Android cihazınızı koruyun

Güncellendi 16 May 2024

Güvenlik kullandığınız cihazı bilgilerinizi koruyacak şekilde ayarlamayla başlar. Android cihazınızı daha güvenli hale getirmek için kılavuzda verilen adımları takip edin. Android cihazlar üreticisine göre farklılık gösterebilir, dolayısıyla aradığınız ayarları bulmak için birkaç yere birden bakmanız icap edebilir.

İşletim sisteminin (OS) en son sürümünü kullanın

Bu adımı neden öneriyoruz Cihazınızı ve uygulamalarınızı çalıştıran kodlarda her gün yeni güvenlik açıkları olur. Bu kodları yazan uygulama geliştiriciler kodlar çok karmaşık olduğundan dolayı bu açıkların nerede bulunduğunu tahmin edemezler. Saldırganlar, cihazınıza erişmek için bu güvenlik açıklarından faydalanırlar. Ancak yazılım geliştiriciler düzenli olarak güvenlik açıklarını gidermek için kodlar yayınlar. Bu nedenle kullandığınız her cihazda güncellemeleri yüklemeniz ve işletim sisteminin en son sürümünü kullanmanız önem arz eder. Cihazınızı otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlarsanız yapmanız gereken bir iş eksilmiş olacaktır.

Yüklü tüm uygulamaları düzenli olarak güncelleyin

Google Play Store'un nasıl güncelleneceğine ilişkin resmi kılavuzdaki talimatları izleyerek Google Play Store uygulamasının güncellendiğini kontrol edin.

Tüm Android uygulamalarının otomatik olarak nasıl güncelleneceğini öğrenmek için resmi kılavuzdaki talimatları izleyin.

Güvenilir kaynaklardaki uygulamaları kullanın

Bu adımı neden öneriyoruz The Google Play Store is the official app store for Android. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Google to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the Google Play Store. If you decide that the benefit of a particular app that cannot be installed through the Google Play Store outweighs the risk, take additional steps to protect yourself, like planning to keep sensitive or personal information off that device. Even in this case, only install apps from trusted alternative app stores like F-Droid or Aurora Store or from the websites of the developers themselves. "Mirror" download sites may be untrustworthy unless you know and trust the people who provide those services. Belirli bir uygulamayı kullanıp kullanmamanız gerektiğine nasıl karar vereceğinizi öğrenmek için, Security in a Box'un önerdiğimiz araçları ve hizmetleri nasıl seçtiğini inceleyin. Some governments have demanded tech companies ban certain apps in their countries. When that happens, your contacts may encourage you to "root" your device in order to install banned apps by going to third-party app stores or websites. In fact, "rooting" your device is not necessary if you use techniques to circumvent your country's censorship when setting up your phone. Cihazınızı rootlamamanızı öneririz, zira bu cihazınızı kötü amaçlı kod bulaşmasına karşı daha büyük bir risk altına sokar.

Kullanmadığınız ve ihtiyaç duymadığınız uygulamaları silin

Bu adımı neden öneriyoruz New vulnerabilities in the code that runs in your devices and apps are found every day. The developers who write that code cannot predict where they will be found, because the code is so complex. Malicious attackers may exploit these vulnerabilities to get into your devices. Removing apps you do not use helps limit the number of apps that might be vulnerable. Apps you do not use may also transmit information about you that you may not want to share with others, like your location. If you cannot remove apps, you may at least try to disable them.

Eğer mümkünse sosyal medya uygulamalarını kullanmaktan kaçının

Tarayıcınız üzerinden giriş yaparak sosyal medya ve diğer web sitelerine erişebilirsiniz.

Bu adımı neden öneriyoruz Uygulamalar telefonunuzun kimliği, telefon numaranız ve hangi kablosuz ağa bağlı olduğunuz gibi pek çok veriyi paylaşabilir. Facebook veya Instagram gibi uygulamalar da dahil olmak üzere bazı sosyal medya uygulamaları gerekenden daha fazla bilgi toplar. Gizliliğinizi bir katman daha korumak için bu hizmetlere cihazınızıdaki güvenli tarayıcı (Firefox gibi) aracılığıyla erişim sağlayın.

Gizlilik dostu uygulamaları kullanın

İnternette Firefox ile gezinin.

