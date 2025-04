Lindungi informasi sensitifmu

Diperbarui 13 March 2024

Penyusup mungkin bisa melihat atau memodifikasi datamu jika mereka berhasil mendapatkan akses ke perangkatmu. Memiliki beberapa lapis pertahanan atas kemungkinan tersebut adalah hal yang terbaik. Mengenkripsi seluruh perangkatmu dan setiap berkasnya adalah satu bentuk perlindungan yang penting.

Enkripsi adalah cara perangkat lunak menngacak informasimu menggunakan matematika tingkat lanjut, sehingga kamu dan hanya kamu dengan kunci untuk mengurainya (dalam bentuk kata sandi, frasa sandi, atau kunci enkripsi). Mengenkripsi perangkatmu ibarat menyimpan informasimu dalam sebuah brankas terkunci dengan kombinasi yang hanya diketahui olehmu.

Ambil langkah berikut untuk melindungi data yang disimpan pada perangkatmu.

Kamu bisa mulai mencari tahu status hukum enkripsi di negaramu di [Global Partners Digital - Peta Dunia tentang hukum dan kebijakan enkripsi] (https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption).

Jika enkripsi tidak ilegal di negaramu atau di negara yang sedang kamu kunjungi, kamu bisa melanjutkan ke Mempertimbangkan untuk mengenkripsi seluruh perangkatmu.

Be aware that external devices are typically even more vulnerable than computers to loss and confiscation, so carrying around sensitive information on them can be risky. When encrypting them, make sure to use a strong password that is harder to guess or crack. See Create and maintain strong passwords to learn how to create a strong password.

Android

iOS

Linux

macOS

Windows

Kamu bisa mengenkripsi seluruh komputer Windows-mu menggunakan BitLocker, sistem enkripsi bawaan yang tersedia pada perangkat yang menjalankan Windows 10 atau 11 Pro, Enterprise atau Education.

Linux, macOS, dan Windows

Apapun OS yang digunakan di komputermu, kamu bisa menggunakan VeraCrypt untuk melindungi data sensitif pada perangkat penyimpanan eksternal. Kamu bisa membuat volume terenkripsi di dalam perangkat eksternalmu atau mengenkripsi seluruh perangkat penyimpanan.

macOS

Di macOS, kamu bisa menggunakan Utilitas Diska bawaan untuk mengenkripsi perangkat penyimpanan eksternalmu. Perlu diketahui, jika kamu memilih solusi ini, kamu hanya bisa mengakses perangkat terenkripsimu di sistem macOS saja.

Windows

Di Windows, kamu bisa menggunakan Bitlocker bawaan - tersedia di Windows 10 dan Windows 11 Pro, Enterprise atau Education - untuk mengenkrpsi perangkat penyimpanan eksternalmu. Perlu diketahui, jika kamu memilih solusi ini, kamu hanya bisa mengakses perangkat terenkripsi mu di sistem Windows saja.

Tails

Tails adalah sebuah sistem operasi yang berjalan dari USB drive yang dicolokkan di komputermu. Sistem ini melindungi semua koneksi internetmu dengan menggunakan Tor sepanjang waktu dan menghapus riwayat saat kamu mematikannya tanpa meninggalkan jejak di komputermu. Selain itu, kamu bisa membuat volume terenkripsi didalam stik USB untuk menyimpan informasi sensitif yang tidak dapat diakses oleh penyusup yang mendapatkan akses pada stick Tails-mu, jika kamu kehilangan atau stik tersebut disita.

Di desktop dan laptop, perangkatmu mungkin memiliki pilihan enkripsi bawaan yang menawarkan perlindungan tambahan untuk file tertentu. Sebagai alternatif, kamu bisa menggunakan Cryptomator untuk mengaktifkan lapisan perlindungan tambahan ini pada sistem operasi apapun, termasuk perangkat seluler. Pilihan lain untuk mengenkripsi data sensitifmu di komputer adalah VeraCrypt, yang juga memungkinkan kamu untuk menyembunyikan folder terenkripsimu.

Windows, macOS, GNU/Linux, Android dan iOS

Baik kamu perlu mengenkripsi data di komputer atau perangkat seluler, kamu bisa menggunakan Cryptomator, aplikasi gratis dan bersumber terbuka yang dibuat khusus untuk melindungi data yang kamu simpan di platform penyimpanan data daring (dalam jejaring), tetapi juga bisa digunakan untuk mengenkripsi data yang kamu simpan di perangkatmu.

Untuk mempelajari cara menggunakan Cryptomator, lihat dokumentasi mereka, khususnya Panduan Memulai untuk komputer.

Windows

macOS

Linux, macOS, dan Windows

Pastikan untuk melepas dan memutuskan koneksi folder atau volume terenkripsi dalam keadaan berikut:

Encryption can only protect your files if nobody can spy on you, for example, when you enter the password to decrypt them. Malicious software like spyware and other forms of malware can reduce the effectiveness of any steps you take to protect your files and communications, so try to keep your device healthy by following the recommendations in the Security in a Box guide on how to protect against malware.

Following the "locked safe" metaphor, no matter how sturdy your safe is, it won't do you a whole lot of good if you leave the door open or someone can watch you as you enter the combination to open it.

When you get a pre-owned device, or send your device to be repaired, it offers adversaries an opportunity to look at your files. Pre-owned devices may unfortunately carry malware or spyware so, if possible, it might be better to buy a new one. Repair shops have sometimes been known to spy on devices or copy and sell their data. Be sure to choose a repair shop you trust.

If you are a well-known public figure, it is a good idea not to directly interact with repair providers and, instead, to ask someone you trust to get in touch with the shop so as to raise less curiosity regarding what your device may contain.