinin kendi web sitesinden yükleyin. Eğer bir uygulamayı yapan kişileri tanımıyorsanız veya uygulama geliştiriciler güvenilmez görünüyorsa, "mirror (ayna)" indirme sitelerinden uygulama indirmekten imtina edin. Eğer bir uygulamayı kullanmanın faydası riskinden daha ağır basıyorsa, güvenliğinizi sağlamak için hassas ve kişisel bilgileri vermekten kaçınmak gibi ek adımlar atın.

Kullanmadığınız ve ihtiyaç duymadığınız uygulamaları silin

Bu adımı neden öneriyoruz Cihazınızı ve uygulamalarınızı çalıştıran kodlarda her gün yeni güvenlik açıkları olur. Bu kodları yazan uygulama geliştiriciler kodlar çok karmaşık olduğundan dolayı bu açıkların nerede bulunduğunu tahmin edemezler. Saldırganlar, cihazınıza erişmek için bu güvenlik açıklarından faydalanırlar. Kullanmadığınız uygulamaları silmek güvenlik açığı olabilecek uygulamaların sayısını sınırlandırmaya yardımcı olur. Kullanmadığınız uygulamalar, konumunuz gibi başkalarıyla paylaşmak istemeyebileceğiniz bilgilerinizi de iletebilir. Uygulamaları kaldıramıyorsanız, en azından devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz.

Gizlilik dostu uygulamaları kullanın

Bu adımı neden öneriyoruz Microsoft Edge veya Microsoft Office gibi Windows bilgisayarlar gizlilik ve güvenlik sorunları yaşamış olan yerleşik yazılımlarla birlikte gelir. Bu sebeple web'de gezinmek, e-postalarınızı okumak ve çok daha fazlası için gizliliğe daha duyarlı uygulamaları kullanabilirsiniz. Gizliliğe duyarlı bu uygulamaları yükleyip ayarladıktan sonra, cihazınızda varsayılan olarak yüklü bulunan ve kullanacağınızı düşünmediğiniz uygulamaları da kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Uygulama izinlerini kontrol edin

Yalnızca kullandığınız uygulamalar için etkinleştirildiklerinden emin olmak için tüm izinleri tek tek inceleyin. Aşağıdaki izinler kullanmadığınız uygulamalarda kapatılmalı ve tanımadığınız uygulamalar tarafından kullanıldığında ise şüpheli kabul edilmelidir:

Konum

Kişiler

Mesajlaşma

Mikrofon

Ses veya konuşma tanıma

(Web) Kamera

Ekran kaydı

Arama kayıtları ve arama geçmişi

Telefon

Takvim

E-posta

Resim kitaplığı

Film ve videolar ile bunların kitaplığı

Parmak izi okuyucusu

Yakın alan iletişimi (NFC)

Bluetooth

WiFi

Kablolu Bağlantılar

İçinde "disk erişimi", "dosyalar", "klasörler" veya "sistem" bulunan tüm ayarlar

İçinde "yükleme" geçen tüm ayarlar

Yüz tanıma

Diğer uygulamaları indirme izni

Uygulama ayarlarınızı nasıl bulacağınızı ve verdiğiniz izinlerin uygulamaya ne yapma yetkisi verdiğini öğrenmek içinuygulama izinlerine ilişkin Microsoft kılavuzuna göz atın.

Yalnızca kullandığınız uygulamaların aşağıdaki izinlere erişebildiğinden emin olun:

Hesap Bilgileri

Hareket

Radyo

Görevler

Yukarıdaki izinleri kontrol ederken aşağıdakileri görürseniz, onların izinlerini de kapatın:

Yükseltmeye izin ver

Değiştirilebilir uygulama

Paketli hizmetler

Paket yazma yönlendirmesi uyumluluk shim

Virüssüz kaynaklar

Bu adımı neden öneriyoruz — Konumunuz, mikrofonunuz, kameranız veya cihaz ayarlarınız gibi — hassas bilgilere veya dijital servislere erişen uygulamalar bu bilgileri sızdırabilir veya saldırganlar tarafından kullanılabilir. Dolayısıyla, belirli bir servisi kullanmak için uygulamaya ihtiyacınız yoksa bu izinleri kapatın.