E-postalarınızı K-9 Mail ile okuyabilirsiniz.

You can use F-Droid or Aurora Store to find free and open-source apps that offer an alternative to proprietary apps installed in your device.

Bu adımı neden öneriyoruz Android devices come with built-in apps that by default ask you to log in to your Google accounts, like for example Chrome or GMail. Instead, you can use more privacy-friendly apps to browse the web, read your email and much more. In many cases you can also choose to install these apps from alternative app stores focused on free and open-source software like F-Droid or Aurora Store. Gizliliğe duyarlı bu uygulamaları yükleyip ayarladıktan sonra, cihazınızda varsayılan olarak yüklü bulunan ve kullanacağınızı düşünmediğiniz uygulamaları da kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Uygulama izinlerini kontrol edin

Yalnızca kullandığınız uygulamalar için etkinleştirildiklerinden emin olmak için tüm izinleri tek tek inceleyin. Aşağıdaki izinler kullanmadığınız uygulamalarda kapatılmalı ve tanımadığınız uygulamalar tarafından kullanıldığında ise şüpheli kabul edilmelidir:

Konum

Kişiler

SMS

Mikrofon

Ses veya konuşma tanıma

(Web) Kamera

Ekran kaydı

Arama kayıtları ve arama geçmişi

Telefon

Takvim

E-posta

Fotoğraflar

Film ve videolar ile bunların kitaplığı

Parmak izi okuyucusu

Yakın alan iletişimi (NFC)

Bluetooth

"Disk erişimi", "dosyalar", "klasörler" veya "sistem"den bahseden tüm ayarlar

"Yükle" ifadesini içeren tüm ayarlar

Yüz tanıma

Fiziksel aktivite

Sağlık bağlantısı

Diğer uygulamaları indirme izni

Android'de uygulama izinlerinin nasıl değiştirileceği ve kaldırılacağını, her bir uygulama izninin ne anlama geldiğini ve cihazınızda kamera veya mikrofon erişiminin nasıl devre dışı bırakılacağını öğrenmek için Google'ın destek sayfasına bakın.

Bu adımı neden öneriyoruz — Konumunuz, mikrofonunuz, kameranız veya cihaz ayarlarınız gibi — hassas bilgilere veya dijital servislere erişen uygulamalar bu bilgileri sızdırabilir veya saldırganlar tarafından kullanılabilir. Dolayısıyla, belirli bir servisi kullanmak için uygulamaya ihtiyacınız yoksa bu izinleri kapatın.

Konum servislerini kapatın ve konum servisleri geçmişini silin

Konum hizmetlerini genel olarak kapatmayı veya konum hizmetlerini kullanmıyorken tüm cihazınız ve tek tek her uygulama için kapatma alışkanlığı edinin.

Konum servisi ayarları her Android cihazda farklı bir menü altında bulunabilir. Ancak Ayarlar, Gizlilik ve/veya Güvenlik altında yahut Google hesap tercihleriniz ile alakalı bir yerde olması muhtemeldir.

Konum servislerini açık bulunduruyorsanız konum geçmişinizi düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin. Konum geçmişinizi silmek ve cihazlarınızın ve Google Haritalar'ın konum etkinliğinizi kaydetmeyeceği şekilde ayarlamak için Google Haritalar Zaman Çizelgesi ve Haritalar Etkinliğiniz sayfalarında bulunan talimatlarını takip edin.

Bu adımı neden öneriyoruz Kullandığımız cihazların çoğu GPS, cep telefonu kuleleri ve bağlandığımız wifi ağlarını kullanarak nerede olduğumuzu takip eder. Cihazınız fiziksel konumunuzu kaydediyorsa, birisinin sizi bulmasını, belirli yerlerde bulunduğunuzu veya sizinle aynı zamanda orada bulunan belirli kişilerle ilişkili olduğunuzu kanıtlamasını mümkün kılar.

Cihazlarınızda ayrı kullanıcı hesapları oluşturun

Cihazınızda, biri “admin” (yönetici) ayrıcalıklarına ve diğerleri “standart” (yönetici olmayan) ayrıcalıklara sahip olacak şekilde birden fazla hesap oluşturun. Yönetici profiline yalızca sizin erişiminiz olmalıdır. Standart kullanıcıların cihazınızdaki her uygulamaya, dosyaya veya ayarlara erişimi olmamalıdır.

