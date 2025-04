MacOS bilgisayarınızı koruyun

Güncellendi 25 June 2024

Eğer Mac kullanıyorsanız, Mac bilgisayarların daha güvenli olduğu hakkındaki efsaneyi duymuş olabilirsiniz. Bu illaki doğru değildir. Güvenlik cihazları nasıl kullandığımızın ve cihazların kendi yazılımlarının -ki bunlarda herhangi bir zamanda güvenlik açığı bulunabilir- birleşimine bağlıdır. Cihazınızı daha güvenli hale getirmek için bu kılavuzdaki talimatları takip edin. Bu ayarların değişmediğinden emin olmak için ara sıra bu ayarları kontrol etme alışkanlığı edinmekte fayda vardır.

Notlar

Mac bilgisayarınızda Kilit Modunu açmanızı şiddetle tavsiye ederiz.Cihazınızın çalışma biçiminde büyük ihtimalle herhangi bir fark görünmeyecek ancak çok daha iyi bir koruma sağlanacak.

Bu adımı neden öneriyoruz

Apple's App Store is the official app store for macOS. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Ne yaptığınızdan gerçekten eminseniz, belirli uygulamaları geliştiricilerin kendi web sitelerinden de yükleyebilirsiniz. Eğer bir uygulamayı yapan kişileri tanımıyorsanız veya uygulama geliştiriciler güvenilmez görünüyorsa, "mirror (ayna)" indirme sitelerinden uygulama indirmekten imtina edin. Eğer bir uygulamayı kullanmanın faydası riskinden daha ağır basıyorsa, güvenliğinizi sağlamak için hassas ve kişisel bilgileri vermekten kaçınmak gibi ek adımlar atın.

Belirli bir uygulamayı kullanıp kullanmamanız gerektiğine nasıl karar vereceğinizi öğrenmek için, Security in a Box'ın önerdiği araçları ve hizmetleri nasıl seçtiğini inceleyin.