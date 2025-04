Bảo vệ máy tính Mac của bạn

Cập nhật 25 June 2024

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, có thể bạn đã từng nghe đến tin đồn rằng máy Mac an toàn hơn các thiết bị khác. Điều này không thực sự đúng. Bảo mật phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cách chúng ta sử dụng thiết bị của mình và phần mềm của riêng chúng, nhưng phần mềm có thể xuất hiện lỗ hổng bất cứ lúc nào. Hãy làm theo các bước trong hướng dẫn này để giúp thiết bị của bạn an toàn hơn. Hãy tập thói quen thỉnh thoảng kiểm tra lại các cài đặt này để đảm bảo không có gì thay đổi.

Lưu ý

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên bật Chế độ khóa trên máy tính Mac của mình. Nhiều khả năng bạn sẽ không thấy nhiều sự khác biệt khi sử dụng thiết bị, nhưng bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn nhiều.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này

Apple's App Store is the official app store for macOS. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Nếu bạn thực sự chắc chắn về những gì mình đang làm, bạn có thể cài đặt một số ứng dụng nhất định từ trang web của chính nhà phát triển. Các trang tải xuống "nhân bản" có thể không đáng tin cậy, trừ khi bạn biết và tin tưởng những người cung cấp các dịch vụ đó. Nếu bạn chắc chắn rằng lợi ích của một ứng dụng cụ thể lớn hơn rủi ro, hãy thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ chính bạn, chẳng hạn như không lưu giữ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm trên thiết bị đó.

Để tìm hiểu cách quyết định xem bạn có nên sử dụng một ứng dụng cụ thể hay không, hãy xem cách Security in a Box chọn các công cụ và dịch vụ mà chúng tôi đề xuất.