Konum servislerini kapatın ve konum servisleri geçmişini silin

Konum servislerini kapatmayı genel olarak veya uygulamayı kullanmıyorken, cihazın tamamında veya tek tek uygulamalar için kapatmayı alışkanlık haline getirin.

Eğer konum servisleriniz açıksa düzenli olarak konum geçmişinizi kontrol edin ve silin.

Konum hizmetlerinin nasıl çalıştığını ve nasıl kapatılacağını öğrenin.

Eğer Google Haritalar'ı kullanıyorsanız, konum geçmişinizi düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin. Konum geçmişini silmek ve Google Haritalar'ı konum etkinliğinizi kaydetmeyecek şekilde ayarlamak için Google Haritalar Zaman Çizelgesi ve Harita etkinliğiniz ile ilgili talimatları izleyin.

Bu adımı neden öneriyoruz Cihazlarımızın çoğu GPS, baz istasyonları ve bağlandığımız WiFi ağlarını kullanarak nerede olduğumuzu takip eder. Cihazınız fiziksel konumunuzu kaydediyorsa, birisinin sizi bulması veya bu kaydı belirli yerlerde bulunduğunuzu ve/veya sizinle aynı zamanda orada bulunan belirli kişilerle ilişkilendirildiğinizi kanıtlamak için kullanması mümkün hale gelir.

Cihazlarınızda ayrı kullanıcı hesapları oluşturun

Microsoft hesabı yerine Yerel bir hesap kullanmanızı öneririz (sadece cihazınızda olan bir hesap) kullanmanızı öneririz. Bu sayede Windows bilgisayarınızı kullanırken Microsoft ile paylaştığınız veri miktarını azaltabilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız cihazlar arasında veri paylaşamayacağınızı unutmayın. Yerel bir hesap oluşturmak için Ayarlar > Hesaplar > Diğer Kullanıcılar bölümüne gidin. Hesap Ekle'ye tıklayın, ardından “Bu kişinin oturum açma bilgilerine sahip değilim” seçeneğine tıklayın. Son olarak “Microsoft hesabı olmayan bir kullanıcı ekle” seçeneğini seçin.

Cihazınızda, biri “admin” (yönetici) ayrıcalıklarına ve diğerleri “standart” (yönetici olmayan) ayrıcalıklara sahip olacak şekilde birden fazla hesap oluşturun. Yönetici profiline yalızca sizin erişiminiz olmalıdır. Standart kullanıcıların cihazınızdaki her uygulamaya, dosyaya veya ayarlara erişimi olmamalıdır.

Günlük işleriniz için standart bir kullanıcı profili kullanın: Yönetici profilini yazılım yüklemek gibi cihazın güvenliğini etkileyen değişiklikler yapmanız gerektiği zaman kullanın. Günlük standart kullanıcı profili kullanmak cihazınızın kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan güvenlik tehditlerini sınırlayabilir. When you cross borders, having a "travel" account open could help hide your more sensitive files. Use your judgment: will the border authorities confiscate your device for a thorough search, or will they force you to log in to your account so they can take a quick look? If you expect they won't look too deeply into your device, being logged in with a standard account for work that is not sensitive provides you some plausible deniability.

Windows'ta kullanıcı hesaplarını nasıl yöneteceğinizi öğrenin.

Bu adımı neden öneriyoruz Önemli işleriniz için kullandığınız cihazları başkalarıyla paylaşmamanızı önemle tavsiye ederiz. Ancak cihazlarınızı iş arkadaşlarınız veya aileninizle paylaşmanız kaçınılmazsa, yönetim izinlerinizi ve hassas dosyalarınızı diğer kullanıcılardan korumak için cihazlarınızda ayrı kullanıcı hesapları oluşturarak cihazınızı ve hassas bilgilerinizi daha iyi koruyabilirsiniz.

