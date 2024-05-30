iOS cihazınızı koruyun

Güncellendi 30 May 2024

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Eğer iPhone veya iPad kullanıyorsanız, onların daha güvenli olduğu hakkındaki duymuş olabilirsiniz. Bu illaki doğru değildir. Güvenlik, cihazlarımızı nasıl kullandığımıza ve her an açıkları bulunabilecek kendi yazılımlarının bir kombinasyonuna bağlıdır. Cihazınızı daha güvenli hale getirmek için bu kılavuzdaki adımları takip edin. Bu ayarların değişmediğinden emin olmak için bu ayarları ara sıra kontrol etme alışkanlığı edinin.

İşletim sisteminin (OS) en son sürümünü kullanın

Yazılımı güncellerken bunu internet kafe veya kafelerde değil, eviniz veya iş yeriniz gibi güvenilir bir yerin internet bağlantısından yapın.

Son işletim sistemini güncellemek için yazılımı indirmeniz ve cihazı birkaç kez yeniden başlatmanız gerekebilir. Cihazda çalışmanıza gerek olmayan bir zamanda bunu yapmanız daha iyi olabilir.

Güncelleme tamamlandıktan sonra, mevcut başka bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin ve yeni bir güncellemenin olmadığına emin olana kadar güncellemeleri tamamlayın.

Cihazınız iOS işletim sisteminin en son sürümünü çalıştırmıyorsa, yeni bir cihaz satın almalısınız. Mevcut en güncel sürümün hangisi olduğunu öğrenin. Cihazınızda yüklü olan sürümle karşılaştırın. İşletim sistemini güncelleyin. İşletim sistemini otomatik güncellenecek şekilde ayarlayın.

Bir güncellemenin tam olarak yüklendiğinden emin olmak için, güncellemeyi indirdikten sonra istendiğinde cihazınızı her zaman yeniden başlatın.

Notlar

iOS güncelleme kılavuzu, işletim sisteminizi güncellemeden önce aygıtınızı iCloud (Apple'ın kendi sunucusu) dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle yedeklemenizi önerir. Karşılaştığınız tehditleri göz önünde bulundurarak sizin için en güvenli yöntemin hangisi olduğunu değerlendirin. Genel olarak, telefonunuzu veya tabletinizi kendi bilgisayarınıza yedeklemenizi öneririz.

Bu adımı neden öneriyoruz Cihazınızı ve uygulamalarınızı çalıştıran kodlarda her gün yeni güvenlik açıkları olur. Bu kodları yazan uygulama geliştiriciler kodlar çok karmaşık olduğundan dolayı bu açıkların nerede bulunduğunu tahmin edemezler. Saldırganlar, cihazınıza erişmek için bu güvenlik açıklarından faydalanırlar. Ancak yazılım geliştiriciler düzenli olarak güvenlik açıklarını gidermek için kodlar yayınlar. Bu nedenle kullandığınız her cihazda güncellemeleri yüklemeniz ve işletim sisteminin en son sürümünü kullanmanız önem arz eder. Cihazınızı otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlarsanız yapmanız gereken bir iş eksilmiş olacaktır.

Kilit Modunu açın

iPhone, iPad veya başka bir iOS cihazı kullanıyorsanız, Kilitleme Modunu açmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Büyük olasılıkla cihazınızın çalışma biçiminde çok fazla fark görmeyeceksiniz, ancak çok daha iyi bir biçimde korunacaksınız.

Bu adımı neden öneriyoruz Lockdown Mode reduces the attack surface for sophisticated spyware like Pegasus. Features of the Lockdown Mode should be used by everyone and should really be part of a standard operating system.

Güvenilir kaynaklardaki uygulamaları kullanın

Sizi kötü amaçlı kodlara karşı daha büyük risk altına soktuğu için cihazınızda yetkisiz değişiklikler (jailbreak) yapmamanızı öneririz.

Bunun yerine uygulamaları App Store'dan yükleyin.

Bu adımı neden öneriyoruz Apple's App Store is the official app store for iOS devices. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store. Some governments have demanded tech companies ban certain apps in their countries. When that happens, your contacts may encourage you to "jailbreak" your device in order to install banned apps. In fact, "jailbreaking" your device is not necessary if you use techniques to circumvent your country's censorship when setting up your phone.

