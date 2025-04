iOS cihazınızı koruyun

Güncellendi 30 May 2024

Eğer iPhone veya iPad kullanıyorsanız, onların daha güvenli olduğu hakkındaki duymuş olabilirsiniz. Bu illaki doğru değildir. Güvenlik, cihazlarımızı nasıl kullandığımıza ve her an açıkları bulunabilecek kendi yazılımlarının bir kombinasyonuna bağlıdır. Cihazınızı daha güvenli hale getirmek için bu kılavuzdaki adımları takip edin. Bu ayarların değişmediğinden emin olmak için bu ayarları ara sıra kontrol etme alışkanlığı edinin.

Notlar

iPhone, iPad veya başka bir iOS cihazı kullanıyorsanız, Kilitleme Modunu açmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Büyük olasılıkla cihazınızın çalışma biçiminde çok fazla fark görmeyeceksiniz, ancak çok daha iyi bir biçimde korunacaksınız.

Lockdown Mode reduces the attack surface for sophisticated spyware like Pegasus . Features of the Lockdown Mode should be used by everyone and should really be part of a standard operating system.

Bu adımı neden öneriyoruz

Apple's App Store is the official app store for iOS devices. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Some governments have demanded tech companies ban certain apps in their countries. When that happens, your contacts may encourage you to "jailbreak" your device in order to install banned apps. In fact, "jailbreaking" your device is not necessary if you use techniques to circumvent your country's censorship when setting up your phone.