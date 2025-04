Bảo vệ thiết bị iOS của bạn

Cập nhật 30 May 2024

Nếu bạn đang sử dụng iPhone hoặc iPad, có thể bạn đã từng nghe đến tin đồn rằng iPhone và iPad an toàn hơn các thiết bị khác. Điều này không thực sự đúng. Bảo mật phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cách chúng ta sử dụng thiết bị của mình và phần mềm của riêng chúng, nhưng phần mềm có thể xuất hiện lỗ hổng bất cứ lúc nào. Hãy làm theo hướng dẫn này để giúp thiết bị của bạn an toàn hơn. Hãy tập thói quen thỉnh thoảng kiểm tra lại các cài đặt này để đảm bảo không có gì thay đổi.

Lưu ý

Nếu bạn dùng iPhone, iPad hoặc thiết bị iOS khác, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên bật Chế độ Phong toả. Nhiều khả năng bạn sẽ không thấy nhiều sự khác biệt khi sử dụng thiết bị, nhưng bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn nhiều.

Lockdown Mode reduces the attack surface for sophisticated spyware like Pegasus . Features of the Lockdown Mode should be used by everyone and should really be part of a standard operating system.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này

Apple's App Store is the official app store for iOS devices. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Some governments have demanded tech companies ban certain apps in their countries. When that happens, your contacts may encourage you to "jailbreak" your device in order to install banned apps. In fact, "jailbreaking" your device is not necessary if you use techniques to circumvent your country's censorship when setting up your phone.