Kullanmadığınız ve ihtiyaç duymadığınız uygulamaları silin

Bu adımı neden öneriyoruz Cihazlarınızı ve uygulamalarınızı çalıştıran yazılımlarda her gün yeni güvenlik açıkları bulunur. Bu kodları yazan uygulama geliştiriciler bunların nerede bulunacağını tahmin edemez zira kodlar ciddi anlamda karmaşıktır. Saldırganlar bu açıkları cihazınıza sızabilmek için kullanabilir. Dolayısıyla kullanmadığınız uygulamaları silmek güvenlik açığı olabilecek uygulamaların sayısını sınırlandırmanıza yardımcı olur. Kullanmadığınız uygulamalar aynı zamanda başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz konumunuz gibi bilgileri de sızdırabilir. Uygulamaları silemediğiniz durumda, en azından devre dışı bırakmayı deneyin.

Gizlilik dostu uygulamaları kullanın

Bu adımı neden öneriyoruz iPhones and iPads come with built-in software, like Safari or Mail, that have a history of privacy and security issues. Instead, you can use more privacy-friendly apps to browse the web, read your email and much more.

Eğer mümkünse sosyal medya uygulamalarını kullanmaktan kaçının

Tarayıcınız üzerinden giriş yaparak sosyal medya ve diğer web sitelerine erişebilirsiniz.

Bu adımı neden öneriyoruz Uygulamalar telefonunuzun kimliği, telefon numaranız ve hangi kablosuz ağa bağlı olduğunuz gibi pek çok veriyi paylaşabilir. Facebook veya Instagram gibi uygulamalar da dahil olmak üzere bazı sosyal medya uygulamaları gerekenden daha fazla bilgi toplar. Gizliliğinizi bir katman daha korumak için bu hizmetlere cihazınızıdaki güvenli tarayıcı (Firefox gibi) aracılığıyla erişim sağlayın.

Uygulama izinlerini kontrol edin

Yalnızca kullandığınız uygulamalar için etkinleştirildiklerinden emin olmak için tüm izinleri tek tek inceleyin. Aşağıdaki izinler kullanmadığınız uygulamalarda kapatılmalı ve tanımadığınız uygulamalar tarafından kullanıldığında ise şüpheli kabul edilmelidir:

Bu adımı neden öneriyoruz — Konumunuz, mikrofonunuz, kameranız veya cihaz ayarlarınız gibi — hassas bilgilere veya dijital servislere erişen uygulamalar bu bilgileri sızdırabilir veya saldırganlar tarafından kullanılabilir. Dolayısıyla, belirli bir servisi kullanmak için uygulamaya ihtiyacınız yoksa bu izinleri kapatın.

Konum servislerini kapatın ve konum servisleri geçmişini silin

Konum servislerini kapatmayı genel olarak veya uygulamayı kullanmıyorken, cihazın tamamında veya tek tek uygulamalar için kapatmayı alışkanlık haline getirin. Konum servislerini nasıl kapatacağınızı öğrenin.

Eğer konum servisleriniz açıksa düzenli olarak konum geçmişinizi kontrol edin ve silin. iPhone'da veya iPad'de haritalar uygulamasında konum geçmişinizi nasıl temizleyeceğinizi öğrenin. Konum servislerini açık bulunduruyorsanız Google Haritalar'daki konum geçmişinizi düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin. Konum geçmişinizi silmek ve cihazlarınızın ve Google Haritalar'ın konum etkinliğinizi kaydetmeyeceği şekilde ayarlamak için Google Haritalar Zaman Çizelgesi ve Haritalar Etkinliğiniz sayfalarında bulunan talimatlarını takip edin.



Bu adımı neden öneriyoruz Kullandığımız cihazların çoğu GPS, cep telefonu kuleleri ve bağlandığımız wifi ağlarını kullanarak nerede olduğumuzu takip eder. Cihazınız fiziksel konumunuzu kaydediyorsa, birisinin sizi bulmasını, belirli yerlerde bulunduğunuzu veya sizinle aynı zamanda orada bulunan belirli kişilerle ilişkili olduğunuzu kanıtlamasını mümkün kılar.

Cihazınıza bağlı hesapların güvenliğini sağlayın

Bu adımı neden öneriyoruz Apple devices have Apple ID accounts associated with them. More than one device may be logged in at a time (like your phone, laptop and maybe your TV). If someone else has access to your accounts without your authorization, the steps included in this section will help you see and stop this.

