İlgili Materyaller

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Güncellendi 25 March 2024

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Use the tools listed in this section to protect, destroy, or recover important information. In this section, you can also learn more about how to protect your sensitive information, destroy sensitive information, destroy identifying information or recover from information loss.

Security in a Box Rehberleri

Veracrypt

Dosyalarınızı koruyun ve şifreleyin

(Linux, macOS, Windows)

Bilgisayarınızdaki dosyaların bir kısmını veya hepsini şifreleyebilen ücretsiz ve açık kaynaklı uygulama.

İndir | Bizim rehberimize ve uygulama belgelerine bakınız

(Android, iOS, Linux, macOS, Windows)

Google Drive, OneDrive ve Dropbox gibi çevrimiçi depolama servislerine yüklenen dosyaları korumak için bağımsız şifreleme kullanan ücretsiz ve açık kaynaklı uygulama.

İndir | Bakınız uygulama belgelerine

(Android ve iOS )

Cihazınızdaki fotoğrafları, videoları, ses kayıtlarını ve dosyaları güvenli bir şekilde gizleyen, insan hakları ihlallerini belgelemek için tasarlanmış ücretsiz ve açık kaynaklı bir uygulama.

Android ve iOS için indirin | uygulama belgelerine göz atın

Fotoğraf ve Videolar

(Android)

Fotoğraflardan ve fotoğraflarla ilişkili meta verilerden tanımlayıcı bilgileri kaldırabilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir fotoğraf uygulaması.

İndir: Google Play F-Droid

(Android, iOS. ve Apple Silikon)

İnsan hakları ihlallerini belgelemek için tasarlanmış ücretsiz ve açık kaynaklı bir fotoğraf uygulaması olan Proof Mode, fotoğraf çekerken veya video kaydederken size ek bilgi toplama, bunları kriptografik olarak imzalama ve cihazınızda güvenli bir şekilde saklama seçeneği sunar.

Android veya iOS ve Apple Silikon (Mac M1, M2) için indirin

(Android)

Videolardaki yüzleri ve diğer hassas ayrıntıları bulanıklaştırmak için gizlilik dostu bir Android uygulaması.

Google Play adresinden indirin | uygulama eğitimlerine göz atın

Fotoğraf, video ve diğer dosyalardan meta verileri kaldırın

(Linux, macOS, Windows)

Fotoğraf, video ve PDF'lerdeki meta verilerden tanımlayıcı bilgileri kaldıran ücretsiz ve açık kaynaklı bir uygulama.

İndir

(Android)

Fotoğraflardaki meta verilerden tanımlayıcı bilgileri kaldıran ücretsiz ve açık kaynaklı bir uygulama.

İndir: Google Play F-Droid

(iOS, macOS)

Fotoğraflardaki meta verilerden tanımlayıcı bilgileri kaldıran ücretsiz ve açık kaynaklı bir uygulama.

App Store adresinden indirin

Hassas bilgiler içeren dosyaları imha etme

(Linux, macOS, Windows)

Programlardan yaptığınız çalışmaların izlerini silen (bkz. temizleyici deposu), tarayıcı geçmişini temizleyen ve sildiğiniz dosyaları güvenli bir şekilde imha eden ücretsiz ve açık kaynaklı bir uygulama.

İndir | Bakınız uygulama rehberi

(Windows, macOS, Android, iOS)

Programlardan yaptığınız çalışmaların izlerini siler, tarayıcı geçmişinizi temizler ve silinen dosyaları güvenli bir biçimde imha eder.

Windows, macOS, App Store'dan iOS veya Google Play'den Android için indirin | Uygulama belgelerine göz atın

(Windows)

Eraser, Windows için ücretsiz, açık kaynaklı ve güvenli bir silme aracıdır. Özenle seçilmiş örneklemleri verilerin üstüne tekrar tekrar yazarak sabit sürücüdeki hassas bilgileri tamamen siler.

İndir | Bakınız uygulamanın video rehberi

Dosyaları kurtarma

(Linux, macOS, Windows)

Bilgisayarınızda veya harici depolama aygıtlarınızdaki kayıp veya silinmiş dosyaları kurtarın.

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(Windows)

Windows işletim sistemim bilgisayarda veya SD kartında kaybolan veya silinen dosyaları kurtarma.

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