Bảo vệ thiết bị Android của bạn

Cập nhật 16 May 2024

Bảo mật bắt đầu bằng việc cài đặt thiết bị để bảo vệ thông tin của bạn. Làm theo các bước trong hướng dẫn này để giúp thiết bị Android của bạn an toàn hơn. Các thiết bị Android có sự khác nhau tùy theo nhà sản xuất, vì vậy có thể bạn sẽ cần thử các cách khác nhau trước khi tìm thấy phần cài đặt mà bạn cần.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này

The Google Play Store is the official app store for Android. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Google to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the Google Play Store.

Nếu bạn quyết định rằng lợi ích khi sử dụng một ứng dụng cụ thể không có trên Cửa hàng Google Play lớn hơn rủi ro, hãy thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ bản thân, chẳng hạn như không lưu thông tin nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân trên thiết bị đó. Ngay cả trong trường hợp này, chỉ cài đặt ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng thay thế đáng tin cậy như F-Droid hoặc Aurora Store hoặc từ các trang web của chính nhà phát triển. Các trang web tải xuống dạng "sao chép" có thể không đáng tin cậy trừ khi bạn biết và tin tưởng những người cung cấp các dịch vụ đó.

Để tìm hiểu cách quyết định xem bạn có nên sử dụng một ứng dụng nào đó hay không, hãy xem cách Security in a Box chọn các công cụ và dịch vụ mà chúng tôi đề xuất.

Some governments have demanded tech companies ban certain apps in their countries. When that happens, your contacts may encourage you to "root" your device in order to install banned apps by going to third-party app stores or websites. In fact, "rooting" your device is not necessary if you use techniques to circumvent your country's censorship when setting up your phone.

Chúng tôi khuyên bạn không nên "bẻ khoá" thiết bị của mình vì sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm mã độc.