Cihazınıza, hesabınıza veya bilgilerinize erişim izinlerini kaldırma

Bu adımı neden öneriyoruz Başka birinin cihazınıza, hesaplarınıza veya bilgilerinize erişmesini istemiyorsanız, herhangi bir ek "kapıyı" açık bırakmamak en iyi yöntemdir (buna "saldırı yüzeyinizi azaltmak" denir). Ayrıca, bu bölümde önerilen kontroller, birisinin izniniz olmadan cihazınıza, hesabınıza veya verilerinize eriştiğini ortaya çıkarabilir.

Ekranınızı uyku moduna geçecek ve kilitlenecek şekilde ayarlayın

Ekranınızı kullanmayı bıraktıktan kısa bir süre sonra kendiliğinden kilitlenecek şekilde ayarlayın (5 dakika bu bağlamda iyi bir süredir).

Kısa bir parola veya PIN değil, daha uzun bir parola (en az 10 karakter) kullanın.

Cihazınızın kilidini açmak için parmak içi, yüz, göz veya ses kullanmak size karşı zorla kullanılabilir. Eğer yazmayı imkansız kılan bir engeliniz yoksa bu seçenekleri kullanmaktan imtina edin. Eğer halihazırda yüz ve parmak izi bilginizi girdiyseniz, bunları cihazdan kaldırın. Touch ID ayarlarınızı yönetme bölümünden parmak izinin nasıl silineceğini öğrenin. Face ID'yi nasıl kapatacağınızı iPhone'da Face ID'yi ayarlama kılavuzundan öğrenin.

"Kilidi açmak için kaydırın" seçenekleri güvenli kilitler değildir, bu seçeneği kullanmaktan imtina edin.

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda parola kullanma kılavuzunda "parola" ayarlamayı öğrenin.

Bu adımı neden öneriyoruz Teknik saldırılar özellikle endişe verici olsa da, cihazınıza el konulabilir veya çalınabilir, bu da birinin cihaza girmesine olanak tanıyabilir. Bu nedenle, bir parola ekran kilidi ayarlamak akıllıca olacaktır, böylece hiç kimse cihazınızı açıp kısa bir PIN veya parolayı tahmin ederek cihazınıza erişemez. Parola dışındaki ekran kilidi seçeneklerini önermiyoruz. Arama, yakalama veya gözaltı durumunda cihazınızın kilidini yüz, ses, göz veya parmak izinizi kullanarak açmaya kolayca zorlanabilirsiniz. Kısa şifreler ya da PIN'ler kullanıyorsanız, cihazı elinde bulunduran biri bunu tahmin etmek için yazılım kullanabilir. Ve eğer bir parmak izi kilidi ayarladıysanız, parmak izlerinizin tozunu alan biri cihazınızın kilidini açmak için parmağınızın sahte bir versiyonunu yapabilir; aynı türden hacklemeler yüz kilidi için de görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı ayarlanacak en güvenli ekran kilidi daha uzun bir paroladır.

Cihazınız kilitliyken nelerin görünebileceğini kontrol edin

Bildirim ayarlarınızda "önizlemeleri göster" seçeneğinin "Kilit Açıldığında" veya "Asla" olarak ayarlayın.

Ayarlar'da Face ID ve Parola veya Touch ID ve Parola'ya gidin ve Kilitliyken Erişime İzin Ver bölümünde Aksesuarlar ayarını kapatın. Daha fazla bilgi için USB ve diğer aksesuarların iPhone, iPad veya iPod touch'ınıza bağlanmasına izin verme bölümüne göz atın.

Review what else is allowed when your phone is locked in Settings > Touch ID & Passcode (or Face ID & Passcode) > Allow Access When Locked, and turn off options you would not want other people to access when your device is locked. In particular, be sure to disable access to the Notification Center and the Control Center when your device is locked. Learn how to control access to information on the iPhone Lock Screen in the support page on turning on lock screen features on iPhone.



Bu adımı neden öneriyoruz Güçlü bir ekran kilidi, cihazınızın çalınması veya ele geçirilmesi durumunda size bir kısım koruma sağlar — ancak kilitli ekranda görünen bildirimleri kapatmazsanız cihazı elinde bulunduran herkes mesaj gönderildiğinde veya yeni bir e-posta aldığınızda sızabilecek bilgileri görebilir.