Günlük işleriniz için standart bir kullanıcı profili kullanın. Yönetici profilini yazılım yüklemek gibi cihazın güvenliğini etkileyen değişiklikler yapmanız gerektiği zaman kullanın. Günlük standart kullanıcı profili kullanmak cihazınızın kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan güvenlik tehditlerini sınırlayabilir. When you cross borders, having a standard user open could help hide your more sensitive files. Use your judgment: will the border authorities confiscate your device for a thorough search, or will they force you to log in to your account so they can take a quick look? If you expect they won't look too deeply into your device, being logged in as a standard user for work that is not sensitive provides you some plausible deniability.

Nasıl yeni kullanıcı ekleyeceğinizi Kullanıcıları silme, değiştirme veya ekleme ile ilgili Google Destek Sayfası'ndan öğrenebilirsiniz.

Bu adımı neden öneriyoruz Önemli işleriniz için kullandığınız cihazları başkalarıyla paylaşmamanızı önemle tavsiye ederiz. Ancak, cihazlarınızı iş arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşmanız gerekiyorsa, ayrı kullanıcılar oluşturmak suretiyle cihazınızı ve hassas bilgilerinizi daha iyi koruyabilirsiniz. Bu şekilde, yönetici izinlerinizi ve hassas dosyalarınızı diğer insanlardan koruyabilirsiniz.

Kullanmadığınız kullanıcıların cihazınızla ilişkisini kesin

İstenmeyen kullanıcı hesaplarının nasıl kaldırılacağını Google'ın kullanıcı silme konusundaki destek sayfası adresinden öğrenebilirsiniz.

Bu adımı neden öneriyoruz Başkalarının cihazınıza erişim sağlamasını istemiyorsanız, ek "kapıyı" açık bırakmamak en iyi yöntemdir (buna "saldırı yüzeyinizin küçültülmesi" denir). Ayrıca cihazınızda hangi hesapların ilişkilendirildiğini kontrol etmek bilginiz dışında oluşturulmuş hesapları ortaya çıkarabilir.

Cihazınıza bağlı olan Google hesaplarının güvenliğini sağlayın

Bu adımı neden öneriyoruz Most devices have accounts associated with them, like Google accounts for your Android phone, your Chromebook laptop, and Google TV. More than one device may be logged in to your Google account (like your phone, your laptop and maybe your TV). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.

Ekranınızı uyku moduna geçecek ve kilitlenecek şekilde ayarlayın

Kısa bir şifre veya PIN değil, daha uzun bir parola (en az 10 karakter) belirleyin. Parolanızı nasıl ayarlayacağınızı veya değiştireceğinizi öğrenmek için Android cihazda ekran kilidinin nasıl ayarlanacağına ilişkin Google destek sayfasını ziyaret edin. Cihazınızın kilidini açmak için parmak içi, yüz, göz veya ses kullanmak size karşı zorla kullanılabilir. Eğer yazmayı imkansız kılan bir engeliniz yoksa bu seçenekleri kullanmaktan imtina edin. Remove your fingerprints and face from your device if you have already entered them. Android devices differ, so this could be in a few locations on your device, but try following the instructions to remove a fingerprint or delete Face Unlock. Alternatively, try looking where you would normally find your device lock settings. Desen şifresini tahmin edilebileceği için bu seçeneği kullanmaktan imtina edin. "Kilidi açmak için kaydırın" seçenekleri güvenli kilitler değildir, bu seçeneği kullanmaktan imtina edin. "Şifreyi görünür yap" seçeneğini devre dışı bırakın.

Ekranınızı, kullanmayı bıraktıktan kısa bir süre sonra kilitlenecek şekilde ayarlayın (1 dakika veya 5 dakika olarak deneyin ve hangisinin sizin için daha uygun olduğunu görün). Bu ayarlar farklı cihazlarda farklı yerlerde bulunur, bu sebeple "Ekran", "Sistem" veya "Güvenlik" ayarları altında "Ekran zaman aşımı" seçeneğini arayın.