Kullanmadığınız hesapların cihazınızla ilişkisini kesin

Windows'ta kullanıcı hesaplarını nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için, kullanıcı hesabını kaldırma bölümüne göz atın.

Bu adımı neden öneriyoruz Başkalarının cihazınıza erişim sağlamasını istemiyorsanız, cihazdaki ek "kapıyı" açık bırakmamak en iyi yöntemdir (buna "saldırı yüzeyinizin küçültülmesi" denir). Ayrıca cihazınızda hangi hesapların ilişkilendirildiğini kontrol etmek haberiniz olmaksınız cihazınıza eklenmiş hesapları ortaya çıkarır.

Cihazınıza bağlı hesapların güvenliğini sağlayın

Bu adımı neden öneriyoruz Most devices have accounts associated with them, like Microsoft accounts for your Windows computer. More than one device may be logged in to your Microsoft account or services (like your Windows computer, your Xbox console or Microsoft products like Skype). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.

Kullanıcı hesabı ve bilgisayarınızı güçlü bir parola ile koruyun

Kısa bir şifre veya PIN yerine uzun parola(en az 16 karakterden oluşan) kullanın.

To learn how to change your passphrase, see the Windows guide on sign-in options and account protection.

Windows Hello'nun kapalı olduğundan emin olun.

Bilgisayarınızın kilidini açmak için parmak içi, yüz, göz veya ses kullanmak (örneğin Windows Hello ile) size karşı zorla kullanılabilir. Eğer yazmayı imkansız kılan bir engeliniz yoksa bu seçenekleri kullanmaktan imtina edin. Cihazınıza daha önce parmak izinizi, yüzünüzü veya iris bilgilerinizi kaydettiyseniz, bunları kaldırın. Windows Hello'yu devre dışı bırakarak biyometrik verilerinizi nasıl kaldıracağınızı öğrenmek için Windows giriş seçenekleri kılavuzundaki "Windows Hello" bölümüne göz atın.

Windows 10'da “Oturum açmayı gerekli kıl” seçeneğini ayarlayın ve bir kilitleme süresi belirleyin.

Windows 11'de, “Uzaktaysanız, Windows ne zaman tekrar oturum açmanızı istesin?” seçeneğinin yanında “Bilgisayar uyku modundan uyandığında” seçeneğini işaretleyin.

Bu adımı neden öneriyoruz Teknik saldırılar özellikle endişe verici olabilirken, cihazınıza el konulabilir veya çalınabilir ve bu da birinin cihazınıza girmesine olanak tanıyabilir. Bu nedenle, kullanıcı hesabınızı korumak için güçlü bir parola belirlemek akıllıca olacaktır, böylece hiç kimse sadece cihazınızı açıp kısa bir parola tahmin ederek cihazınıza erişemez. Parola dışındaki ekran kilidi seçeneklerini önermiyoruz. Arama, yakalama veya gözaltı durumunda cihazınızın kilidini yüz, ses, göz veya parmak izinizi kullanarak açmaya kolayca zorlanabilirsiniz. Kısa şifreler ya da PIN'ler kullanıyorsanız, cihazı elinde bulunduran biri bunu tahmin etmek için yazılım kullanabilir. Ayrıca ekrandaki parmak izlerine bakarak "desen" kilitleri tahmin etmek mümkündür. Parmak izinizi alan birinin parmak izi kilidi ayarlamanız durumunda kilidinizi açmak için parmak izinizin sahte versiyonunu oluşturabilir; aynı türden hacklemeler yüz kilidi için de görülmüştür. Bu sebeplerden dolayı, uzun bir parola, kullanıcı hesabınızı ve bilgisayarınızı korumanın en güvenli yoludur.

Ekranınızı uyku moduna geçecek ve kilitlenecek şekilde ayarlayın

Ekranınızı, kullanmayı bıraktıktan kısa bir süre sonra kilitlenecek şekilde ayarlayın (5 dakika yeterlidir).