Ses kontrollerini devre dışı bırakın

Bu adımı neden öneriyoruz Bir cihazı sesle kontrol edebilecek şekilde ayarladığınızda, başkasının cihazınıza, cihazınızın dinlediği şeyleri kaydedebilecek bir kod yüklemesi mümkün hale gelir. Ayrıca sesinizin taklit edilebileceği riskini de göz önünde bulundurmak önemlidir: biri sesinizi kaydederek telefonunuzu kontrol etmek için kullanabilir. Eğer sizin için yazmayı ya da diğer manuel kontrolleri zorlaştıran bir engeliniz varsa, sesle denetim gereklidir. Bu bölümde, bunların nasıl daha güvenli bir şekilde ayarlanacağına ilişkin talimatlar verilmektedir. Ancak sesle denetimi engeliniz sebebiyle kullanmıyorsanız, bunları kapatmak çok daha güvenlidir.

Başkalarının ekranınızı görmesini engelleyen gizlilik filtresi kullanın

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için gizlilik filtreleri hakkındaki Güvenlik Planlayıcısı kılavuzuna bakın.

Bu adımı neden öneriyoruz Dijital güvenliğimize yönelik saldırıları genellikle son derece teknik olarak düşünsek de, bazı insan hakları savunucularının bilgilerinin, birisinin omzunun üzerinden ekranlarına bakarak veya bir güvenlik kamerası kullanarak çalındığını ya da hesaplarının ele geçirildiğini öğrenince şaşırabilirsiniz. Bir gizlilik filtresi, omuz sörfü olarak adlandırılan bu tür saldırıların başarılı olmasının önüne geçebilir. Cihazlarınız için diğer aksesuarları bulabileceğiniz mağazalarda gizlilik filtrelerini de bulabilirsiniz.

Kamera kapağı kullanın

Öncelikle cihazınızın kamerası olup olmadığını, varsa nerede olduğunu anlayın. Akıllı telefonunuzun birden çok kamerası olabilir.

Düşük teknolojili bir kamera kapağı yapabilirsiniz: Kameranın üzerine küçük bir yara bandı yapıştırın ve kamerayı kullanmanız gerektiği zaman çıkarın. Yara bandı çıkartmadan daha iyi sonuç verir çünkü orta kısmında yapışkan yoktur, dolayısıyla lensiniz yapışkan olmaz.

Alternatively, search your preferred store for the model of your device and "webcam privacy cover thin slide" to find the most suitable sliding cover for your phone or tablet.

Bu adımı neden öneriyoruz Kötü amaçlı yazılımlar sizi, etrafınızdaki kişileri veya nerede olduğunuzu gözetlemek için siz farkında olmaksızın cihazınızın kamerasını açabilir.

Kullanmadığınız bağlantıları kapatın

Cihazlarınızı geceleri tamamen kapatın.

WiFi, Bluetooth ve/veya ağ paylaşımını kapalı tutmayı alışkanlık haline getirin ve bunları yalnızca kullanmanız gerektiğinde etkinleştirin.

Uçak modu tüm bağlantıları kesmenin hızlı bir yoludur. Uçak modundayken yalnızca istediğiniz servisleri kullanmak için WiFi ve Bluetooth'u nasıl açabileceğinizi öğrenin. Uçak modunu açın ve WiFi ve Bluetooth'un kapalı olduğundan emin olun. Uçak Modu'nda Wi-Fi'yi ve Bluetooth'u nasıl kullanacağınızı öğrenmek için Apple'ın Uçak modunu kullanmaya ilişkin kılavuzuna göz atın.

Bluetooth ve WiFi'yi kullanmadığınız zamanlarda devre dışı bırakın. Bunu yapmak için Ayarlar'a gidin ve Denetim Merkezi'ni KULLANMAYIN (ekranın altından yukarı doğru kaydırın). Denetim Merkezi yalnızca şu anda bağlı olduğunuz Bluetooth cihazlarından veya wifi ağlarından bağlantıyı kesmenize izin verir ve Bluetooth veya WiFi'yi tamamen devre dışı bırakma seçeneğini içermez.

Kişisel Erişim Noktasını kullanmadığınız zamanlarda kapatın. Cihazınızın Kişisel Erişim Noktası'ndan başka birine internet bağlantısı sağlamadığınızdan emin olun. Ayarlar > Hücresel > Kişisel Erişim Noktası veya Ayarlar > Kişisel Erişim Noktası bölümüne gidin ve "Diğerlerinin Katılmasına İzin Ver" seçeneğinin devre dışı bırakın. Bir aygıtın cihazınızla olan bağlantısını nasıl keseceğinizi öğrenmek için iOS aygıtlarında Kişisel Erişim Noktası ayarlama kılavuzuna göz atın.