Bu adımı neden öneriyoruz Teknik saldırılar özellikle endişe verici olsa da, cihazınıza el konulabilir veya çalınabilir, bu da birinin cihaza girmesine olanak tanıyabilir. Bu nedenle, bir parola ekran kilidi ayarlamak akıllıca olacaktır, böylece hiç kimse cihazınızı açıp kısa bir PIN veya parolayı tahmin ederek cihazınıza erişemez. Parola dışındaki ekran kilidi seçeneklerini önermiyoruz. Arama, yakalama veya gözaltı durumunda cihazınızın kilidini yüz, ses, göz veya parmak izinizi kullanarak açmaya kolayca zorlanabilirsiniz. Kısa şifreler ya da PIN'ler kullanıyorsanız, cihazı elinde bulunduran biri bunu tahmin etmek için yazılım kullanabilir. Ayrıca ekrandaki parmak izlerine bakarak "desen" kilitleri tahmin etmek mümkündür. Parmak izinizi alan birinin parmak izi kilidi ayarlamanız durumunda kilidinizi açmak için parmak izinizin sahte versiyonunu oluşturabilir; aynı türden hacklemeler yüz kilidi için de görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı ayarlanacak en güvenli ekran kilidi daha uzun bir paroladır.

Cihazınız kilitliyken nelerin görünebileceğini kontrol edin

Bu adımı neden öneriyoruz Güçlü bir ekran kilidi, cihazınızın çalınması veya ele geçirilmesi durumunda size bir kısım koruma sağlar — ancak kilitli ekranda görünen bildirimleri kapatmazsanız cihazı elinde bulunduran herkes mesaj gönderildiğinde veya yeni bir e-posta aldığınızda sızabilecek bilgileri görebilir.

Ses kontrollerini devre dışı bırakın

Bu adımı neden öneriyoruz Bir cihazı sesle kontrol edebilecek şekilde ayarladığınızda, başkasının cihazınıza, cihazınızın dinlediği şeyleri kaydedebilecek bir kod yüklemesi mümkün hale gelir. Ayrıca sesinizin taklit edilebileceği riskini de göz önünde bulundurmak önemlidir: biri sesinizi kaydederek telefonunuzu kontrol etmek için kullanabilir. Eğer sizin için yazmayı ya da diğer manuel kontrolleri zorlaştıran bir engeliniz varsa, ses kontrolü gereklidir. Bu bölümde bunları daha güvenli bir şekilde nasıl ayarlayacağınıza ilişkin talimatları bulabilirsiniz. Ancak ses kontrolünü bu nedenle kullanmıyorsanız, bunları kapatmak çok daha güvenlidir.

Başkalarının ekranınızı görmesini engelleyen gizlilik filtresi kullanın

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için gizlilik filtreleri hakkındaki Güvenlik Planlayıcısı kılavuzuna bakın.

Bu adımı neden öneriyoruz Dijital güvenliğimize yönelik saldırıları genellikle son derece teknik olarak düşünsek de, bazı insan hakları savunucularının bilgilerinin, birisinin omzunun üzerinden ekranlarına bakarak veya bir güvenlik kamerası kullanarak çalındığını ya da hesaplarının ele geçirildiğini öğrenince şaşırabilirsiniz. Bir gizlilik filtresi, omuz sörfü olarak adlandırılan bu tür saldırıların başarılı olmasının önüne geçebilir. Cihazlarınız için diğer aksesuarları bulabileceğiniz mağazalarda gizlilik filtrelerini de bulabilirsiniz.

Kamera kapağı kullanın

Öncelikle cihazınızın kamerası olup olmadığını, varsa nerede olduğunu anlayın. Akıllı telefonunuzun birden çok kamerası olabilir.

Düşük teknolojili bir kamera kapağı yapabilirsiniz: Kameranın üzerine küçük bir yara bandı yapıştırın ve kamerayı kullanmanız gerektiği zaman çıkarın. Yara bandı çıkartmadan daha iyi sonuç verir çünkü orta kısmında yapışkan yoktur, dolayısıyla lensiniz yapışkan olmaz.

Alternatively, search your preferred store for the model of your device and "webcam privacy cover thin slide" to find the most suitable sliding cover for your phone or tablet.

Ayrıca cihazınızdaki kamera erişimini tamamen devre dışı bırakmayı değerlendirin.