Bilgisayarınızdan her uzaklaşmanız gerektiğinde kilit ekrana getirmek için Windows Logo Tuşu + L'ye basın.

Cihazınız kilitliyken nelerin görünebileceğini kontrol edin

Bu adımı neden öneriyoruz Güçlü bir ekran kilidi, cihazınızın çalınması veya ele geçirilmesi durumunda size bir kısım koruma sağlar — ancak kilitli ekranda görünen bildirimleri kapatmazsanız cihazı elinde bulunduran herkes mesaj gönderildiğinde veya yeni bir e-posta aldığınızda sızabilecek bilgileri görebilir.

Make sure voice controls are not enabled

Bu adımı neden öneriyoruz If you set up a device so you can speak to it to control it, for example through Voice Access or Copilot, the system is constantly listening while this feature is on. It also becomes possible for someone else to install code on your device that could capture what your device is listening to. Ses taklidi riskini de göz önünde bulundurmalısınız: birisi sesinizi kaydedip izniniz olmadan bilgisayarınızı kontrol etmek için kullanabilir. Eğer sizin için yazmayı ya da diğer manuel kontrolleri zorlaştıran bir engeliniz varsa, ses kontrolü gereklidir. Bu bölümde bunları daha güvenli bir şekilde nasıl ayarlayacağınıza ilişkin talimatları bulabilirsiniz. Ancak ses kontrolünü bu nedenle kullanmıyorsanız, bunları kapatmak çok daha güvenlidir.

Başkalarının ekranınızı görmesini engelleyen gizlilik filtresi kullanın

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için gizlilik filtreleri hakkındaki Güvenlik Planlayıcısı kılavuzuna bakın.

Bu adımı neden öneriyoruz Dijital güvenliğimize yönelik saldırıları genellikle son derece teknik olarak düşünsek de, bazı insan hakları savunucularının bilgilerinin, birisinin omzunun üzerinden ekranlarına bakarak veya bir güvenlik kamerası kullanarak çalındığını ya da hesaplarının ele geçirildiğini öğrenince şaşırabilirsiniz. Bir gizlilik filtresi, omuz sörfü olarak adlandırılan bu tür saldırıların başarılı olmasının önüne geçebilir. Cihazlarınız için diğer aksesuarları bulabileceğiniz mağazalarda gizlilik filtrelerini de bulabilirsiniz.

Kamera kapağı kullanın

Öncelikle cihazınızın kamerası olup olmadığını, varsa nerede olduğunu anlayın. Bilgisayarınızda yerleşik bir kameranın yanı sıra takılabilir bir kamera kullanıyorsanız birden fazla kamera bulunabilir.

Düşük teknolojili bir kamera kapağı yapabilirsiniz: Kameranın üzerine küçük bir yara bandı yapıştırın ve kamerayı kullanmanız gerektiği zaman çıkarın. Yara bandı çıkartmadan daha iyi sonuç verir çünkü orta kısmında yapışkan yoktur, dolayısıyla lensiniz yapışkan olmaz.

Alternatively, search your preferred store for the model of your computer and "webcam privacy cover thin slide" to find the most suitable sliding cover for your device.

Yönetici erişiminiz varsa kameraları tamamen devre dışı bırakmayı değerlendirin. Windows 11'de kameranızı nasıl devre dışı bırakacağınızı öğrenin. Windows 10'da kameranızı nasıl devre dışı bırakacağınızı “Kamera uygulamasını kullanma” kılavuzundaki “Kamerayı kapatma” bölümünden öğrenebilirsiniz.



Bu adımı neden öneriyoruz Kötü amaçlı yazılımlar sizi, etrafınızdaki kişileri veya nerede olduğunuzu gözetlemek için siz farkında olmaksızın cihazınızın kamerasını açabilir.

Kullanmadığınız bağlantıları kapatın

Cihazlarınızı geceleri tamamen kapatın.

WiFi, Bluetooth ve/veya ağ paylaşımını kapalı tutmayı alışkanlık haline getirin ve bunları yalnızca kullanmanız gerektiğinde etkinleştirin.