Bu adımı neden öneriyoruz Tüm kablosuz iletişim kanalları (wifi, NFC veya Bluetooth gibi) çevredeki saldırganlar tarafından kötüye kullanılabilir ve saldırganlar bu ağlardaki zayıf noktalardan yararlanarak cihazlara ve hassas bilgilerimize ulaşabilirler. Bluetooth veya WiFi bağlantısını açtığınızda, cihazınız daha önce bağlandığınız herhangi bir Bluetooth cihazını veya Wi-Fi ağını bulmaya çalışır. Aslında, bağlandığı her cihazın veya ağın adını "bağırarak" onların bağlantı için uygun olup olmadığını kontrol eder. Yakınlarda gizlice dinleyen biri, bu "bağırmayı" kullanarak cihazınızı tanımlayabilir, çünkü cihazlarınızın veya ağlarınızın listesi genellikle benzersizdir. Parmak izi gibi olan bu tanımlama, yakınınızdaki birinin cihazınızı hedef almasını kolaylaştırır. Bu sebeplerle kullanmadığımız zamanlarda bu bağlantıları, özellikle WiFi ve Bluetooth'u, kapatmak mühimdir. Siz cihazınızda bir tuhaflık olduğunu fark etmeksizin saldırganın önemli bilgilere erişebileceği süreyi sınırlar.

Kayıtlı WiFi ağlarını temizleyin

Ağ isimlerini ve şifrelerini, cihazınızın ağ listesi yerine parola yöneticisi bölümüne kaydedin.

Katıldığınız WiFi ağlarının ağ adları ve parolalarını listenize kaydediyorsanız, artık kullanmadığınız ağları düzenli olarak silme alışkanlığı edinin ve "Otomatik Katıl" özelliğini kapatın.Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için Apple'ın iOS aygıtlarında WiFi ağlarını unutma kılavuzuna göz atın.

Ayrıca, kayıtlı tüm WiFi ağlarını ve bluetooth aygıtlarını tamamen silmek için telefonunuzun ağ ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Ağ ayarlarınızı nasıl sıfırlayacağınızı öğrenmek için iPhone ayarlarını saptanmış değerlerine sıfırlama bölümüne bakın.

Bu adımı neden öneriyoruz Wifi bağlantısını açtığınızda, cihazınız daha önce bağlandığı bir wifi ağına bağlanmaya çalışır. Özünde, listesinde bulunan her ağın adını "bağırarak" bağlantıya uygun olup olmadıklarını kontrol eder. Sizin listenizden genelde başka bir tane daha bulunmadığı için yakınınızda sizi gözetleyen biri bu "bağırmayı" cihazınızı tanımlamak için kullanabilir: ev veya ofis ağına bağlandığınızda dahi, arkadaşlarınızın evindeki, gittiğiniz kafelerdeki vb. ağlardan bahsetmeye gerek bile yok. Bu parmak izine benzer tanımlama, sizi bölgenizde gözetleyen birinin cihazınızı hedef almasını veya nerede olduğunuzu belirlemesini ziyadesiyle kolaylaştırır. Bu kimlik tespitinden korunmak için cihazınızda kayıtlı bulunan ağları silin ve cihazınızın ağları hatırlamayacak şekilde ayarlayın. Bu hızlı bir biçimde bağlanmanızı zorlaştırır, ancak bu bilgileri şifre yöneticisinde tutarsanız, ihtiyaç duyduğunuzda daha kolay ulaşabilirsiniz.

Paylaşım'ı kullanmadığınız zaman kapatın

Bu adımı neden öneriyoruz Pek çok cihaz çevremizdekilerle dosya ve hizmetleri kolayca paylaşma seçeneği sunar —kullanışlı bir özellik. Ancak, eğer bu özelliği kullanılmadığınızda bırakırsanız, kötü niyetli kişiler cihazınızdaki dosyalara ulaşmak için bunu kullanabilir.

Gelişmiş: Birisinin izniniz olmadan cihazınıza erişip erişmediğini anlama (temel adli bilişim)

Aşağıda verilen listedeki adımları takip edin:

Bu adımı neden öneriyoruz Birinin cihaz, dosya ya da iletişim geçmişinize erişim sağladığı her zaman anlaşılmayabilir. Cihazınızın kurcalanıp kurcalanmadığı hakkında bu ek kontrol listeleri size daha fazla bilgi verebilir.

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