Bu adımı neden öneriyoruz Kötü amaçlı yazılımlar sizi, etrafınızdaki kişileri veya nerede olduğunuzu gözetlemek için siz farkında olmaksızın cihazınızın kamerasını açabilir.

Kullanmadığınız bağlantıları kapatın

Cihazlarınızı geceleri tamamen kapatın.

WiFi, Bluetooth ve/veya ağ paylaşımını kapalı tutmayı alışkanlık haline getirin ve bunları yalnızca kullanmanız gerektiğinde etkinleştirin.

Uçak modu tüm bağlantıları kesmenin hızlı bir yoludur. Uçak modundayken yalnızca istediğiniz servisleri kullanmak için WiFi ve Bluetooth'u nasıl açabileceğinizi öğrenin. Uçak modunu açın ve WiFi ve Bluetooth'un kapalı olduğundan emin olun. Telefonunuz uçak modundayken WiFi ve Bluetooth'u nasıl açacağınızı öğrenmek için Android'inizin kablosuz bağlantılarını uçak modunda açık tutmaya ilişkin Google Destek Sayfası adresini ziyaret edin.

Google'ın Android'de gelişmiş ağ ayarlarını yönetmeye dair destek sayfasındaki "Diğer Wi-Fi ayarını değiştir" talimatlarını kontrol edin ve "Wi-Fi'yi otomatik olarak aç" ve "Genel ağlar için bildirim yap" seçeneklerinin KAPALI olduğundan emin olun.

Hotspot erişim noktasını kullanmadığınız zamanlarda kapatın. Hotspot erişim noktasından başka birine internet bağlantısı sağlamadığınızdan emin olun. Hotspot'un nasıl kapatılacağını öğrenmek için hotspot ile mobil bağlantı paylaşımı hakkındaki Android destek sayfası veya Pixel destek sayfası'nı ziyaret edin.



Bu adımı neden öneriyoruz Tüm kablosuz iletişim kanalları (wifi, NFC veya Bluetooth gibi) çevredeki saldırganlar tarafından kötüye kullanılabilir ve saldırganlar bu ağlardaki zayıf noktalardan yararlanarak cihazlara ve hassas bilgilerimize ulaşabilirler. Bluetooth veya WiFi bağlantısını açtığınızda, cihazınız daha önce bağlandığınız herhangi bir Bluetooth cihazını veya Wi-Fi ağını bulmaya çalışır. Aslında, bağlandığı her cihazın veya ağın adını "bağırarak" onların bağlantı için uygun olup olmadığını kontrol eder. Yakınlarda gizlice dinleyen biri, bu "bağırmayı" kullanarak cihazınızı tanımlayabilir, çünkü cihazlarınızın veya ağlarınızın listesi genellikle benzersizdir. Parmak izi gibi olan bu tanımlama, yakınınızdaki birinin cihazınızı hedef almasını kolaylaştırır. Bu sebeplerle kullanmadığımız zamanlarda bu bağlantıları, özellikle WiFi ve Bluetooth'u, kapatmak mühimdir. Siz cihazınızda bir tuhaflık olduğunu fark etmeksizin saldırganın önemli bilgilere erişebileceği süreyi sınırlar.

Kayıtlı WiFi ağlarını temizleyin

Bu adımı neden öneriyoruz Wifi bağlantısını açtığınızda, cihazınız daha önce bağlandığı bir wifi ağına bağlanmaya çalışır. Özünde, listesinde bulunan her ağın adını "bağırarak" bağlantıya uygun olup olmadıklarını kontrol eder. Sizin listenizden genelde başka bir tane daha bulunmadığı için yakınınızda sizi gözetleyen biri bu "bağırmayı" cihazınızı tanımlamak için kullanabilir: ev veya ofis ağına bağlandığınızda dahi, arkadaşlarınızın evindeki, gittiğiniz kafelerdeki vb. ağlardan bahsetmeye gerek bile yok. Bu parmak izine benzer tanımlama, sizi bölgenizde gözetleyen birinin cihazınızı hedef almasını veya nerede olduğunuzu belirlemesini ziyadesiyle kolaylaştırır. Bu kimlik tespitinden korunmak için cihazınızda kayıtlı bulunan ağları silin ve cihazınızı her zaman ağ aramayacak şekilde ayarlayın. Bu hızlı bir biçimde bağlanmanızı zorlaştırır, ancak bu bilgileri şifre yöneticisinde tutarsanız, ihtiyaç duyduğunuzda daha kolay ulaşabilirsiniz.