Uçuş modu bilgisayarın bağlantısını sonlandırmanın hızlı bir yoludur. Uçuş modunu açma veya kapatmaya ilişkin Microsoft kılavuzunda WiFi, hücresel, Bluetooth ve Yakın Alan İletişimi (NFC) dahil tüm kablosuz bağlantıları kapatmak için uçuş modunu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenin.

Güvendiğiniz bir yerdeki (eviniz veya ofisiniz) bir ağa bağlandığınızda, onu "özel" olarak ayarlayın ve kamuya açık ağları (kafeler, ortak çalışma alanları vb.) "genel" olarak ayarlayın. Bu ayarlar hakkında daha fazla bilgi için Windows'ta bir Wi-Fi ağını herkese açık veya özel yapma kılavuzuna göz atın.

Bluetooth'unuzu kapalı tutun.

Cihazınızın başka birine internet bağlantısı sağlamadığından emin olun.Bunun nasıl kapatılacağını öğrenmek için Windows bilgisayarınızı mobil etkin nokta olarak kullanma kılavuzuna göz atın.

Kablosuz bağlantıyı kapatmak için: Windows 11'de Ayarlar > Ağ ve internet sekmesine gidin ve wifi anahtarını kapatın. Windows 10'da Ayarlar > Ağ ve internet > WiFi sekmesine gidin ve wifi anahtarını kapatın.



Bu adımı neden öneriyoruz Tüm kablosuz iletişim kanalları (wifi, NFC veya Bluetooth gibi) çevredeki saldırganlar tarafından kötüye kullanılabilir ve saldırganlar bu ağlardaki zayıf noktalardan yararlanarak cihazlara ve hassas bilgilerimize ulaşabilirler. Bluetooth veya WiFi bağlantısını açtığınızda, cihazınız daha önce bağlandığınız herhangi bir Bluetooth cihazını veya Wi-Fi ağını bulmaya çalışır. Aslında, bağlandığı her cihazın veya ağın adını "bağırarak" onların bağlantı için uygun olup olmadığını kontrol eder. Yakınlarda gizlice dinleyen biri, bu "bağırmayı" kullanarak cihazınızı tanımlayabilir, çünkü cihazlarınızın veya ağlarınızın listesi genellikle benzersizdir. Parmak izi gibi olan bu tanımlama, yakınınızdaki birinin cihazınızı hedef almasını kolaylaştırır. Bu sebeplerle kullanmadığımız zamanlarda bu bağlantıları, özellikle WiFi ve Bluetooth'u, kapatmak mühimdir. Siz cihazınızda bir tuhaflık olduğunu fark etmeksizin saldırganın önemli bilgilere erişebileceği süreyi sınırlar.

Kayıtlı WiFi ağlarını temizleyin

Ağ isimlerini ve şifrelerini, cihazınızın ağ listesi yerine parola yöneticisine kaydedin.

Kayıtlı WiFi ağları listesine ağ adlarını ve şifrelerini kaydediyorsanız, şunları yaptığınızdan emin olun: Kaydettiğiniz ağlara otomatik olarak bağlanmamak için görev çubuğundaki WiFi simgesine tıklayın. Açılan ağlar listesinde kaydedilen ağa sağ tıklayıp "Otomatik Bağlan" seçeneğini devre dışı bırakın. düzenli olarak, artık kullanmadığınız kayıtlı WiFi ağlarını silin. Kayıtlı wifi ağlarınızı nasıl sileceğinizi öğrenin.



Bu adımı neden öneriyoruz Wifi bağlantısını açtığınızda, cihazınız daha önce bağlandığı bir wifi ağına bağlanmaya çalışır. Özünde, listesinde bulunan her ağın adını "bağırarak" bağlantıya uygun olup olmadıklarını kontrol eder. Sizin listenizden genelde başka bir tane daha bulunmadığı için yakınınızda sizi gözetleyen biri bu "bağırmayı" cihazınızı tanımlamak için kullanabilir: ev veya ofis ağına bağlandığınızda dahi, arkadaşlarınızın evindeki, gittiğiniz kafelerdeki vb. ağlardan bahsetmeye gerek bile yok. Bu parmak izine benzer tanımlama, sizi bölgenizde gözetleyen birinin cihazınızı hedef almasını veya nerede olduğunuzu belirlemesini ziyadesiyle kolaylaştırır. Bu kimlik tespitinden korunmak için cihazınızda kayıtlı bulunan ağları silin ve cihazınızı her zaman ağ aramayacak şekilde ayarlayın. Bu hızlı bir biçimde bağlanmanızı zorlaştırır, ancak bu bilgileri şifre yöneticisinde tutarsanız, ihtiyaç duyduğunuzda daha kolay ulaşabilirsiniz.

Paylaşım'ı kullanmadığınız zaman kapatın

Bu adımı neden öneriyoruz Pek çok cihaz çevremizdekilerle dosya ve hizmetleri kolayca paylaşma seçeneği sunar —kullanışlı bir özellik. Ancak, eğer bu özelliği kullanılmadığınızda bırakırsanız, kötü niyetli kişiler cihazınızdaki dosyalara ulaşmak için bunu kullanabilir.

Otomatik Kullan seçeneğini kapatın

Windows 10'da Otomatik Oynatma ayarını bulun ve kapatın.

Windows 11'de Ayarlar > Bluetooth ve Cihazlar > Otomatik Kullan bölümüne gidin ve Otomatik Kullan anahtarını kapatın.

Bu adımı neden öneriyoruz Windows'taki Otomatik Kullan özelliği cihazınıza taktığınız bir sürücüdeki kötü amaçlı yazılımı otomatik olarak çalıştırabilir. Bu özelliği kapatmak sizi böyle risklere karşı korur.

Reklamları ve diğer "gizlilik seçeneklerini" kapatın

Windows 10'da Ayarlar > Gizlilik ve Windows 11'de Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Genel bölümündeki seçenekleri gözden geçirin ve en azından ilk üç seçeneği kapatın.

Bu adımı neden öneriyoruz Cihazınızla ilgili ek verileri paylaşmak, hakkınızda daha fazla bilgiye kamusal erişimin olduğu anlamına gelir. Bu paylaşımı sınırlayarak kendinizi daha çok koruyabilirsiniz.

Cihazınızı Windows Security ile koruyun

Windows Güvenliği, Windows'ta yerleşiktir ve Microsoft Defender Antivirus adlı bir virüsten koruma programı içerir. Üçüncü parti bir antivirüs kullanmak yerine Microsoft Defender'ı etkinleştirin.

Windows Güvenliği tarafından sunulan tüm güvenlik özelliklerini öğrenmek için Windows Güvenliği ile koruma sağlayın başlıklı makaleye göz atın.

One option that you may want to turn on is SmartScreen, which protects against phishing or malware websites and applications, and the downloading of potentially malicious files. SmartScreen'in etkinleştirmek için Windows Güvenliği'ni açın, Uygulama ve Tarayıcı Denetimi > İtibar Tabanlı Koruma menüsüne gidin ve Microsoft Edge için SmartScreen anahtarını açın.



Güvenlik Duvarı kullanın

Bu adımı neden öneriyoruz Güvenlik duvarları cihazınıza erişmeye çalışan istenmeyen bağlantıları durduran bir güvenlik seçeneğidir. Bir binanın kapısında duran güvenlik görevlisinin kimin girip çıkacağına karar vermesi gibi, güvenlik duvarı da gelen ve giden ağ trafiğini tespit eder, denetler ve bunlara dair karar verir. Ağ trafiği içerisindeki zararlı eylemleri durdurmak için güvenlik duvarını etkinleştirmenizi öneririz. Varsayılan güvenlik duvarı ayarları pek çok durumda yeterli koruma sağlayacak kapasitededir.

Gelişmiş: Zararlı kodların çalışmasını durdurun

Gelişmiş: Birisinin izniniz olmadan cihazınıza erişip erişmediğini anlama (temel adli bilişim)