Paylaşım'ı kullanmadığınız zaman kapatın

Android cihazlar birbirinden farklı menülere sahiptir fakat Ayarlar'da "bağlı cihazlar", "cihaz bağlantıları" veya bunlara benzer bir seçeneği bularak buradaki tüm cihazları kapatın veya bağlantısını kaldırın.

Quick Share Özelliğini Kapat (bazı cihazlarda Yakın Paylaşım olarak da adlandırılır). Sadece gerçekten güvendiğiniz cihazlarla veri paylaşmanız gerektiği durumda etkinleştirin. Yakınınızdaki biriyle veri paylaşmanız gerektiğinde ve bu kişi Google kişilerinizde değilse, "herkesle" paylaşmayı seçin ancak birkaç dakika sonra yakındaki cihazlara görünür olmayı durdurmak için "Herkes modunu geçici olarak kullan" seçeneğini işaretleyin. Paylaşmayı tamamladığınızda, Quick Share'i tekrar kapatın.



Bu adımı neden öneriyoruz Pek çok cihaz çevremizdekilerle dosya ve hizmetleri kolayca paylaşma seçeneği sunar —kullanışlı bir özellik. Ancak, eğer bu özelliği kullanılmadığınızda bırakırsanız, kötü niyetli kişiler cihazınızdaki dosyalara ulaşmak için bunu kullanabilir.

Gelişmiş: Birisinin izniniz olmadan cihazınıza erişip erişmediğini anlama (temel adli bilişim)

Aşağıda verilen listedeki adımları takip edin:

Bu adımı neden öneriyoruz Birinin cihaz, dosya ya da iletişim geçmişinize erişim sağladığı her zaman anlaşılmayabilir. Cihazınızın kurcalanıp kurcalanmadığı hakkında bu ek kontrol listeleri size daha fazla bilgi verebilir.

Gelişmiş: Android'i Google hesabı olmadan kullanın

Google'ın attığınız her adımı takip etmesinden endişe duyuyorsanız, Android'de hesap ekleme veya kaldırma ile ilgili Android belgelerindeki adımları izleyerek Google hesabınızı cihazınızdan kaldırabilirsiniz. Daha iyisi, telefonunuzu ilk kez yapılandırırken "Oturum aç" ekranını atlayabilirsiniz. Bu şekilde cihazınız herhangi bir Google hesabına bağlanmayacak ve konum, aramalar, yüklü uygulamalar vb. ile ilgili bilgiler profiline eklenmeyecektir.

With no Google account connected to your device, you will not be able to use the Google Play Store to install apps. Use alternative app stores like F-Droid and Aurora Store instead.

F-Droid mağazası yalnızca ücretsiz ve açık kaynaklı (FOSS) uygulamalar sunar. Yüklemek için F-Droid APK'sını resmi web sitesinden indirin ve yüklemeye devam etmek için indirilen dosyaya tıklayın. Geçici olarak bilinmeyen uygulamaların yüklenmesine izin vermeniz gerekebilir. Yükleme tamamlandığında yükleme izinlerini iptal ettiğinizden emin olun!

Google Play Store'da bulunan uygulamaların aynısını Aurora Store'da bulabilirsiniz. Aurora Store'u F-Droid'den yükleyebilirsiniz.

Yüklü uygulamaları düzenli olarak güncellemek için F-Droid ve Aurora Store'u açarak güncellemeleri manuel olarak kontrol edin. Otomatik güncellemelerin çalışmayabileceğini ve zamanla manuel olarak güncellenmedikleri takdirde eski ve güvensiz uygulamalar kullanıyor olabileceğinizi unutmayın.

Gelişmiş: Android cihazınızın işletim sistemini değiştirin

Android is made by Google so it is loaded with Google apps that track you and gather a lot of information about what you do and where you are. In some cases you can install a more secure and private alternative Android operating system such as security- and privacy-focused GrapheneOS or CalyxOS. This is an advanced solution: if you decide to do this, make sure your device is compatible. There are several steps you must take to install and if something goes wrong you could make your device unusable.

